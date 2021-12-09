Сербский брат следит за тобой

Доброе утро!

Россия отправила на МКС первых за 12 лет туристов – двух граждан Японии. На Земле так:

Представители "ОВД-Инфо" передали в Госдуму петицию против закона об "иностранных агентах" с более чем 250 тысячами подписей.

В России заблокировали браузер Tor.

По данным NYT, белорусский авиадиспетчер сбежал в Польшу и там рассказал следователям подробности захвата рейса Ryanair.

Канцлером Германии стал социал-демократ Олаф Шольц.

Госдума и Верховный суд

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" передал в Госдуму петицию против закона об "иностранных агентах", под которой подписались 259 103 человека и 242 организации. Кроме того, правозащитники передали в Госдуму, Совет Федерации и офис омбудсмена собственный законопроект об отмене законодательства об "иностранных агентах". Они ожидают, что все эти органы как-то отреагируют.

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон, расширяющие полномочия полицейских: им дано право на вскрытие машин, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий и личный досмотр граждан. В некоторых ситуациях им разрешили не представляться.

Окончательно принят законопроект, обязывающий школы и средне-специальные учебные заведения использовать при обучении только верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы.

Верховный суд признал законными положения президентского указа, позволяющие засекретить имена сотрудников НКВД, причастных к массовым репрессиям. Отмены положений этого документа требовал историк Сергей Прудовский. Он занимается харбинской операцией НКВД – репрессиями против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги. Тогда были расстреляны более 21 тысячи человек. Вот интервью с ним и адвокатом “Мемориала”, которая представляет его интересы.

Президиум Верховного суда направил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, приговоренных к пожизненному заключению и 18 годам соответственно за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Отменить вынесенный им приговор постановил Европейский суд по правам человека – он признал, что в их отношении было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, потому что присяжные не были беспристрастны.

Российская уголовщина

Члены московской ОНК встретились в СИЗО с 45-летним Сергеем Глазовым, устроившим 7 декабря стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, жертвами которой стали два человека. По их словам, он признал вину. Глазов подтвердил, что служил в Службе внешней разведки и уволился оттуда в 2009 году в звании подполковника. Конфликт, по его словам, начался с требования охранника надеть маску. Его это взбесило, потому что он не верит в санитарные правила.

Суд в Москве приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии тиктокера Константина Лакеева за повреждение машины ФСБ во время акции в поддержку Навального 23 января. Лакеев признал вину и раскаялся в содеянном. Адвокат считает приговор слишком суровым и будет обжаловать.

В Петербурге задержаны совладельцы компаний "Рив Гош" и "Юлмарт" Август Мейер и его жена Инна Мейер. Их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Мейер родился в США, но с 1990-х годов живет в России, где получил гражданство.

Жена Владимира Домнина, осужденного по обвинению в причастности к "Правому сектору", рассказала, что ее мужа регулярно пытают в тверском СИЗО №1. Сегодня Путин будет встречаться с членами своего правозащитного совета, и пытки – один из вопросов, стоящих в повестке. Здесь о подготовке соответствующего доклада рассказывает член СПЧ Андрей Бабушкин. Украинские журналисты выяснили, что бывший начальник знаменитой своими пытками Нижегородской ИК-14 Василий Волошин, объявленный в России в розыск (правда, по уголовному делу, не связанному с пытками), спокойно живет в Украине и даже получил там гражданство по праву рождения – вот эта удивительная история.

Прочее российское

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor, откуда можно скачать браузер. Здесь подробно объясняется, что такое Tor и ради чего его блокировать.

По данным The Insider, семья бывшего премьер-министра и экс-главы СВР Михаила Фрадкова владеет имуществом на 2 млрд рублей, а сыновья Фрадкова и их жены, трудоустроенные в госструктурах, проводят много времени за границей. Сам Фрадков не может себе этого позволить: против него действуют европейские и американские санкции.

Совет депутатов Ейского района Краснодарского края лишил мандата независимого депутата и одного из лидеров регионального отделения "Яблока" Александра Коровайного. Основанием для лишения стал счет в Сбербанке, заведенный родителями на его имя в девяностые годы. О лишении Коровайного мандата ходатайствовал сам губернатор.

По данным сербского издания Danas, глава МВД Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае 2021 года передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Семинар организовали политики Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза. Вскоре после возвращения из Сербии Пивоварова задержали по делу о “нежелательной организации”. По данным сербских журналистов, в Сербии создана специальная рабочая группа по борьбе с “цветными революциями”.

C фотографии мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко пропали часы за 2,5 млн рублей. В мэрии это объяснили его нежеланием "выставлять напоказ" дорогие аксессуары.

“Бук” под Воронежем

Пока политологи продолжают оценивать (довольно остроумно) результаты двухчасовых переговоров Путина и Байдена об Украине и перспективу отвода российских войск от границы, расследовательская группа CIT сообщает, что в военно-полевом лагере у села Масловка под Воронежем был замечен зенитный ракетный комплекс "Бук".

Путин в ответ на прямой вопрос журналиста, собирается ли Россия вторгаться в Украину, сказал, что Россия проводит “миролюбивую политику”, но перспектива принятия Украины в НАТО ее “не может не беспокоить”, потому что тогда там разместят “угрожающее нам оружие”. Ту же нехитрую мысль замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила такими словами: “Он стремится воссоздать СССР”.

Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с Путиным, исключил отправку американских военных для защиты Украины, но подчеркнул готовность США оказывать Киеву военную помощь. По словам Байдена, США начали подготовку к переговорам стран НАТО с Россией.

В Беларуси и вокруг нее

The New York Times пишет со ссылкой на источники в европейских спецслужбах, что бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, передавший пилоту Ryanair указание совершить экстренную посадку в Минске, летом перешел белорусско-польскую границу вместе с мигрантами из ближневосточных стран и теперь рассказывает польским следователям подробности захвата самолета. По его словам, в диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который полностью контролировал процесс, постоянно созваниваясь с кем-то по телефону. В Польше готовят судебный иск, потому что посаженный самолет был зарегистрирован в этой стране и эксплуатировался польским филиалом Ryanair.

После посадки самолета спецслужбы Беларуси задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу. Сейчас ей предъявлены окончательные обвинения по четырем статьям, в том числе за разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, она администрировала протестные телеграм-каналы, в которых выкладывались личные данные белорусских силовиков.

Задержанную в Петербурге уроженку Витебска Яну Пинчук СК Беларуси тоже обвиняет по статьям о разжигании розни и призывах к действиям против нацбезопасности. В СК утверждают, что она тоже администрировала протестные телеграм-каналы.

Заблокирован белорусский сайт "Ежедневник", редактора издания Сергея Сацука задержали после допроса и обыска.

Вокруг света

Канцлером Германии избран социал-демократ Олаф Шольц. Он возглавил коалиционное правительство, в которое, кроме социал-демократов, входят представители “зеленых” и свободных демократов (такая коалиция называется “светофор”). Путин отправил Ангеле Меркель благодарственную телеграмму в связи с ее уходом с поста бундесканцлера после 16 лет работы.

Во Франции отпустили задержанного по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Он оказался однофамильцем подозреваемого.

При крушении вертолета Ми-17 в Индии погиб начальник штаба обороны страны Бипин Рават и еще 12 человек.

Сауле Омарова отказалась от выдвижения на пост главного контролера банков США. Республиканцы подвергли ее обструкции на слушаниях в Сенате: они очень боялись, что она введет в США коммунизм, потому что она родилась в СССР и закончила МГУ.

Австралия, Великобритания и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Важность этого шага и вообще важность американо-китайских отношений здесь объясняет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 30 752. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 895 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 284 823 человек (+1179 за сутки). Эти данные не отражают действительности, что косвенно подтверждают и рассказы сотрудников похоронных служб.

По данным сразу нескольких свежих исследований, штамм омикрон действительно лучше уходит от иммунитета, чем его предшественники. В связи с этим специалисты рекомендуют ускорить процесс получения третьей прививки-бустера, которая, по идее, должна гарантировать должную защиту. В Великобритании на этом фоне ввели дополнительные ограничения: ужесточен масочный режим, людям рекомендовано работать из дома.

Шесть ссылок

Духовное. Рассказ историка-медиевиста Михаила Майзульса о вотивах – дарах, которые христиане вручали своим небесным патронам (это могли быть восковые руки и ноги, серебряные глаза, модели кораблей, расписные таблички). Или отрывок из книги Кирилла Кожурина “Соловецкое сидение 1668–1676 гг.” (изд-во “Евразия”) – о восьмилетней осаде, которую выдержали соловецкие иноки, сопротивлявшиеся церковным реформам.

Рассказ историка-медиевиста Михаила Майзульса о вотивах – дарах, которые христиане вручали своим небесным патронам (это могли быть восковые руки и ноги, серебряные глаза, модели кораблей, расписные таблички). Или отрывок из книги Кирилла Кожурина “Соловецкое сидение 1668–1676 гг.” (изд-во “Евразия”) – о восьмилетней осаде, которую выдержали соловецкие иноки, сопротивлявшиеся церковным реформам. Французская философия. Рассказ о жизни и творчестве Жиля Делёза (1925–1995). Или считавшееся утраченным интервью Мишеля Фуко 1978 года о первом томе “Истории сексуальности” и его восприятии французской публикой.

Рассказ о жизни и творчестве Жиля Делёза (1925–1995). Или считавшееся утраченным интервью Мишеля Фуко 1978 года о первом томе “Истории сексуальности” и его восприятии французской публикой. Попытки понять настоящее. Рассуждения политолога Александра Кустарева о делиберативной согласительной демократии, которая должна прийти на смену партийно-конкурентной. Или конспект лекции историка Юрия Слёзкина о том, как отказ от литературных канонов привел к закату западной цивилизации.

Искренне Ваши,

Семь Сорок