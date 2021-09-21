Робот закурил

Доброе утро!

Глава российский ЦИК Элла Памфилова доложила Путину, что на думских выборах был совершен “настоящий технологический прорыв”. Алексей Навальный в записке из колонии описывает этот прорыв так: “Робот задумался, закурил и решил тормознуть с публикацией, пока ловкие ручонки не подделают результаты на полностью противоположные”. Помимо чудес московского электронного голосования, новости такие:

Жертвами стрельбы, открытой первокурсником в Пермском университете, стали шесть человек, 28 человек ранены. Стрелявший тоже ранен, он в больнице.

По итогам прошедших выборов в Госдуме предложили признать нежелательными еще 20 с лишним иностранных неправительственных организаций.

В Беларуси россиянку приговорили к полутора годам колонии за пост о Лукашенко.

В Алматы мужчина открыл стрельбу по полицейским и судебным исполнителям. Пять человек погибли.

Тайны электронного голосования

Публикацию результатов электронного голосования в Москве задержали на 14 часов, причем опубликовали их так, что далеко не сразу можно было сравнить, как отличалось голосование в реале от голосования через интернет. Поскольку данные утекли в интернет еще ночью, уже тогда было понятно, что результаты электронного голосования перебьют победу в реале независимых кандидатов, поддержанных “Умным голосованием” (вот ночное интервью представителя движения “Голос” Романа Удота).

Так оно в итоге и вышло: здесь приводятся таблицы с результатами этих кандидатов – на участках и в ходе электронного голосования. Таким образом внезапно проигравшими оказались доцент МГУ, математик и активист Михаил Лобанов (вот разговор с ним), коммунист Валерий Рашкин (впрочем, он все равно окажется в Госдуме по партспискам), жена лидера “Левого фронта” коммунистка Анастасия Удальцова, коммунист Сергей Обухов (проигравший Вассерману) и другие.

КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве, вечером в понедельник на Пушкинской площади прошел организованный коммунистами несанкционированный митинг, на который пришли около двухсот человек (хотя речи там звучали пламенные). Задержаний не было, несмотря на пригнанные еще с утра автозаки.

Главным защитником подлинности электронного голосования в Москве оказался главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов: он возглавлял московский штаб по наблюдению за выборами и участвовал в разработке городской системы электронного голосования – в частности, был автором идеи о необходимости функции “переголосовать”, на которую он теперь и ссылается, объясняя задержку с публикацией данных. Вот его пространные объяснения с весьма враждебными выпадами в адрес экспертов “Голоса” (которые, впрочем, отвечают ему тем же).

Проблема московских электронных выборов состоит в том, что система, которую власти называют “блокчейном”, на самом деле прозрачна только для властей – внешний наблюдатель не может проверить, как формируются узлы блокчейна, и это было понятно еще летом. Один из опрошенных “Би-би-си” экспертов объяснил задержку с публикацией результатов очень просто: читать из блокчейна быстро, а записывать в него – долго. Это похоже на правду: доступ наблюдателей к системе действительно на некоторое время отключали.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин называет электронное голосование “абсолютным злом”; здесь он рассказывает, к каким еще ухищрениям прибегла ЦИК, чтобы осложнить работу аналитиков.

Прочие итоги

Исходя из официальных данных российской ЦИК (еще не окончательных), “Единая Россия” получила в Думе не просто большинство и не просто конституционное, а даже сверхконституционное (у нее на 20 мандатов больше, чем надо для конституционного), но результаты у нее все-таки чуть хуже, чем в 2016 году. Худший результат, около 24%, правящая партия показала в Хабаровском крае (хотя Дегтярева там все же избрали губернатором, вот репортаж). Кроме того, она проиграла КПРФ в Якутии, Марий Эл, Ненецком автономном округе. Всего в Госдуме будет пять партий (КПРФ усилилась, ЛДПР ослабла, о новой партии “Новые люди” читайте здесь). Все действующие губернаторы остались на своих местах.

Петербург традиционно вышел в лидеры по уровню физического насилия и полицейско-административного произвола: именно там было больше всего задержанных наблюдателей, кандидатов и членов избиркомов, там нападали на кандидатов. Депутата Бориса Вишневского непонятные люди “спортивного вида” утром в понедельник силой вытолкали из администрации Центрального района, куда он приехал, чтобы подать жалобы на аномальные результаты голосования на участках. Глава ЦИК Элла Памфилова традиционно возмутилась происходящим в Петербурге.

В Госдуму прошли бывший украинец Анатолий Вассерман и участник войны на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов, писатель Захар Прилепин. Зачем России было собирать голоса с жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса, здесь пытается объяснить член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш (спойлер: местные власти хотят выслужиться перед Москвой). Украина не считает это голосование легитимным и собирается вводить санкции в отношении организаторов электронного голосования в так называемых “ДНР” и “ЛНР” и массового подвоза людей на участки в Ростовскую область.

США, Евросоюз и Великобритания выпустили заявление о непризнании выборов на территории Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса. Там же содержится критика российских выборов в целом.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России по итогам выборов подготовила обращение в Генпрокуратуру с предложением признать нежелательными еще 20 иностранных неправительственных организаций.

В Ростове-на-Дону журналиста Хорошилова, отсидевшего 10 суток по обвинению в демонстрации “экстремистской символики” в виде логотипа “Умного голосования”, сразу после выхода из спецприемника задержали и осудили второй раз за то же самое и тоже на 10 суток. Первый и второй протоколы задержания, как и два постановления судьи идентичны.

Стрельба

В Пермском государственном университете шесть человек стали жертвами стрельбы, которую устроил первокурсник. Еще 28 человек ранены, девять из них тяжелом состоянии. Вот свидетельства очевидцев нападения. Стрелок купил оружие законным образом и заранее оставил в сети записку, в которой просил не считать совершенное им терактом. Он был ранен при задержании и сейчас находится в больнице. В Пермском крае сегодня день траура.

В Алматы мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и судебным исполнителям, пришедшим выселять его из дома. Пять человек погибли, стрелявший задержан.

В Беларуси

Суд в Бресте приговорил к полутора годам колонии россиянку Ирину Викхольм: она написала твит, в котором назвала "государственным пиратством" посадку борта Ryanair в Минске.

В Минске гражданин Украины Михаил Ференц приговорен к трем годам колонии за участие в протестных маршах и вывешивание бело-красно-белой символики. Ференца, который живет в Беларуси уже девять лет, задержали год назад, после чего он, по его словам, семь месяцев провел “в нечеловеческих условиях” на Окрестина в ожидании депортации. Но его не депортировали, а предъявили обвинение и перевели в СИЗО.

Член инициативной группы Виктора Бабарико Владимир Дударев получил 7,5 лет колонии (“мошенничество” и “превышение полномочий”). Обвинение связано с его основной работой в горисполкоме.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 19 744. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 294 тысячи; официальное число жертв достигло к утру понедельника 198 996 человек (+778 за сутки).

С ноября США открывают въезд для полностью вакцинированных иностранцев с отрицательным тестом на коронавирус. Будут ли они пускать привитых “Спутником”, пока не ясно.

Шесть ссылок

Сибирские истории. Правнучка староверов, вынужденно переселившихся в Сибирь, рассказывает, как ее предки искали Беловодье в Горном Алтае и спасались от репрессий. Или истории четырех иркутских семей, потерявших родных в годы большого террора.

Правнучка староверов, вынужденно переселившихся в Сибирь, рассказывает, как ее предки искали Беловодье в Горном Алтае и спасались от репрессий. Или истории четырех иркутских семей, потерявших родных в годы большого террора. Инструменты мышления. Каталог анималистических метафор в рассуждениях философов: как блохи, микробы и призраки помогают постигать бытие. Или эссе психоаналитика Виктора Мазина о роли руки в мышлении и порождении текста и ее связи с техникой (ручкой, машинкой и т.д.).

Каталог анималистических метафор в рассуждениях философов: как блохи, микробы и призраки помогают постигать бытие. Или эссе психоаналитика Виктора Мазина о роли руки в мышлении и порождении текста и ее связи с техникой (ручкой, машинкой и т.д.). Музыка. Интервью с Гюльтекин Шамилли, автором книги о теории и практике восточного искусства макам. Или беседа с правнуком композитора Рейнгольда Глиэра Кириллом Новосельским – об истории создания балета “Красный мак”.

Интервью с Гюльтекин Шамилли, автором книги о теории и практике восточного искусства макам. Или беседа с правнуком композитора Рейнгольда Глиэра Кириллом Новосельским – об истории создания балета “Красный мак”. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок