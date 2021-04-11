Самокат и “Белый слон”

Доброе утро!

Русская православная церковь разработала регламент практики изгнания бесов – работа над ним велась с 2015 года. Теперь, наконец, заживем:

В Ростове-на-Дону полиция полночи стучалась в штаб Навального.

Эрдоган поддержал программу реинтеграции Крыма в состав Украины.

На референдуме по новой конституции в Кыргызстане 80% избирателей высказались “за”.

По подсчетам New York Times, Россия является мировым лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

Русская жизнь

В Махачкале открылся штаб Алексея Навального . Ранее Руслана Аблякимова, который должен был возглавить этот штаб, избили неизвестные, ему пришлось уехать из города. Другим штабам Навального тоже создают трудности: в Ростове-на-Дону полиция полночи стучала в двери штаба и дразнила находившегося там координатора, в Мурманске неизвестные нарисовали свастику при входе в штаб и залили дверь монтажной пеной. Глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер высказался за введение новых санкций в отношении России в связи с преследованием Навального.

. Ранее Руслана Аблякимова, который должен был возглавить этот штаб, избили неизвестные, ему пришлось уехать из города. Другим штабам Навального тоже создают трудности: в Ростове-на-Дону полиция полночи стучала в двери штаба и дразнила находившегося там координатора, в Мурманске неизвестные нарисовали свастику при входе в штаб и залили дверь монтажной пеной. Глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер высказался за введение новых санкций в отношении России в связи с преследованием Навального. К истории о ночном допросе главреда “Важных историй” Романа Анина по давнему делу о вторжении в личную жизнь бывшей жены Сечина, добавился новый штрих: в редакции издания тоже прошел обыск, причем там в это время никого из сотрудников не было. Евросоюз выразил обеспокоенность.

Романа Анина по давнему делу о вторжении в личную жизнь бывшей жены Сечина, добавился новый штрих: в редакции издания тоже прошел обыск, причем там в это время никого из сотрудников не было. Евросоюз выразил обеспокоенность. Эксперт движения наблюдателей за выборами "Голос" Василий Вайсенберг вынужден был тайно переехать из Москвы в Нижний Новгород после того, как его жене позвонили с незнакомого номера и попросили удалить статью Вайсенберга о главе ямальского избиркома Андрее Гиберте. "Не хочется, чтобы Миша упал с самоката в следующий раз”, – сказали ей (сын Вайсенберга Миша в тот день поехал в детсад на самокате). Семья эвакуировалась в Нижний Новгород, и через неделю кто-то наклеил на дверь их новой квартиры бумажку с надписью "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!", а под ручку двери просунул две гвоздики. Наблюдателей из Петербурга, приехавших работать на выборах главы муниципалитета в Псковской области, задержала полиция (якобы за то, что они разбили плитку у избирательного участка). В Москве активисты и правозащитники учредили координационный центр контроля за выборами в Госдуму.

"Голос" Василий Вайсенберг вынужден был тайно переехать из Москвы в Нижний Новгород после того, как его жене позвонили с незнакомого номера и попросили удалить статью Вайсенберга о главе ямальского избиркома Андрее Гиберте. "Не хочется, чтобы Миша упал с самоката в следующий раз”, – сказали ей (сын Вайсенберга Миша в тот день поехал в детсад на самокате). Семья эвакуировалась в Нижний Новгород, и через неделю кто-то наклеил на дверь их новой квартиры бумажку с надписью "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!", а под ручку двери просунул две гвоздики. Наблюдателей из Петербурга, приехавших работать на выборах главы муниципалитета в Псковской области, задержала полиция (якобы за то, что они разбили плитку у избирательного участка). В Москве активисты и правозащитники учредили координационный центр контроля за выборами в Госдуму. Истории двух вологодских подростков, которых выгнали из школы за участие в акциях в поддержку Навального, плюс интервью с астраханской студенткой, которая пытается оспорить через суд свое отчисление из вуза (по той же причине).

Фильмы-расследования ФБК получили премию кинокритиков "Белый слон" в номинации “Событие года”, главный приз достался фильму Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи” (отмежевываясь от Навального, режиссер пытался снять свою картину с конкурса, но это не предусмотрено регламентом премии).

Украина

По результатам переговоров между президентами Украины и Турции Анкара поддержала инициативу Киева по формированию "Крымской платформы" – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма. Турция будет строить жилье для крымских татар, вынужденных уехать с полуострова. В России в связи с этими событиями заговорили об ограничении потока российских туристов в Турцию.

Минобороны Украины заявило о гибели военнослужащего на Донбассе.

Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи более десятка переговоров главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского "Боинга" рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Переговоры были перехвачены украинскими спецслужбами.

Другие соседи

Грузия возвращает посла в Киев – он был отозван около года назад, когда Саакашвили возглавил Совет реформ Украины.

возвращает посла в Киев – он был отозван около года назад, когда Саакашвили возглавил Совет реформ Украины. Исполнилось десять лет взрыву в минском метро, унесшему жизни 15 человек – здесь рассказывается о ходе расследования и судьбе Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, которых казнили за исполнение этого теракта (хотя мотив его так и остался неясным, а вина казненных – сомнительной). Власти Беларуси после двадцатилетнего перерыва начали регистрировать новые партии – похоже, они создаются при участии Москвы по кремлевским рецептам.

после двадцатилетнего перерыва начали регистрировать новые партии – похоже, они создаются при участии Москвы по кремлевским рецептам. Референдум по новой конституции в Кыргызстане признан состоявшимся, "за" новый вариант высказались около 80% избирателей. Здесь – обзор основных изменений.

признан состоявшимся, "за" новый вариант высказались около 80% избирателей. Здесь – обзор основных изменений. История гражданина Казахстана, которому удалось выехать из Китая после 13 лет тюрьмы и еще нескольких лет “перевоспитания” в лагере в Синьцзяне.

Вокруг света

Чеченский беженец Магомед Гадаев, которого в 2010 году похитили и пять месяцев держали на базе чеченского ОМОНа в Грозном, депортирован из Франции в Россию. Перед отправкой в Москву он пытался покончить с собой. Из Москвы Гадаева отправили в Новый Уренгой, где живет его брат. Там к нему уже приходили добрые люди с советом вернуться в Чечню и сдаться в руки Кадырова.

в Россию. Перед отправкой в Москву он пытался покончить с собой. Из Москвы Гадаева отправили в Новый Уренгой, где живет его брат. Там к нему уже приходили добрые люди с советом вернуться в Чечню и сдаться в руки Кадырова. В Греции убит журналист, писавший о коррупции.

убит журналист, писавший о коррупции. Иран сообщил об отключении электричества на подземном ядерном объекте в Натанзе. Чуть позже власти назвали случившееся “актом терроризма”.

сообщил об отключении электричества на подземном ядерном объекте в Натанзе. Чуть позже власти назвали случившееся “актом терроризма”. Британская королевская семья объявила, что похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8702. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 641 тысяча. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 102 986 человек (+337 за сутки). По подсчетам The New York Times, Россия является мировым лидером по избыточной смерти во время пандемии, и – если верить эволюционному биологу Георгию Базыкину – страну еще ждет новый всплеск заболеваемости в связи с распространением новых штаммов.

В Украине ситуация остается сложной: нехватку мест в ковидных отделениях ощутил на себе Киев. Здесь врач-инфекционист Федор Лапий объясняет, какие ошибки сделали в борьбе с пандемией украинские власти.

Сегодня в Чехии снимают ограничения на передвижения внутри страны и отменяют комендантский час. Открывается часть магазинов, детские сады и начальные школы. Страна, занимающая третье место в мире по числу случаев коронавируса на душу населения и первое – по количеству смертей, непрерывно находилась в локдауне с конца прошлого года.

Шесть ссылок

Культура за пределами МКАД. Отрывок из книги Дугласа Роджерса “Недра России. Власть, нефть и культура после социализма” (Academic Studies Press) – о пермском культурном проекте. Или рассказ о неофициальном искусстве советских времен в Приморье, Сибири и той же Перми.

Отрывок из книги Дугласа Роджерса “Недра России. Власть, нефть и культура после социализма” (Academic Studies Press) – о пермском культурном проекте. Или рассказ о неофициальном искусстве советских времен в Приморье, Сибири и той же Перми. Архитектура. Эссе Григория Ревзина о Баухаусе и Вальтере Гропиусе. Или творческая биография бразильского архитектора Лины Бо Барди (1914–1992).

Эссе Григория Ревзина о Баухаусе и Вальтере Гропиусе. Или творческая биография бразильского архитектора Лины Бо Барди (1914–1992). Философская классика. Фрагмент из “Эстетики” Александра Баумгартена, о которой все знают как о первой эстетике в смысле учения о прекрасном, но которую мало кто читал – за отсутствием русского перевода (он вышел в изд-ве Университета Дмитрия Пожарского). Или отрывок из трактата Александра Кожева “София – Фило-софия и феноменология” (ИИЦ “Праксис”) – о Декарте.

Фрагмент из “Эстетики” Александра Баумгартена, о которой все знают как о первой эстетике в смысле учения о прекрасном, но которую мало кто читал – за отсутствием русского перевода (он вышел в изд-ве Университета Дмитрия Пожарского). Или отрывок из трактата Александра Кожева “София – Фило-софия и феноменология” (ИИЦ “Праксис”) – о Декарте. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок