Самокат и “Белый слон”

Доброе утро!
Русская православная церковь разработала регламент практики изгнания бесов – работа над ним велась с 2015 года. Теперь, наконец, заживем:
- В Ростове-на-Дону полиция полночи стучалась в штаб Навального.
- Эрдоган поддержал программу реинтеграции Крыма в состав Украины.
- На референдуме по новой конституции в Кыргызстане 80% избирателей высказались “за”.
- По подсчетам New York Times, Россия является мировым лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса.
Русская жизнь
- В Махачкале открылся штаб Алексея Навального. Ранее Руслана Аблякимова, который должен был возглавить этот штаб, избили неизвестные, ему пришлось уехать из города. Другим штабам Навального тоже создают трудности: в Ростове-на-Дону полиция полночи стучала в двери штаба и дразнила находившегося там координатора, в Мурманске неизвестные нарисовали свастику при входе в штаб и залили дверь монтажной пеной. Глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер высказался за введение новых санкций в отношении России в связи с преследованием Навального.
- К истории о ночном допросе главреда “Важных историй” Романа Анина по давнему делу о вторжении в личную жизнь бывшей жены Сечина, добавился новый штрих: в редакции издания тоже прошел обыск, причем там в это время никого из сотрудников не было. Евросоюз выразил обеспокоенность.
- Эксперт движения наблюдателей за выборами "Голос" Василий Вайсенберг вынужден был тайно переехать из Москвы в Нижний Новгород после того, как его жене позвонили с незнакомого номера и попросили удалить статью Вайсенберга о главе ямальского избиркома Андрее Гиберте. "Не хочется, чтобы Миша упал с самоката в следующий раз”, – сказали ей (сын Вайсенберга Миша в тот день поехал в детсад на самокате). Семья эвакуировалась в Нижний Новгород, и через неделю кто-то наклеил на дверь их новой квартиры бумажку с надписью "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!", а под ручку двери просунул две гвоздики. Наблюдателей из Петербурга, приехавших работать на выборах главы муниципалитета в Псковской области, задержала полиция (якобы за то, что они разбили плитку у избирательного участка). В Москве активисты и правозащитники учредили координационный центр контроля за выборами в Госдуму.
- Истории двух вологодских подростков, которых выгнали из школы за участие в акциях в поддержку Навального, плюс интервью с астраханской студенткой, которая пытается оспорить через суд свое отчисление из вуза (по той же причине).
- Фильмы-расследования ФБК получили премию кинокритиков "Белый слон" в номинации “Событие года”, главный приз достался фильму Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи” (отмежевываясь от Навального, режиссер пытался снять свою картину с конкурса, но это не предусмотрено регламентом премии).
Украина
По результатам переговоров между президентами Украины и Турции Анкара поддержала инициативу Киева по формированию "Крымской платформы" – программы, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма. Турция будет строить жилье для крымских татар, вынужденных уехать с полуострова. В России в связи с этими событиями заговорили об ограничении потока российских туристов в Турцию.
Минобороны Украины заявило о гибели военнослужащего на Донбассе.
Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи более десятка переговоров главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского "Боинга" рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Переговоры были перехвачены украинскими спецслужбами.
Другие соседи
- Грузия возвращает посла в Киев – он был отозван около года назад, когда Саакашвили возглавил Совет реформ Украины.
- Исполнилось десять лет взрыву в минском метро, унесшему жизни 15 человек – здесь рассказывается о ходе расследования и судьбе Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, которых казнили за исполнение этого теракта (хотя мотив его так и остался неясным, а вина казненных – сомнительной). Власти Беларуси после двадцатилетнего перерыва начали регистрировать новые партии – похоже, они создаются при участии Москвы по кремлевским рецептам.
- Референдум по новой конституции в Кыргызстане признан состоявшимся, "за" новый вариант высказались около 80% избирателей. Здесь – обзор основных изменений.
- История гражданина Казахстана, которому удалось выехать из Китая после 13 лет тюрьмы и еще нескольких лет “перевоспитания” в лагере в Синьцзяне.
Вокруг света
- Чеченский беженец Магомед Гадаев, которого в 2010 году похитили и пять месяцев держали на базе чеченского ОМОНа в Грозном, депортирован из Франции в Россию. Перед отправкой в Москву он пытался покончить с собой. Из Москвы Гадаева отправили в Новый Уренгой, где живет его брат. Там к нему уже приходили добрые люди с советом вернуться в Чечню и сдаться в руки Кадырова.
- В Греции убит журналист, писавший о коррупции.
- Иран сообщил об отключении электричества на подземном ядерном объекте в Натанзе. Чуть позже власти назвали случившееся “актом терроризма”.
- Британская королевская семья объявила, что похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8702. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 641 тысяча. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 102 986 человек (+337 за сутки). По подсчетам The New York Times, Россия является мировым лидером по избыточной смерти во время пандемии, и – если верить эволюционному биологу Георгию Базыкину – страну еще ждет новый всплеск заболеваемости в связи с распространением новых штаммов.
В Украине ситуация остается сложной: нехватку мест в ковидных отделениях ощутил на себе Киев. Здесь врач-инфекционист Федор Лапий объясняет, какие ошибки сделали в борьбе с пандемией украинские власти.
Сегодня в Чехии снимают ограничения на передвижения внутри страны и отменяют комендантский час. Открывается часть магазинов, детские сады и начальные школы. Страна, занимающая третье место в мире по числу случаев коронавируса на душу населения и первое – по количеству смертей, непрерывно находилась в локдауне с конца прошлого года.
Шесть ссылок
- Культура за пределами МКАД. Отрывок из книги Дугласа Роджерса “Недра России. Власть, нефть и культура после социализма” (Academic Studies Press) – о пермском культурном проекте. Или рассказ о неофициальном искусстве советских времен в Приморье, Сибири и той же Перми.
- Архитектура. Эссе Григория Ревзина о Баухаусе и Вальтере Гропиусе. Или творческая биография бразильского архитектора Лины Бо Барди (1914–1992).
- Философская классика. Фрагмент из “Эстетики” Александра Баумгартена, о которой все знают как о первой эстетике в смысле учения о прекрасном, но которую мало кто читал – за отсутствием русского перевода (он вышел в изд-ве Университета Дмитрия Пожарского). Или отрывок из трактата Александра Кожева “София – Фило-софия и феноменология” (ИИЦ “Праксис”) – о Декарте.
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Семь Сорок
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