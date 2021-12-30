Лишить российского гражданства!

Доброе утро!

Перестановки в руководстве российской тюремной системы закончились тем, что Общественный совет при ФСИН, из которого были исключены правозащитники, возглавил режиссер Евгений Гришковец. Он на этом собаку съел. В остальном так:

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр “Мемориал”.

Отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова вновь поместили в СИЗО. Десять дней назад его приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

Сегодня вечером состоится телефонный разговор между Путиным и Байденом.

В Казахстане отменили смертную казнь; гражданам Туркменистана ограничили выезд за границу.

Ликвидация, день второй

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр “Мемориал” – вторую структуру старейшей в России правозащитной организации, уничтожения которой добивалась Генпрокуратура. Эксперты АНО "Центр социокультурных экспертиз" нашли в публикациях правозащитного центра "лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций”.

Параллельно Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей приостановить исполнение решений судов о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" – до вынесения решения ЕСПЧ по жалобе на законодательство об "иностранных агентах", которую "Международный Мемориал", ПЦ "Мемориал" и другие российские НКО подали в 2013 году. Комментариев со стороны российских властей пока не последовало.

Западные страны осудили ликвидацию “Мемориала”. В поддержку организации выступила даже британская группа Pet Shop Boys.

“Экстремисты”, “нежелательные” и ректор Шанинки

Отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова снова задержали и опять поместили в СИЗО – якобы за нарушение подписки о невыезде. Десять дней назад Юрий Жданов был приговорен к трем годам условно по делу, которое адвокаты называют сфабрикованным с целью отомстить его сыну, ближайшему соратнику Навального.

Бывшая глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудинина объявлена в розыск. Связаться с ней пока не удалось.

Верховный суд России отказал в переносе судебного процесса по делу Андрея Пивоварова из Краснодара в Петербург. Пивоварова обвиняют в сотрудничестве с “нежелательной организацией” (имеется в виду уже закрытая “Открытая Россия” Михаила Ходорковского) за репост, якобы сделанный год назад в Краснодаре. На этом основании петербургского политика, задержанного в мае в Пулкове, перевезли в Краснодар, где он с тех пор сидит в СИЗО. Защитники добиваются перевода процесса по месту прописки, потому что “Краснодар – город с плохой судебной репутацией”.

Ректора Шанинки Сергея Зуева вновь перевели из гражданской больницы в СИЗО – “для совершения следственных действий”. Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей на основании экспертизы, которая посчитала, что его вуз не выполнил обязательств по госконтрактам на эту сумму. Это обвинение – один из эпизодов дела против бывшего замминистра образования Марины Раковой. У Зуева больное сердце, за последний год он перенес несколько операций.

“Изменники” и “террористы”

Год назад супругов Антонину Зимину и Константина Антонца приговорили к 13 и 12,5 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Дело было засекречено. Антонина Зимина, отбывающая сейчас наказание в колонии в Ленобласти, впервые подробно рассказала по телефону, какие обвинения предъявляло ей следствие: она якобы передала “одной из западных спецслужб” постановление правительства России о распределении субсидий резидентам калининградской Особой экономической зоны. Документ, по версии следствия, скопировал на работе ее муж, служивший до ареста в Минэкономразвития, а она кому-то его передала, но кому конкретно, следователи суду так и не объяснили. Свое нынешнее состояние Зимина описывает так: “Есть ли обида на государство? В период следствия я думала, что да. Сейчас, скорей всего, безразличие. Ну так сложилось, бывает. Я читала много историй гулаговцев и поняла, что чем-то схожи судьбы, и наша страна ведет себя в тоталитарной эпохе очень схожим образом. Да и во ФСИН тоже, если присмотреться, столько гулаговских пережитков”.

Выяснились подробности уголовного дела в отношении блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер. По версии ФБС, она "вовлекала и вербовала в террористическую деятельность" своего знакомого. Доказательства – личные сообщения в ВК, датированные 2014 годом. Знакомый, которого она якобы вербовала, летом этого года получил мягкое наказание в виде штрафа за недонесение о преступлении (он будто бы знал, что его приятель уехал воевать в Сирию, но не сообщил об этом полиции). Ландер, в последнее время живущую в Москве, арестовали в начале декабря, когда она приехала домой навестить родственников. Последний год она расследовала злоупотребления высокопоставленных кабардинских чиновников.

Суд в Петербурге изменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому: его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Хованского обвиняют в “оправдании терроризма” за песню, исполненную в некоем стриме, вот детали обвинения. Он провел в “Крестах” почти семь месяцев.

Русская жизнь

Путин внес на рассмотрение Госдумы поправки к закону “О гражданстве”, расширяющие основания для лишения приобретенного гражданства. Раньше паспорт можно было отобрать только за терроризм и экстремизм, теперь можно будет еще и за “организацию массовых беспорядков”, преступления, связанные с наркотиками, а также госизмену, шпионаж и разглашение гостайны. Российская конституция (даже в отредактированном виде) прямо запрещает лишать кого-либо гражданства и не проводит разницы между приобретенным и полученным по рождению гражданством. Соответственно, депутат Хинштейн уже предложил распространить внесенные Путиным поправки и на граждан по рождению.

Российское законодательство не содержит также и никаких норм касательно “кровной мести”, однако родственников чеченских оппозиционных блогеров и активистов теперь похищают не только в самой Чечне, но и в других регионах России при содействии местной полиции. Здесь – общая картина случившегося в последние недели.

Проблема преследования из-за сексуальной ориентации актуальна не только для Чечни – вот истории двух уральцев, которые были вынуждены просить убежища в Европе просто потому, что они геи.

Исключенные из партии “Яблоко” объявили о создании общественного движения под тем же названием с целью возрождения партии на ее изначальных принципах. В уходящем году из “Яблока” исключили 98 человек – за поддержку Навального и участие в акциях, связанных с его арестом.

Российский хакер Дмитрий Зубаха, которого в США обвиняют в организации DDoS атак против Amazon, Ebay и Priceline, а также в хищении данных кредитных карт, стал соучредителем компании Евгения Мантурова – сына министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. В 2012 году Зубаху арестовали на Кипре и хотели было уже выдать США, но Россия сумела убедить кипрские власти отправить его в Москву.

Российский оператор стриминговой платформы Netflix внесен в реестр аудивизуальных сервисов. Это обязывает его транслировать 20 российских телеканалов, включая “Спас”.

Арбитражный суд в Москве отказался приостановить неустойку, назначенную Google по иску телеканала “Царьград” по поводу блокировки его канала в YouTube. По подсчетам Google, сумма этой за полтора года превысит весь объем мирового богатства, который оценивается в 500 трлн долларов.

Путин пообещал Лукашенко, что белорусские предприятия допустят к участию в российских госзакупках. Другие результаты их встречи в Стрельне не разглашаются. После переговоров они, как водится, сыграли в хоккей, разгромив профессионалов.

Вокруг света

Сегодня вечером состоится телефонный разговор между Путиным и Байденом – неожиданный запрос поступил от Путина. Переговоры между Россией и США назначены на 10 января. Их главной темой станет концентрация российских войск у границ Украины. Вот интервью с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым: он считает, что цель Путина – расчленение Украины на две-три части.

Комитет министров Совета Европы обязал Россию до конца года выплатить Грузии 10 млн евро компенсации и проценты за просрочку. Компенсация была назначена ЕСПЧ в 2019 году по жалобе Грузии на незаконную высылку из России ее граждан в 2006 году. Эти деньги должны быть разделены на 1500 человек.

В Казахстане окончательно отменили смертную казнь.

Туркменистан вводит ограничения на выезд за границу для родителей несовершеннолетних детей и граждан, родственники которых имеют судимость. Изначально ограничения на выезд были введены в связи с пандемией. Идея прижилась: в ближайшее время планируется запретить выезд еще для некоторых категорий граждан.

В связи с пандемией отменен молодежный чемпионат мира по хоккею. Заболеваемость в США и Европе продолжает расти, но это не приводит к росту смертности; российский оперативный штаб продолжает рапортовать о снижении числа новых случаев COVID-19 и суточной смертности.

Это был последний выпуск 7:40 в уходящем году. С Новым годом, дорогие читатели! Будьте здоровы, несмотря на новости. Следующий выпуск читайте утром в понедельник, 3 января.

Шесть ссылок

Советская история. К годовщине насильственной депортации калмыков – рассказ о том, как они выживали и погибали в Сибири. Или история послевоенных советских педагогических экспериментов: коммуны, физматшколы и судьбы их выпускников.

К годовщине насильственной депортации калмыков – рассказ о том, как они выживали и погибали в Сибири. Или история послевоенных советских педагогических экспериментов: коммуны, физматшколы и судьбы их выпускников. Социология. Беседа с социологом и переводчиком социологической классики Владимиром Николаевым – о проблемах социологической мысли после 1968 года, переводческих принципах и чувстве реальности. Или отрывок из книги социолога Ральфа Дарендорфа “Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний” (изд-во “НЛО”) – о революциях 1989 года и инструментах тотальной власти.

Беседа с социологом и переводчиком социологической классики Владимиром Николаевым – о проблемах социологической мысли после 1968 года, переводческих принципах и чувстве реальности. Или отрывок из книги социолога Ральфа Дарендорфа “Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний” (изд-во “НЛО”) – о революциях 1989 года и инструментах тотальной власти. Диккенс. Рассказ о том, как Чарльз Диккенс стал отцом британских рождественских традиций. Или разбор незаконченного романа Диккенса “Тайна Эдвина Друда” с новой версией о том, чем он должен был кончиться.

Искренне Ваши,

Семь Сорок