Избили палками портреты

Доброе утро!

В Риме умерла Моника Витти, главная актриса Микеланджело Антониони – ей было 90 лет. У живых так:

В Грозном прошел многотысячный митинг против семьи Янгулбаевых: собравшиеся топтали ногами и жгли их фотографии.

Верховный суд России признал "Колумбайн" террористическим движением, хотя такого движения не существует.

Испанская газета El País опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности России.

Власти Беларуси не будут открывать за границей участки для голосования на референдуме по новой конституции.

Несогласованный митинг бюджетников

В ночь на четверг пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова сообщила на своем сайте, что тот провел “рабочую встречу” с Путиным, в ходе которой доложил об успехах Чечни на всех фронтах, включая демографический. О войне, объявленной чеченским руководством семье бывшего судьи Сайди Янгулбаева и его сына Абубакара Янгулбаева, юриста "Комитета против пыток", в сообщении нет ни слова. На сайте Кремля встреча с Кадыровым и вовсе не упоминается.

В среду в Грозном прошел митинг против Янгулбаевых. В акции (якобы несогласованной) участвовали только мужчины, причем, по данным государственного телеканала “Грозный”, их было 400 тысяч, то есть половина мужского населения Чечни. По данным Кавказ.Реалий, на главную площадь согнали бюджетников и студентов, их было несколько тысяч. Выступавшие на митинге высокопоставленные чеченские чиновники и религиозные деятели призывали закрыть “Новую газету”, “Комитет против пыток” и телеканал “Дождь”, все как один проклинали семейство Янгулбаевых, обвиняя их в предательстве светлых идеалов ислама, а рядовые участники акции топтали портреты “отступников”, били их палками и потом сжигали.

“Дождь” ждет реакции российских правоохранительных органов, “Эхо Москвы” призывает Путина отреагировать на угрозы чеченского руководства. От лица Путина опять выступил пресс-секретарь Песков, и опять в стиле no comment: “Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы”. Обещание депутата Госдумы от “Единой России” Адама Делимханова “отрезать Янгулбаевым головы”, высказанное накануне, должна, по мнению Пескова, оценить комиссия по вопросам депутатской этики. Это возмутило представителей думской “оппозиции”: коммунист Арефьев сказал, что Генпрокуратура должна поставить Делимханова “на учет”, а справедливоросс Миронов призвал то же ведомство “дать правовую оценку” словам Делимханова, а ФСБ – обеспечить безопасность семье отставного судьи Сайди Янгулбаева. Давать правовую оценку можно будет долго, потому что видео с аналогичными угрозами записали почти все высшие чеченские чиновники. Младший сын Сайди Янгулбаева Ибрагим говорит, что безопасное место для критиков Кадырова на этой планете пока не открыто, а приструнить Кадырова способен только Путин. Российский политолог Андрей Колесников объясняет невмешательство Путина его своеобразным “ехидством”: получите, мол, то, что есть.

На этом фоне суд в Грозном в рамках уголовного дела о насилии по отношению к полицейскому арестовал на два месяца Зарему Мусаеву – жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева и мать Ислама и Абубакара. Никаких известий от нее нет. Председатель Верховного суда Чечни Алавдин Гардалоев предложил лишить неприкосновенности самого судью Янгулбаева, а Роспотребнадзор Чечни отчитался, что не смог установить организаторов митинга, поэтому наказать их за нарушение ковидных правил невозможно.

Далекому от чеченских реалий человеку сложно представить, что причиной всего этого является телеграм-канал 1ADAT, в модерировании которого чеченские власти подозревают Ислама Янгулбаева. Здесь объясняется, почему Кадыров уделяет столько внимания онлайн-оппозиции.

“Миротворчество” вокруг Украины

Испанская газета El País опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по “гарантиям безопасности”. Госдепартамент США подтвердил их подлинность. Откуда они появились у газеты, неизвестно. Вот полный текст документов на русском языке: НАТО, США. В ответе НАТО подчеркивается оборонительный характер союза, его верность принципу открытых дверей и многочисленные нарушения международных договоренностей со стороны России. В ответе США говорится то же самое, но предлагаются возможные пути для дальнейших договоренностей о контроле над вооружениями. Здесь эти документы комментирует доцент кафедры международных отношений Одесского университета Владимир Дубовик (спойлер: он оценивает их как победу Путина в смысле привлечения к себе международного внимания, но вопрос, зачем ему все это было нужно, по-прежнему остается без ответа). Путин провел отложенный телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном: пожаловался ему на неготовность НАТО “адекватно реагировать” на “российские озабоченности”, а в ответ получил традиционное предупреждение “не совершать трагическую ошибку” нападения на Украину.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщает о масштабной переброске военной техники Росгвардии по территории России, а спутниковые снимки, сделанные американской корпорацией Maxar, показывают увеличение группировки российских войск в Беларуси (там имеются даже “Искандеры”), а также прибытие личного состава в российские военные лагеря близ украинской границы. США, со своей стороны, перебрасывают дополнительные три тысячи военнослужащих в Польшу и Румынию. Здесь возможности российского флота в противостоянии с Украиной оценивает (спойлер: высоко) эксперт по российским военно-морским силам Эйч Ай Саттон, а тут о вероятных сценариях вторжения России в Украину и возможностях украинской мобилизации рассуждает украинский военный аналитик Игаль Левин.

Внутрироссийское

Верховный суд России признал “Колумбайн” террористическим движением. На каких основаниях, не известно: суд проходил в закрытом режиме, потому что в материалах дела содержалась некая тайна. По мнению исследователей, никакого движения “Колумбайн” в реальности не существует – под ним российские правоохранительные органы подразумевают чаты, группы и паблики “скулшутинговой” тематики, и их “террористический” статус приведет в итоге к росту числа уголовных дел в отношении подростков, длительным срокам заключения и прекращению педагогической работы с детьми, интересующимися подобными темами.

Суд в Красноярске приговорил к шести годам колонии 64-летнего Свидетеля Иеговы: участие в деятельности экстремистской организации, состоящее в "проведении религиозных собраний".

Кассационный суд изменил видеооператору команды Навального Павлу Зеленскому режим отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение. Зеленского приговорили к 1 году и 11 месяцам лишения свободы за “призывы к осуществлению экстремистской деятельности” (в твиттере); он должен освободиться в сентябре.

Бывший заключенный омской колонии №7 Зафар Ильмурадов рассказал правозащитному проекту Gulagu.net, как он записал пытки на наручные часы со встроенной камерой, передал записи через жену в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСИН и после этого сам подвергся пыткам в своей колонии.

Суд в Москве не позволил адвокатам бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, делать выписки из его уголовного дела: все 20 томов они должны запомнить на слух, причем до 11 февраля.

Вокруг света

Бывший депутат Госдумы и крымский прокурор Наталья Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества. Будет осуществлять связь с “соотечественниками за рубежом”.

Немецкий медиарегулятор запретил вещание в Германии канала RT DE на немецком языке, в связи с отсутствием лицензии (за которой никто не обращался). МИД России заявил о переходе к ответным мерам против YouTube и немецких медиа.

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории – за то, что страна предоставила убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка.

В Италии задержан бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, ранее объявленный в розыск по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Россия будет добиваться его экстрадиции. Антипинский НПЗ – крупнейший в России независимый завод с глубокой переработкой нефти.

Власти Беларуси решили не открывать за границей участки для голосования на конституционном референдуме.

Белорусский МИД объявил о запрете на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. Это ответ на прекращение Литвой транзита продукции "Беларуськалия" из-за санкций США.

“Украинская правда” опубликовала видео дорожного инцидента с участием депутата от правящей партии “Слуга народа” Александра Трухина. На видео он просит инспектора дать ему уйти и обещает потом его отблагодарить. ДТП произошло 23 августа прошлого года; по словам инспектора, Трухин был пьян. Сразу после публикации Трухина исключили из партии, а генпрокурор поручила возбудить против него уголовное дело о предложении взятки. Почему это дело получило ход только после газетной публикации, никто не объясняет.

Парламент Казахстана принял законодательные поправки, позволяющие не согласовывать с Назарбаевым основные направления внешней и внутренней политики. В отставку ушел первый зампредседателя правящей партии "Нур Отан" Бауржан Байбек (в связи с “совершенно новыми задачами”, поставленными перед партией).

Хроники пандемии

В России 13-й день подряд регистрируется рекордная за всю пандемию суточная заболеваемость COVID-19 – на этот раз 141 883 новых случая; суточная смертность снова выросла – до 678. К поликлиникам по всей стране выстраиваются очереди – вот подробный рассказ о проблемах с доступом к врачам в крупнейших городах Северо-Запада.

Минздрав Беларуси тоже признал "взрывной рост заболеваемости" коронавирусом, но призвал "не паниковать". Работодателям разрешили давать сотрудникам трехдневный отпуск по болезни без больничного.

Шесть ссылок

Литературное. К 140-летию Джойса – разбор улиссовского подтекста одного из стихотворений Бориса Рыжего. Или рассказ о псковском периоде жизни Надежды Яковлевны Мандельштам – к 60-летию ее переезда в Псков.

К 140-летию Джойса – разбор улиссовского подтекста одного из стихотворений Бориса Рыжего. Или рассказ о псковском периоде жизни Надежды Яковлевны Мандельштам – к 60-летию ее переезда в Псков. История. 11 вопросов о крещении Руси с ответами историка Петра Стефановича. Или рассказ о жизни людей с инвалидностью в средневековой Европе.

11 вопросов о крещении Руси с ответами историка Петра Стефановича. Или рассказ о жизни людей с инвалидностью в средневековой Европе. Звери. Отрывок из книги зоолога Арика Кершенбаума “Путеводитель зоолога по Галактике: Что земные животные могут рассказать об инопланетянах – и о нас самих” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором объясняется, почему на другой планете животные, скорее всего, тоже будут подвижными. Или рассказ о подмосковном приюте для волков, пострадавших от жестокости человека.

Искренне Ваши,

Семь Сорок