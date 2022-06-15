Стояла рядом и соглашалась

Доброе утро!

Канада и Дания завершили войну за остров Ганса в проливе Нэрса между Канадой и Гренландией. Остров, находящийся на равном расстоянии от берегов обеих стран, на протяжении 50 лет был полем битвы между канадскими и датскими военными: первые ставили там свой флаг и бутылку виски, вторые – свой и бутылку шнапса. Все это исправно выпивалось, но теперь граница определена: она пройдет по расщелине в центре острова. Сохранится ли обмен алкоголем, не сообщается. Больше, впрочем, порадовать нечем:

Минобороны России предложило украинским военным, обороняющим завод “Азот” в Северодонецке, сдаться в плен до сегодняшнего утра.

По словам замминистра обороны Украины, страна получила лишь десятую часть запрошенных вооружений; Йенс Столтенберг призвал страны НАТО интенсифицировать поставки тяжелого вооружения в Украину.

Алексей Навальный переведен в колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

Прокурор запросил три года и два месяца колонии для художницы Юлии Цветковой по статье о “распространении порнографии”.

Роскомнадзор заблокировал сайт “Верстка”, начавший работу полтора месяца назад.

“Газпром” на треть сократил поставки газа в ЕС из-за неисправности газовой турбины.

Военные сводки

Минобороны России предложило защитникам завода “Азот” в Северодонецке сложить оружие до сегодняшнего утра, а гражданским лицам – выйти оттуда в направлении так называемой “ЛНР”. Согласовать эвакуацию людей в сторону подконтрольной Украине территории не удалось. Здесь волонтер из Северодонецка Ариф Багиров, уже уехавший из города, рассказывает об укрытиях “Азота” и условиях, в которых там находятся люди. Из соседнего Лисичанска, несмотря на обстрелы, продолжается эвакуация мирных жителей – проблема в том, что эвакуироваться готовы далеко не все, вот репортаж.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении усиление российской группировки в Харьковской области и кровопролитные бои, которые там тоже приходится вести украинской армии.

Утром во вторник жители города Клинцы Брянской области сообщали о взрывах; чуть позже по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога – российские крылатые ракеты прилетели в Львовскую и Тернопольскую области, часть из них сбили.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, западные партнеры поставили Украине лишь 10% обещанных вооружений, которые Киев просил для достижения паритета с Москвой. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада направлять Украине больше тяжелого вооружения – сегодня в штабе НАТО в Брюсселе состоится третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, в нем примут участие почти 50 стран, поддерживающих Киев. Пентагон заявил, что будет передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня – сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS. Вот свежие фотографии войны.

Последствия войны

Восьмой апелляционный суд Львова во вторник запретил на территории Украины деятельность партий "Наши", "Блок Владимира Сальдо" и "Держава". Их активы и имущество будут обращены в пользу государства. Обжаловать это решение теперь можно только в Верховном суде, но обжаловать, похоже, некому: Владимир Сальдо теперь россиянин – как и член “Державы” Кирилл Стремоусов.

Источники издания Politico утверждают, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

“Газпром” на треть сократил поставки газа в ЕС в связи неисправностью газоперекачивающих турбин, ремонтом которых занимался концерн Siemens (ремонт делался в Канаде, а теперь Siemens не может доставить отремонтированную турбину в Россию). Президент Сербии жалуется, что европейское эмбарго на закупки российской нефти больно ударит по бюджету страны: нефть Белград получал через трубопровод из Хорватии, а Хорватия входит в ЕС и в ноябре прокачку российской нефти прекратит. Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, выступая на климатическом саммите в Вене, призвал европейские страны полностью отказаться от закупок российских энергоносителей, потому что, покупая их, Европа финансирует российскую агрессию в Украине.

МИД России ввел санкции против 49 граждан Великобритании: 29 из них журналисты, еще 20 связаны с оборонным комплексом. Российский Минфин засекретил данные о расходах по статьям федерального бюджета, ранее публиковавшиеся ежемесячно – с тем, чтобы “минимизировать риски введения дополнительных санкций” со стороны “недружественных” стран. В России – без всяких официальных предупреждений – заблокирован сайт “Верстка”: он просуществовал всего полтора месяца и, среди прочего, освещал войну в Украине.

Вот интервью с бывшим послом США в России Майклом Макфолом – о санкциях, которые по-прежнему имеет смысл накладывать на Россию, и наилучших методах их введения.

Новый мир – новые возможности

Под таким лозунгом пройдет Международный экономический форум, который открывается сегодня в Петербурге. Гостями мероприятия будут президент Казахстана, главы так называемых “ДНР” и “ЛНР”, руководящие Афганистаном талибы, а также пранкеры Вован и Лексус. Западные участники собираются покинуть форум до выступления Путина, намеченного на 17 июня. Предполагается, что он будет разъяснять там цели “спецоперации” и даже беседовать с военкорами разрешенных медиа (в закрытом формате).

Источники “Медузы” в Кремле утверждают, что появлявшееся на сайте “Известий” обращение Сергея Кириенко о необходимости восстановления Донбасса из российского бюджета ценой падения уровня жизни в стране вряд ли было делом рук иностранных хакеров – они предполагают, что за публикацией стоят либо враги Кириенко в АП, либо его команда (первые, возможно, хотели показать, что Кириенко зарвался, а вторые – продемонстрировать, какой он ответственный). Наверняка, впрочем, никто ничего не знает.

Бывшего генпрокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначили советником генпрокурора России. Она больше не будет вести соцсети и давать публичные комментарии – только через пресс-службу Генпрокуратуры.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий до 20 лет лишения свободы за участие в военных действиях против “интересов РФ”. Этот закон нужен для того, чтобы вести войну, формально не объявляя войны.

Вдохновившись (предположительно) успехами российской “спецоперации” в Украине, председатель КНР Си Цзиньпин подписал директиву о “невоенном” использовании вооруженных сил – это вызывает опасения, что Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань, которое тоже не будет называть войной. (Кстати, между Китаем и Россией открылся автомобильный мост через Амур, но по нему почему-то никто пока не ездит).

“Открою Кодекс на любой странице – и не могу, читаю до конца”

Алексея Навального увезли из колонии в Покрове в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово той же Владимирской области. Здесь правозащитница Ольга Романова рассказывает об условиях содержания в этом учреждении.

В Москве задержана муниципальный депутат по округу Черемушки Юлия Щербакова – на нее собирались составить протокол по административной статье о “пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских или запрещенных организаций” за упоминание “Умного голосования” в каком-то посте в соцсетях.

Европейский суд по правам человека признал, что закон об "иностранных агентах" нарушает права и обязал выплатить 73 российским НКО по 10 тысяч евро. Но Россия уже не будет исполнять это решение.

В Москве по обвинению в госизмене отправлена в “Лефортово” некая Екатерина Завалишина. Материалы ее дела засекречены, какую информацию и кому она передавала, не известно. Кто она такая – тоже. На женщину с тем же именем зарегистрирована компанию по торговле сантехникой.

Суд в Москве арестовал на 15 суток по статье о неповиновении полиции двух активистов, вывесивших баннер "Сегодня не мой день" в День России. В отношении одного из этих двоих есть еще протокол о повторном нарушении правил проведения митинга.

Пикетчика, требовавшего снять букву Z с фасада московского театра, арестовали на 15 суток – тоже неповиновение.

У “дискредитаторов” и распространителей “фейков” дела обстоят так:

Суд в Бурятии оштрафовал на 35 тысяч рублей пенсионерку из Улан-Удэ Наталью Филонову по статье о "дискредитации" российской армии за обращенную к водителю автобуса просьбу снять наклейку с буквой Z. Ранее ее за это уже арестовывали и штрафовали на тысячу рублей. Женщину, которая "стояла рядом и соглашалась" с Филоновой во время задержания в автобусе, оштрафовали на 40 тысяч рублей. На адвоката Филоновой тоже составили протокол о “дискредитации”.

Суд на Чукотке оштрафовал на 40 тысяч рублей 54-летнюю жительницу села Лаврентия за разговоры о войне в госучреждении (тоже “дискредитация”).

Обвиняемых по уголовной статье о распространении “фейков” начали отправлять на психиатрические экспертизы – вот истории Ирины Быстровой из Петрозаводска и Саши Скочиленко из Петербурга (обе они художницы).

Бывший священник Иоанн Курмояров, арестованный по статье о “фейках”, нашелся в петербургском СИЗО “Кресты”. Пока он находился неизвестно где, следователь пытался убедить его (какими средствами – не известно) признать вину, но безрезультатно. Теперь следователь просит адвоката посодействовать ему в том, чтобы обвиняемый признал вину.

Священника Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, активно помогающего в Петербурге беженцам из Мариуполя, пока ни в чем не обвиняют – здесь он рассказывает о своем опыте.

В Беларуси оппозиционные хакеры получили доступ к материалам телефонных прослушек МВД Беларуси, а суд в Минске признал "экстремистской организацией" компанию "ТУТ БАЙ МЕДИА" и постановил ликвидировать ее. Сайт TUT.BY работал в стране с 2000 года.

Новости российской культуры

В Комсомольске-на-Амуре прокурор запросил три года и два месяца колонии для художницы Юлии Цветковой, создавшей паблик “Монологи вагины” и публиковавшей там свои рисунки вульвы, чтобы снять табу с женской физиологии (“распространение порнографии”). Цветкову мурыжат с ноября 2019 года.

запросил В Москве полиция сорвала выставку работ политзаключенных, проходившую в офисе правозащитного проекта "Открытое пространство" (пришли с собаками, теперь будут обвинять в “дискредитации” армии и “гей-пропаганде”).

сорвала В Екатеринбурге через два дня после установки демонтировали эффектную работу Тимофея Ради “Жить прошлым!”. Гигантские буквы сбросили с крыш девятиэтажек на землю.

Шесть ссылок

Особый советский путь. Историк Александр Чернышов рассказывает, зачем раскулаченных крестьян высылали в 1930-е годы в Пермский край и расселяли по “спецпоселкам”; Андрей Вдовенко объясняет, как в СССР применяли в промышленности атомные бомбы и что из этого вышло.

Историк Александр Чернышов рассказывает, зачем раскулаченных крестьян высылали в 1930-е годы в Пермский край и расселяли по “спецпоселкам”; Андрей Вдовенко объясняет, как в СССР применяли в промышленности атомные бомбы и что из этого вышло. Колониальные практики. Беседа с историком Эльдаром Эльхан Оглы Исмаиловым о "Собственном Его Императорского Величества Конвое", охранявшем русского царя в 1811–1917 годах и в значительной мере состоявшем из чеченцев, черкесов, представителей дагестанских народов, азербайджанцев, грузин, крымских татар. Или отрывок из книги американского историка Питера Коззенса “И будет рыдать земля: как у индейцев отняли Америку” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об истреблении бизонов.

Беседа с историком Эльдаром Эльхан Оглы Исмаиловым о "Собственном Его Императорского Величества Конвое", охранявшем русского царя в 1811–1917 годах и в значительной мере состоявшем из чеченцев, черкесов, представителей дагестанских народов, азербайджанцев, грузин, крымских татар. Или отрывок из книги американского историка Питера Коззенса “И будет рыдать земля: как у индейцев отняли Америку” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об истреблении бизонов. Белый и красный. Искусствовед Мария Мороз рассказывает о значениях белого и красного цветов в искусстве разных эпох.

Искренне Ваши,

Семь Сорок