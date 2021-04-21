Ходит скелет по камере

Доброе утро!

В крупных российских городах перекрывают и огораживают главные площади и скверы – идет подготовка к недопущению сегодняшнего митинга с требованием спасти жизнь Навальному. Но это уже не новость, а новости такие:

В очередном послании из колонии Навальный назвал себя “скелетом” и поблагодарил всех за поддержку. Заседание Мосгорсуда об объявлении ФБК и штабов Навального “экстремистскими организациями” пройдет в закрытом режиме.

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, “где идет война”.

В Беларуси по делу о терроризме задержан основатель ByChange, бывший следователь СК Евгений Юшкевич.

Bellingcat: диверсией на оружейных складах в Чехии руководил лично генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

После “Новичка” и калий не страшен

Адвокаты посетили Алексея Навального в туберкулезной больнице колонии № 3 во Владимире. По словам Ольги Михайловой, никакой “витаминной терапии” ему не проводят: в понедельник медсестра с четвертого раза попала в вену, чтобы поставить капельницу с глюкозой, во вторник ей это не удалось и после шести попыток. Навальный продолжает голодовку и теряет в весе по килограмму в день.

“Ходит, пошатываясь, скелет по камере”, – пишет он в посте, переданном с адвокатами. В выходные, когда его перевозили из колонии в тюремную больницу во Владимире, ему “было плоховато”, но в понедельник порадовали вести об огромной поддержке по всему миру. “А посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После “Новичка” и калий не страшен”, – уверяет Навальный.

Глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев не планирует посещать Навального в колонии: "Ну приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека, и что? Это пахнет дешевым пиаром", – сказал этот видный правозащитник. Меж тем к голодовке Навального присоединяются все новые люди, в том числе выдающийся документалист Виктор Косаковский. Вот разговор с биологом Николаем Формозовым, который первый объявил “голодовку солидарности”, а вот реплики других ее участников.

Растет число подписавших обращение западных деятелей культуры к Путину – к требованию допустить к Навальному врачей присоединились нобелевские лауреаты Марио Варгас Льоса и Ольга Токарчук, актриса Жюльет Бинош, музыкант Патти Смит, кинорежиссер Педро Альмадовар и другие. Организовать Навальному независимую медицинскую помощь требуют и российские благотворители.

Последний митинг

Дело о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими Мосгорсуд будет рассматривать в закрытом режиме. Глава региональных штабов Навального Леонид Волков предполагает, что секретность процесса объясняется тем, что обвинения будут строиться на “оперативных справках” типа разговора “Майка и Ника”.

Несмотря на то, что штабы пока еще легальны, за их сотрудниками уже охотятся как за “экстремистами” – вот неполный перечень арестов, задержаний и мелких пакостей. Задерживают и людей, непосредственно не связанных со штабами. В Петербурге главу “Альянса учителей” Даниила Кена задержали после обыска по делу о перекрытии дорог на акции 23 января, а депутата городского Заксобрания от “Яблока” Максима Резника встретили вечером на улице и попросили сесть в машину, где сообщили, что он должен осудить сегодняшний митинг, иначе ему пришьют “дело о наркотиках” (Резник сам рассказал об этом в фейсбуке). Похищенную с сайта "Свободу Навальному" базу данных дополнили адресами и именами зарегистрировавшихся москвичей, некоторые стали получать письма с угрозами.

Московская мэрия объявила сегодняшний митинг незаконным, назвав место и время сбора участников (хотя других за это сажают).

Прочее российское

Что происходит с делом “Сети” через год после вынесения приговора, рассказано тут (главный вопрос – почему не расследуется убийство Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, о котором рассказал в интервью “Медузе” бежавший в Украину Алексей Полтавец).

В Хабаровске защитник “фургаломобиля” получил год колонии за то, что распылил перцовый баллончик в сторону силовиков.

ЕСПЧ потребовал от России изменить закон об оперативно-розыскной деятельности и проводить контрольные закупки наркотиков только с санкции суда.

Независимые депутаты хотят провести Земской съезд в Новгороде, но счет организаторов мероприятия уже заблокировали.

Путин подписал закон о кандидатах, аффилированных с “иностранными агентами”. Этот “статус” будут указывать в избирательных бюллетенях и агитационных материалах.

Россия выслала двух болгарских дипломатов, посол США в России собирается уехать в Вашингтон, как ему и рекомендовали в российском МИДе, а Служба внешней разведки России открыла в даркнете виртуальную приемную, где каждый желающий может сообщить об “угрозах безопасности Российской Федерации”.

“В любой точке, где идет война”

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с прочувствованным обращением к народу в связи с большой концентрацией российских войск у границ страны. Он заверил, что Украина не начнет войну первой, но готова к боевым действиям в случае их возникновения. В конце он перешел на русский, объяснил Путину, что, несмотря на общее прошлое, Украина и Россия по-разному видят будущее, и предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Судя по спутниковым снимкам российских военных объектов в Крыму, в скором времени Россия будет готова начать полномасштабную войну. В Украине обсуждают возможные сценарии боевых действий: разные эксперты ожидают нападения с разных сторон (Крым, Приднестровье, Донбасс и даже ракетный обстрел из Балтийского моря через Польшу), но всё же есть надежда, что дело обойдется демонстрацией силы.

Диверсия под личным руководством генерала

По данным расследования Bellingcat и его партнеров, диверсией по подрыву оружейных складов в моравской деревне Врбетице в 2014 году руководил лично генерал Аверьянов – начальник войсковой части №29155, занимающейся операциями в Европе. Журналисты назвали еще несколько офицеров этой части, участвовавших в операции.

Премьер Чехии Андрей Бабиш извинился за свои слова о том, что подрыв складов был не актом терроризма, а “нападением на товар”. Чехия обратилась к союзникам по ЕС и НАТО с просьбой проявить солидарность и принять меры в отношении России в связи с диверсией на территории Чехии. Сегодня, как ожидается, Прага объявит о высылке еще нескольких российских дипломатов.

Заговор литературоведа с юристом

В Беларуси продолжают обсуждать “попытку госпереворота” в Беларуси, якобы организованную лично президентом США Джо Байденом и осуществлявшуюся литературоведом и политологом Александром Федутой и юристом Юрасем Зенковичем. Здесь этот “заговор” комментирует белорусский политический обозреватель Дмитрий Гурневич, здесь – журналист Игорь Ильяш. Комментаторы сходятся в том, что эта провокация была зачем-то нужна Кремлю: то ли чтобы ускорить лукашенковскую “конституционную реформу”, то ли чтобы интенсифицировать “интеграцию” России с Беларусью, то ли чтобы “доказать”, что и Джо Байден, назвавший Путина убийцей, тоже в своем роде “убийца”. Ответ на этот вопрос мы, вероятно, скоро узнаем (Лукашенко встречается с Путиным завтра).

Прочие события движутся в прежнем направлении: телеграм-канал “Беларусь головного мозга” объявлен экстремистским; по делу о терроризме задержан бывший следователь СК, создавший проект для помощи уволенным силовикам ByChange; в Молодечно уволен директор школы, отказавшийся переписывать протокол выборов (заявление об уходе его заставили написать сразу же, а уволили почему-то только сейчас).

Вокруг света

В Грузии оппозиция подписала соглашение о перемирии с властями – под обещание реформ.

У заместителя Назарбаева по правящей партии "Нур Отан" и бывшего мэра Алматы обнаружилось состояние в миллиард долларов. Он обвинения отрицает и подает иск о клевете к активисту, опубликовавшему расследование.

Объявлено о смерти президента Чада, только что переизбравшегося на шестой срок. Он якобы погиб от ранений, полученных в бою с отрядами вооруженной оппозиции.

Все английские футбольные клубы, собиравшиеся участвовать в “Суперлиге”, выходят из проекта после жесткой критики со стороны премьера Джонсона и возмущения фанатов. Проект будет переформатирован.

И наконец, самое важное: в США присяжные признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Приговор будет вынесен в июне.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России держится в прежних пределах: 8164. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 4 млн 719 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 106 307 человек (+379 за сутки).

Московские власти решили стимулировать вакцинацию пожилых, предоставляя тем, кто укололся, скидки в магазинах (платить за это будет бизнес). Сегодня Путин в обращении к Федеральному собранию вроде бы должен объявить, как он собирается перезапускать рост российской экономике после пандемии.

Россиян, прибывающих из-за рубежа, обязали дважды сдавать тест на коронавирус. Черногория собирается отменить все ограничения на въезд для российских туристов.

В Кыргызстане “терапевтические советы” президента и главы минздрава лечить коронавирус настойкой аконита (это такое местное ядовитое растение) привели к нескольким отравлениям. Министр продолжает стоять на своем.

Грета Тунберг выделила 100 тысяч евро из своего фонда проекту COVAX, закупающему вакцины для стран с невысокими доходами.

Шесть ссылок

Писатели. Беседа с Владимиром Сорокиным о его новом романе “Доктор Гарин” (изд-во Corpus). Или разговор с Денисом Драгунским – к выходу новой книги его рассказов “Третье лицо” в “АСТ”.

Беседа с Владимиром Сорокиным о его новом романе “Доктор Гарин” (изд-во Corpus). Или разговор с Денисом Драгунским – к выходу новой книги его рассказов “Третье лицо” в “АСТ”. Художники. Рассказ о творчестве Билла Виолы. Или беседа с художником, куратором и критиком Валерием Вальраном о героях его книги “Эссе о советском андеграунде” (изд-во галереи “Борей”).

Рассказ о творчестве Билла Виолы. Или беседа с художником, куратором и критиком Валерием Вальраном о героях его книги “Эссе о советском андеграунде” (изд-во галереи “Борей”). Ученые. Фрагмент из книги Ричарда Престона “Кризис в красной зоне. Самая смертоносная вспышка Эболы и эпидемии будущего” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или рассказ о том, как Джон Граунт впервые посчитал смертность.

Фрагмент из книги Ричарда Престона “Кризис в красной зоне. Самая смертоносная вспышка Эболы и эпидемии будущего” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или рассказ о том, как Джон Граунт впервые посчитал смертность. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок