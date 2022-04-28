Песня об ответно-встречном

Доброе утро!

Во ФСИН задумались о привлечении осужденных айтишников к удаленной работе на российские компании. Проблема в том, что осужденных айтишников не так много, признался замглавы ведомства. В МВД наверняка ухмыльнулись: мол, тоже мне проблема. В остальном так:

Выступая на Совете законодателей, Путин пообещал “ответить молниеносными ударами” на попытки Запада вмешаться в войну, которую Россия ведет в Украине.

Минобороны Украины признает, что Россия наращивает темпы наступления.

В Беларуси принят законопроект, разрешающий применять смертную казнь за покушение на терроризм.

“Газпром” прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. Польша объявила, что она независима от российского газа.

Военные сводки

По словам представителя Минобороны Украины, Россия наращивает темпы наступления. По всем направлениям ведется интенсивный огонь, особенно активно – в Харьковской и Донецкой областях. Комментируя незначительное продвижение российских войск, бывший председатель Луганской обладминистрации Георгий Тука говорит, что не видит объективных предпосылок для завершения войны до конца этого года, поскольку Россия еще не истощила свои силы, а Украина сдаваться не намерена. Действующий глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил об обстреле больницы в Северодонецке, там есть как минимум одна погибшая. В Одессе похоронили трехмесячную девочку Киру, ее мать и бабушку, убитых в минувшую субботу российской ракетой. Глава Сумской области рассказал о минометных обстрелах приграничных районов.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев поручил проверить системы оповещения и привести в порядок бомбоубежища на юге России. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прогнозирует учащение взрывов в приграничных областях России. В среду произошел пожар на складе боеприпасов в Белгородской области, за ним последовали взрывы в Воронежской области, а в Курской области объявлялась воздушная тревога. ФСБ отчиталась о задержании в Белгородской области двух россиян, “готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры”. В ночь на четверг в Белгороде снова сработали системы ПВО.

Поздно вечером в среду украинские медиа сообщали о взрывах в Николаеве, Одессе и Харькове. А также – парадоксальным образом – в Херсоне, оккупированном российскими войсками. Там снаряд якобы попал в телецентр, после чего у херсонцев перестали работать российские телеканалы (украинские там отключили россияне).

Вот новые фотографии войны.

На оккупированных территориях

В среду утром российские военные разогнали в Херсоне митинг против российской оккупации и создания ХерНР, четыре человека пострадали. Российское государственное информагентство РИА Новости сообщило о назначении “новых руководителей” Херсона и Херсонской области – ими стали (возможно, под давлением) депутат горсовета Александр Кобец и бывший городской голова Владимир Сальдо.

По данным близких к Кремлю источников российских медиа, в середине мая в так называемых “ДНР” и “ЛНР” планируется референдум о присоединении к России, а в Херсоне – о создании независимой от Украины “народной республики”. Эти торжественные события уже несколько раз переносились из-за неудач на фронте. Источники говорят, что высшее российское чиновничество не в восторге от присоединения к России убитых долгой войной областей Украины, но это “личное желание” Путина. В так называемых “ДНР” и “ЛНР” сменились кураторы: теперь вместо Козака за эти псевдообразования отвечают Кириенко и Ярин. Референдумом в Херсоне должны заправлять некие политтехнологи, которые впоследствии превратятся в работающих на постоянной основе политруков, но с их вербовкой есть сложности.

Вот рассказы украинцев, которые были вынуждены бежать из зоны боевых действий в Россию, а теперь прибыли в Латвию: много подробностей о жизни в так называемых “ДНР” и “ЛНР”, о российских “фильтрациях” и многочасовых допросах ФСБ. А вот репортаж из Ягодного Черниговской области: жителей этого села российские военные на 28 дней заперли в тесном школьном подвале – некоторые не выдержали заточения и умерли, некоторых расстреляли непонятно за что (смотреть страшно).

Цели и средства войны определились

Минобороны России заявило об обстреле Запорожья и уничтожении неких ангаров с западным оружием. Украинская сторона ничего об этом не сообщала. Путин, выступая на Совете законодателей (это такой совещательный орган при российском парламенте), сказал, что если кто-либо "со стороны" вмешается в ситуацию в Украине и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва нанесет "молниеносные удары". Он назвал эти удары “ответно-встречными”, и это не оксюморон, а термин из российской военной доктрины: такой удар наносится, когда на страну уже напали, но еще не успели причинить ей значительного ущерба. “У нас есть все инструменты, какими не может похвастаться никто”, – добавил Путин, и все громко подумали о ядерном оружии.

Именно перспективой ядерной войны политолог Леонид Гозман объясняет непрекращающиеся визиты западных лидеров к Путину. По его мнению, Путину пытаются объяснить последствия применения ядерного оружия. Если это так, то речь на Совете законодателей можно считать ответом на визит в Москву генсека ООН Антониу Гуттериша, а также на активизацию поставок западного тяжелого вооружения в Украину. Американист Александра Филиппенко говорит, что такого единства, как сейчас, США давно уже не переживали: в обеих партиях настало осознание, что на российско-украинской войне решается вопрос о будущей системе безопасности в Европе, и цель теперь – не просто помочь Украине победить Россию, но и сделать Россию неспособной к дальнейшей агрессии. Великобритания объявила, что целью войны является изгнание российских войск со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма.

В этих условиях российская и украинская переговорные группы продолжают общение – здесь собрано все, что об этом известно. Переговорный процесс сохраняется ради решения гуманитарных и других вопросов, а очертания будущего мирного договора определяются сейчас на поле боя.

В России и Беларуси войны нет

В белорусском городе Борисове против таксиста, который отказался подвозить российского военнослужащего, завели уголовное дело о содействии экстремистской деятельности. Он снял на видео и опубликовал в Telegram такой диалог с российским военным: "Пока не выведут войска, мы вас не возим. До свидания. Обращайтесь к своему руководству". Таксисту еще повезло, что в его действиях усмотрели всего лишь содействие экстремизму, а не покушение на терроризм (за это теперь могут приговорить и к смертной казни).

Профессиональные российские военные, уже побывавшие на фронтах Украины, не горят желанием туда возвращаться. Вот интересный разговор с адвокатом Максимом Гребенюком, который помогает военнослужащим законным образом отказаться от командировок в Украину. По его словам, спрос на его услуги большой. Однажды ему даже удалось отменить отправку на фронт призывника, но это в первую очередь потому, что проблемой озаботилась мать призывника.

Далеко не всех родственников военнослужащих интересует война – почитайте, что говорит сестра 18-летнего контрактника из Сибири, погибшего под Изюмом: “Мы не задумывались, нужна ли война в принципе, пока только один вопрос: почему Рома?”

Не пинай букву Z

Статья административного и уголовного кодексов о “дискредитации” российской армии стремительно набирает популярность:

Жителя Чебоксар, который пнул светящуюся букву Z, оштрафовали на 30 тысяч рублей за “дискредитацию” армии. Полицейские нашли мужчину по записи с уличной камеры. Инсталляция повреждений не получила.

В Улан-Удэ на бывшего художественного руководителя республиканского драмтеатра Сергея Левицкого завели два административных дела о “дискредитации” – за антивоенные посты в фейсбуке и телеграме.

На псковского политика Льва Шлосберга составили второй протокол по статье о “дискредитации” – за эфир в YouTube.

Красноярский краевой суд отменил штраф в 30 тысяч рублей за “дискредитацию” российской армии путем оставленной на снегу надписи “Нет войне”, но адвоката, который вел это дело, задержали в связи с демонстрацией “экстремистской символики”, связанной с Навальным.

По этой же статье, но уголовной, на два месяца отправлены в СИЗО московский муниципальный депутат Алексей Горинов (донос на него написал глава “Лиза Алерт”) и журналистка Мария Пономаренко (обвинение ссылается, среди прочего, допросы ее несовершеннолетних дочерей, которые якобы подтвердили виновность матери). Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Горинов осудил войну на заседании совета депутатов, а Пономаренко написала якобы написала в телеграме о бомбардировке роддома в Мариуполе (пост набрал 292 просмотра).

Вот разговор с женой политика Владимира Кара-Мурзы, ранее отправленного в СИЗО по той же статье.

Бывают и другие статьи:

В Улан-Удэ водитель маршрутки отвез в полицию пассажирку, попросившую его снять букву Z, приклеенную в салоне. В полиции на пассажирку составили протокол о мелком хулиганстве, но адвокаты ожидают, что дело о “дискредитации” еще последует.

Суд в Москве отправил в СИЗО председателя профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева – его обвиняют по "дадинской" статье о повторном нарушении правил проведения митингов. По версии следствия, он призывал работников курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав (о ужас!).

Против участника телешоу "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова возбуждено уголовное дело о “реабилитации нацизма” – неверно оценил заслуги маршала Жукова. Донос на него написал Государственный исторический музей. Аскеров осуждает войну и уехал из России в начале марта.

А можно просто травить, без всякой статьи: на машине и воротах дома пензенских журналистов Евгения и Екатерины Малышевых неизвестные нарисовали букву Z и оставили надпись "Здесь живут пособники укронацистов".

Еще российское

Впавший в воинственность Путин не стал поднимать на Совете законодателей вопрос об отмене осенних губернаторских выборов, но политологи говорят, что все равно отменят – просто в каждом регионе по-своему.

Адвокат Иван Павлов сообщил о смерти одного из своих подзащитных – осужденного за госизмену физика Романа Ковалева. Он был учеником и коллегой Виктора Кудрявцева, которого тоже обвиняли в госизмене, но не успели осудить, потому что он умер от рака.

Российское экономическое чудо

Выступая на Совете законодателей, где Путин обещал врагам молниеносные удары, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что экономическая ситуация в России в ближайшие полтора-два года будет очень сложной: инфляция, спад, рост неравенства между регионами. Сложности уже начались:

“Газпром” прекратил поставки газа Польше и Болгарии, отказавшимся платить за него по предложенной Россией схеме. Польша с чувством глубокого удовлетворения объявила о своей газовой независимости от России. Эти две страны действительно справятся и без российского газа – зато “Газпром” потеряет 8-9% своих продаж, перенаправить которые особенно некуда. Здесь все это обсуждается в форме интервью с экономистом Марселем Салиховым.

Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о скором закрытии половины кинозалов в России – показывать особенно нечего.

Американский концерн Coty, владеющий брендами Rimmel, Max Factor и Wella, объявил о прекращении работы в России.

Санкции против России расширила Швейцария, фактически присоединившись к последнему пакету санкций ЕС (запрет на ввоз угля, угля, древесины, цемента, икры и т.д.), во Франции арестовали виллы Дерипаски и бывшего мужа дочери Путина Кирилла Шамалова, в Финляндии конфисковали активы друга Путина Геннадия Тимченко.

Еврокомиссия одобрила предоставление беспошлинного режима торговли для Украины ради поддержки украинской экономики на время войны с Россией.

Еще международное

Россия ввела санкции против 287 членов Палаты Общин британского парламента и объявила о высылке трех норвежских дипломатов.

США и Россия обменялись заключенными при посредстве Турции: бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, приговоренного в России к девяти годам тюрьмы за нападение на задержавших его полицейских, отдали в обмен на летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам заключения за перевозку кокаина.

В Ереване второй день подряд проходят акции протеста оппозиции, которая обвиняет правительство Никола Пашиняна в намерении подписать договор с Азербайджаном, в котором будет признан его суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха.

Шесть ссылок

Национальный вопрос в России. Рассказ историка Бориса Соколова о советской национальной политике на примере Украины: проводившаяся после революции украинизация (“коренизация”) была остановлена Сталиным, а затем превратилась в деукраинизацию. Или фрагмент из книги историка Франсин Хирш “Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза” (изд-во “НЛО”) о том, как Первая мировая война способствовала развитию исследований природных ресурсов и населения Российской империи.

Рассказ историка Бориса Соколова о советской национальной политике на примере Украины: проводившаяся после революции украинизация (“коренизация”) была остановлена Сталиным, а затем превратилась в деукраинизацию. Или фрагмент из книги историка Франсин Хирш “Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза” (изд-во “НЛО”) о том, как Первая мировая война способствовала развитию исследований природных ресурсов и населения Российской империи. Пламенные революционеры. 12 самых популярных легенд о Чернышевском. Или фрагмент из книги историков Дмитрия Рублева и Вадима Дамье “Петр Кропоткин: Жизнь анархиста” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о коммунистическом индивидуализме П.А.

12 самых популярных легенд о Чернышевском. Или фрагмент из книги историков Дмитрия Рублева и Вадима Дамье “Петр Кропоткин: Жизнь анархиста” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о коммунистическом индивидуализме П.А. Единство крови и листьев. Рассказ о порфиринах – структурах, объединяющих человека и растения. Или истории людей, которые пытаются наладить коммуникацию с кактусами и алоэ, читают лекции базилику и ставят музыку для фикуса.

Искренне Ваши,

Семь Сорок