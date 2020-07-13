Романов придет, порядок наведет

Доброе утро!

Сегодня, как ожидается, журналисту Ивану Сафронову, успевшему два месяца проработать советником Рогозина в Роскосмосе, предъявят обвинения. Из того, что уже известно о его деле, следует, что Сафронов передал какие-то секретные сведения спецслужбам Чехии, которые, в свою очередь якобы курировались США. Здесь эту фабулу комментирует Петр Коларж – бывший посол Чешской республики в России и отец нынешнего старосты Праги 6, того самого района, решением совета которого был демонтирован памятник советского маршалу Коневу. В остальном так:

В Хабаровском крае все выходные проходили акции в поддержку арестованного губернатора Фургала.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе на границе, есть жертвы.

По данным экзитполов, выборы в Польше с крошечным отрывом выигрывает действующий президент Дуда. Результаты подсчета голосов объявят сегодня.

Президент США впервые с начала эпидемии появился на публике в маске.

Защищают свой выбор

В субботу в Хабаровске прошли крупнейшие со времен поздней перестройки митинг и шествие – по версии полиции, в центр города вышли 10-12 тысяч человек, очевидцы говорят о 20-30 тысячах. Участники акции требовали освободить арестованного губернатора Сергея Фургала и говорили, что другого губернатора “не примут”.

Полиция не вмешивалась в происходящее. После митинга пресс-секретарь арестованного губернатора заявила об угрозах в свой адрес. Вот разговоры с местными политиками: все сходятся в том, что люди пытаются отстоять не столько самого Фургала, сколько выбор, который они сделали в 2018 году – тогда Сергей Фургал победил во втором туре единоросса Вячеслава Шпорта.

В воскресенье акция продолжилась, но уже с меньшим числом участников. В час ночи на площади перед зданием правительства оставались около 200 человек, четверых из них задержала полиция. В городе ходят слухи о скором прибытии силовиков из других регионов России, которые с протестующими церемониться не будут. Акции в поддержку Фургала прошли и в других городах края.

Источники “Коммерсанта” утверждают, что Фургала отправят в отставку уже на этой неделе, как только найдут подходящего временно исполняющего обязанности (с этим проблемы).

Российское текущее

В Москве полиция задерживает одиночных пикетчиков, стоящих с призывом выходить 15 июля на сбор подписей для коллективного иска об отмене поправок к Конституции.

В Петербурге полиция разогнала акцию памяти Валерии Новодворской.

На Таймыре на предприятии “Норникеля” очередной разлив: 44,5 тонны авиационного керосина утекли на землю.

Всякие казусы

В Москве придумали элегантный способ мошенничества: сумма в акте сдачи-приемки работ, финансирующихся через муниципальные советы, пишется исчезающими чернилами, акт подписывают депутаты, потом сумма меняется на большую.

В Новосибирске ФСБ ведет дело о сбыте шпионских устройств против человека, который от безденежья пытался продать два уже не нужных ему GPS-трекера для собак.

Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) приказал Путину передать ему полномочия; обещает в три дня навести порядок в стране.

Путин расфилософствовался о незадавшейся любви между Россией и Украиной: ухудшение отношений, говорит, “с Крымом в принципе не связано”.

С чем связана стрельба на границе Армении и Азербайджана, неизвестно, но произошла она в годовщину объявления о выходе Нагорного Карабаха из состава Азербайджана. Есть жертвы.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро воскресенья, в России выявлено 6615 новых случая Covid-19. За сутки умерли 130 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро пятницы 11 335, за день в Москве скончались еще 25 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии превысило 727 тысяч.

Число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 13 миллионов, жертвами стали свыше 570 тысяч человек. Россия остается на четвертом месте по количеству случаев, тройку лидеров составляют США, Бразилия, Индия.

Президент США впервые с начала эпидемии появился на публике в маске и сразу же сказал, что никогда не выступал против масок.

Эпидемическая ситуация остается сложной в странах Центральной Азии: в Узбекистане вводят новые меры ограничения, в Кыргызстане из отпусков отзывают врачей, границы закрыты, в Самарской и Оренбургской областях на границе с Казахстаном образовались лагеря граждан Узбекистана, стремящихся уехать домой.

Вокруг света

По данным экзитполов, во втором туре президентских выборов в Польше лидирует действующий глава государства Анджей Дуда, однако его отрыв от либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского настолько мал, что пока нельзя утверждать, что Дуда переизбран. Официальные результаты ожидаются сегодня днем.

Россия и Китай добились изменения правил поставок гуманитарной помощи ООН в Сирии – теперь вся она будет идти через Асада.

Иран заявил, что украинский "Боинг" в январе этого года сбили из-за ошибки военных и отсутствия коммуникации.

В США присяжные признали россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях. Приговор ему вынесут 29 сентября. Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года и через два года экстрадирован в США.

Президент США рассказал о кибератаке США против российской "фабрики троллей" в 2018 году и смягчил приговор своему приятелю Роджеру Стоуну осужденному за ложь под присягой в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Судимость у Стоуна останется, но отбывать срок в тюрьме он не будет.

Шесть ссылок

Британская история. Отрывок из книги Питера Акройда “Основание: От самых начал до эпохи Тюдоров” – о генезисе очень не похожих друг на друга культур в разных частях Британских островов. Или рассказ о Великой лондонской чуме 1665 года, построенный на свидетельствах современников.

Отрывок из книги Питера Акройда “Основание: От самых начал до эпохи Тюдоров” – о генезисе очень не похожих друг на друга культур в разных частях Британских островов. Или рассказ о Великой лондонской чуме 1665 года, построенный на свидетельствах современников. Писатели на букву М. Игорь Белов рассказывает о забавных и малоизвестных фактах из жизни Славомира Мрожека. Или статья о демоническом в “Моби Дике” Мелвилла.

Игорь Белов рассказывает о забавных и малоизвестных фактах из жизни Славомира Мрожека. Или статья о демоническом в “Моби Дике” Мелвилла. Повседневность грустных времен. Подборка отрывков из произведений итальянских писателей о жизни при Муссолини. Или будни Кузнецкого металлургического комбината начала 1980-х в фотографиях участников группы ТРИВА.

Искренне Ваши,

Семь Сорок