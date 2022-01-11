Доброе утро!

На базе спецназа ГРУ близ хутора Молькино в Краснодарском крае солдат-срочник дал пощечину памятнику спецназовцу и выложил видео в инстаграм – возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Не спрашивайте, при чем здесь нацизм: в других новостях логики не больше:

В ходе онлайн-саммита ОДКБ президент Казахстана рассказал, что террористы, напавшие на Алматы, воровали трупы из моргов. Путин усмотрел в беспорядках “майданные технологии”.

Полиция требует почти 4 млн рублей от экс-главы штаба Навального в Петербурге за "сверхурочную работу" во время акций протеста.

В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии об убийстве сотрудника КГБ: два года колонии.

Служба безопасности Украины поймала “агента российской военной разведки” в Одесской области.

Как стая гиен

В ходе онлайн-саммита ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разъяснил президентам дружественных стран, что произошло в его стране на прошлой неделе: это была “попытка государственного переворота” при участии “террористов, в том числе зарубежных”. Они, “как огромная стая гиен”, накинулись на Алматы, а “по ночам нападали на морги и забирали тела своих подельников”, поэтому никаких следов этих “террористов, в том числе зарубежных” в Казахстане не осталось. Путин (который до сих пор не может запомнить, как зовут Токаева) добавил от себя, что в Казахстане использовались “майданные технологии” и "боевики, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом". Здесь саммит ОДКБ и присутствие российских войск в Казахстане комментируют российский политолог Константин Калачев и эксперт по безопасности Центральной Азии Рустам Бурнашев. Оба сходятся на том, что российские военные надолго в стране не задержатся и называют случившееся очередной удачей Путина.

Предъявить “зарубежных террористов” властям Казахстана пока не удалось, известно лишь о задержании сорока граждан Кыргызстана. Кыргызский джазовый пианист Викрам Рузахунов, которого пытались обвинить в наемничестве, благополучно вернулся домой при содействии властей своей страны.

МВД Казахстана отчиталось о задержании почти восьми тысяч участников протестов. Начальник полиции Жамбылской области покончил с собой, в Нур-Султане найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности. Где находится елбасы Нурсултан Назарбаев, по-прежнему не известно. Британская Telegraph, пользуясь новостным поводом, рассказывает о роскошной зарубежной недвижимости его младшей дочери Алии.

Тем временем в России

Проект Gulagu.net сообщил о смерти двух заключенных в ангарской ИК-2, где в январе несколько человек объявили голодовку. ФСИН смерти подтверждает, но настаивает, что они никак не связаны с голодовкой.

Сатирик и публицист Виктор Шендерович объявил в фейсбуке об отъезде из России. Он связывает этот шаг не со статусом “иностранного агента”, которым российский Минюст наградил его под новый год, а с уголовным делом о клевете, возбужденным по заявлению “повара Путина” Евгения Пригожина.

Суд в Пензе оштрафовал на 4 тысячи рублей главного редактора издания "Пенза-Пост" и бывшего сотрудника ФСБ Александра Тузова – за отсутствие маркировки "иностранный агент" при упоминании благотворительного фонда "Гражданский союз". Ирония тут в том, что “Гражданский союз” признали “иностранным агентом” по доносу Тузова.

Суд в Москве арестовал на 10 суток нацболов, повесивших растяжку “На Северный Казахстан” на вагон метро, прибывший на станцию Алма-Атинская. Вечером в понедельник около 30 полицейских пришли в офис незарегистрированной “Другой России”.

Мэрия Москвы второй год подряд отказывает в согласовании антифашистского шествия в годовщину убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, однако на этот раз намекает, что возлагающих цветы на месте убийства задерживать не будут.

В инстаграмах pro_chechnya и online_chechnya опубликовано видео, на котором родственники оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова заявляют, что их никто не похищал, и жалуются на правозащитников, которые их “достали уже”. Логику чеченских репрессий здесь объясняет юрист “Комитета против пыток” Абубакар Янгулбаев, родственников которого тоже похитили.

Вокруг Навального

Житель Красноярска приговорен к трем годам лишения свободы условно за использование пиротехники на акции в поддержку Навального 21 апреля. Вину он признал лишь частично.

Петербургское управление МВД обратилось в суд с требованием взыскать почти четыре миллиона рублей с бывшего главы местного штаба Навального Ирины Фатьяновой за "сверхурочную работу" сотрудников во время акций в поддержку Навального 23 и 31 января. Фатьянова уехала из России в середине ноября 2021 года.

Сам Навальный рассказал в соцсетях, как отпраздновал Новый год в колонии: “За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут несколько других зэков, одетые в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру. Классический момент, когда абсолютно всем стыдно и хочется, чтобы все быстрее закончилось. Когда Дед Мороз попросил “ребят прочитать стишок”, 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там были строчки: «Дед Мороз, освободи нас по УДО. Если не всех, то хотя бы через одного»”.

Вокруг света

В Женеве завершились российско-американские переговоры по вопросам безопасности. Обе стороны охарактеризовали их как сложные, но не бессмысленные. Россия заверила США, что Украине ничего не грозит, а Вашингтон отказался обсуждать вопросы европейской безопасности в отсутствии европейцев. Эта тема будет подниматься на предстоящих в среду переговорах России и НАТО, а затем и на переговорах России и ОБСЕ.

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании “агента российской разведки”, который устроил поджог военной машины и облил памятник погибшим украинцам в Одесской области.

По данным белорусского правозащитного центра “Весна”, Россия выдала белорусским властям уроженца Жлобина Дмитрия Подлобникова, несмотря на запрет ЕСПЧ.

В Беларуси вынесен первый приговор за комментарии в соцсетях о погибшем во время задержания оппозиционного активиста сотруднике КГБ: житель Могилева приговорен к двум годам колонии.

США отозвали запрос на экстрадицию из Германии российского диджея Дениса Казначеева и сняли с него обвинения в отмывании миллиона долларов.

Лидера оппозиции в Мьянме, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы – за нарушение коронавирусных ограничений и хранение раций. В этом материале подробно объясняется подоплека этих преследований.

Новак Джокович, освобожденный из заключения австралийским судом, провел первую тренировку в Мельбурне. Теннисиста задержали, потому что он не привит, и это сразу обнажило множество проблем: от антипрививочной позиции Джоковича до иммиграционных проблем Австралии.

Букингемский дворец обнародовал полный список торжеств по случаю Платинового юбилея – 70-летия правления Елизаветы II. Кульминацией праздника станут четырехдневные выходные в начале июня.

Шесть ссылок

Советская история. Беседы с российскими немцами, пережившими переселение и трудармию – к 80-летию постановления ГКО об использовании труда немцев-переселенцев. Или рассказ о том, как ссыльные московские архитекторы строили Воркуту.

Беседы с российскими немцами, пережившими переселение и трудармию – к 80-летию постановления ГКО об использовании труда немцев-переселенцев. Или рассказ о том, как ссыльные московские архитекторы строили Воркуту. Литература. Эссе Константина Львова о парижских дневниках Антонина Ладинского (1895–1961) – эмигрантского поэта, вернувшегося после войны в СССР и успевшего прославиться там своими историческими романами. Или рассказ о подтекстах “Золотого ключика” Алексея Толстого.

Эссе Константина Львова о парижских дневниках Антонина Ладинского (1895–1961) – эмигрантского поэта, вернувшегося после войны в СССР и успевшего прославиться там своими историческими романами. Или рассказ о подтекстах “Золотого ключика” Алексея Толстого. Кино. Вся история кино с 1945 по 2021 год – выбор Станислава Зельвенского. Или разговор Дмитрия Волчека с кинокритиком Василием Степановым, одним из кураторов выставки "Одинокий голос человека", посвященной 70-летию Александра Сокурова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок