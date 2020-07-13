Романов придет, порядок наведет

Доброе утро!
Сегодня, как ожидается, журналисту Ивану Сафронову, успевшему два месяца проработать советником Рогозина в Роскосмосе, предъявят обвинения. Из того, что уже известно о его деле, следует, что Сафронов передал какие-то секретные сведения спецслужбам Чехии, которые, в свою очередь якобы курировались США. Здесь эту фабулу комментирует Петр Коларж – бывший посол Чешской республики в России и отец нынешнего старосты Праги 6, того самого района, решением совета которого был демонтирован памятник советского маршалу Коневу. В остальном так:
- В Хабаровском крае все выходные проходили акции в поддержку арестованного губернатора Фургала.
- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе на границе, есть жертвы.
- По данным экзитполов, выборы в Польше с крошечным отрывом выигрывает действующий президент Дуда. Результаты подсчета голосов объявят сегодня.
- Президент США впервые с начала эпидемии появился на публике в маске.
Защищают свой выбор
В субботу в Хабаровске прошли крупнейшие со времен поздней перестройки митинг и шествие – по версии полиции, в центр города вышли 10-12 тысяч человек, очевидцы говорят о 20-30 тысячах. Участники акции требовали освободить арестованного губернатора Сергея Фургала и говорили, что другого губернатора “не примут”.
Полиция не вмешивалась в происходящее. После митинга пресс-секретарь арестованного губернатора заявила об угрозах в свой адрес. Вот разговоры с местными политиками: все сходятся в том, что люди пытаются отстоять не столько самого Фургала, сколько выбор, который они сделали в 2018 году – тогда Сергей Фургал победил во втором туре единоросса Вячеслава Шпорта.
В воскресенье акция продолжилась, но уже с меньшим числом участников. В час ночи на площади перед зданием правительства оставались около 200 человек, четверых из них задержала полиция. В городе ходят слухи о скором прибытии силовиков из других регионов России, которые с протестующими церемониться не будут. Акции в поддержку Фургала прошли и в других городах края.
Источники “Коммерсанта” утверждают, что Фургала отправят в отставку уже на этой неделе, как только найдут подходящего временно исполняющего обязанности (с этим проблемы).
Российское текущее
- В Москве полиция задерживает одиночных пикетчиков, стоящих с призывом выходить 15 июля на сбор подписей для коллективного иска об отмене поправок к Конституции.
- В Петербурге полиция разогнала акцию памяти Валерии Новодворской.
- На Таймыре на предприятии “Норникеля” очередной разлив: 44,5 тонны авиационного керосина утекли на землю.
Всякие казусы
- В Москве придумали элегантный способ мошенничества: сумма в акте сдачи-приемки работ, финансирующихся через муниципальные советы, пишется исчезающими чернилами, акт подписывают депутаты, потом сумма меняется на большую.
- В Новосибирске ФСБ ведет дело о сбыте шпионских устройств против человека, который от безденежья пытался продать два уже не нужных ему GPS-трекера для собак.
- Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) приказал Путину передать ему полномочия; обещает в три дня навести порядок в стране.
- Путин расфилософствовался о незадавшейся любви между Россией и Украиной: ухудшение отношений, говорит, “с Крымом в принципе не связано”.
- С чем связана стрельба на границе Армении и Азербайджана, неизвестно, но произошла она в годовщину объявления о выходе Нагорного Карабаха из состава Азербайджана. Есть жертвы.
Тем временем эпидемия
По официальным данным на утро воскресенья, в России выявлено 6615 новых случая Covid-19. За сутки умерли 130 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро пятницы 11 335, за день в Москве скончались еще 25 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии превысило 727 тысяч.
Число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 13 миллионов, жертвами стали свыше 570 тысяч человек. Россия остается на четвертом месте по количеству случаев, тройку лидеров составляют США, Бразилия, Индия.
Президент США впервые с начала эпидемии появился на публике в маске и сразу же сказал, что никогда не выступал против масок.
Эпидемическая ситуация остается сложной в странах Центральной Азии: в Узбекистане вводят новые меры ограничения, в Кыргызстане из отпусков отзывают врачей, границы закрыты, в Самарской и Оренбургской областях на границе с Казахстаном образовались лагеря граждан Узбекистана, стремящихся уехать домой.
Вокруг света
- По данным экзитполов, во втором туре президентских выборов в Польше лидирует действующий глава государства Анджей Дуда, однако его отрыв от либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского настолько мал, что пока нельзя утверждать, что Дуда переизбран. Официальные результаты ожидаются сегодня днем.
- Россия и Китай добились изменения правил поставок гуманитарной помощи ООН в Сирии – теперь вся она будет идти через Асада.
- Иран заявил, что украинский "Боинг" в январе этого года сбили из-за ошибки военных и отсутствия коммуникации.
- В США присяжные признали россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях. Приговор ему вынесут 29 сентября. Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года и через два года экстрадирован в США.
- Президент США рассказал о кибератаке США против российской "фабрики троллей" в 2018 году и смягчил приговор своему приятелю Роджеру Стоуну осужденному за ложь под присягой в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Судимость у Стоуна останется, но отбывать срок в тюрьме он не будет.
Шесть ссылок
- Британская история. Отрывок из книги Питера Акройда “Основание: От самых начал до эпохи Тюдоров” – о генезисе очень не похожих друг на друга культур в разных частях Британских островов. Или рассказ о Великой лондонской чуме 1665 года, построенный на свидетельствах современников.
- Писатели на букву М. Игорь Белов рассказывает о забавных и малоизвестных фактах из жизни Славомира Мрожека. Или статья о демоническом в “Моби Дике” Мелвилла.
- Повседневность грустных времен. Подборка отрывков из произведений итальянских писателей о жизни при Муссолини. Или будни Кузнецкого металлургического комбината начала 1980-х в фотографиях участников группы ТРИВА.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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