Доброе утро!

Сегодня президент России опять ответит на вопросы граждан в рамках своей очередной прямой линии. Если вы из тех, у кого к Путину вопросов нет (ну, может, кроме одного), читайте лучше новости:

Международная совместная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом, назвала имена первых четырех подозреваемых. Это Стрелков, Гюрза, Хмурый и Крот.

Три дагестанских газеты вышли с первыми полосами в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Журналисты нашли у генералов ФСБ, которых связывают с делом Голунова, элитную недвижимость в Подмосковье. Их соседка – родственница одного из руководителей ГБУ "Ритуал".

Глава администрации президента Беларуси попросила прощения у Pussy Riot за запрет на въезд в страну.

Катастрофа рейса MH17

Международная Совместная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. Это россияне Игорь Гиркин ("Стрелков"), Олег Пулатов ("Гюрза", он же "Халиф"), Сергей Дубинский ("Хмурый") и гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот") – что это за люди, читайте здесь. Выданы международные ордера на их арест по обвинению в убийстве 298 человек. Нидерланды не будут просить о выдаче подозреваемых, поскольку и российские, и украинские законы запрещают выдачу своих граждан, но настаивают на их допросе. Стрелков и Хмурый уже заявили, что не видят смысла в разговоре со следователями.

Теперь следствие сосредоточится на установлении личностей членов экипажа российского “Бука”, из которого был сбит пассажирский самолет, и российских военнослужащих, отдавших приказ о его доставке из расположенной в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады.

Одним из доказательств, представленных следствием на вчерашней пресс-конференции, была переписка в ВК бывшего срочника, служившего в этой бригаде. Следователи не называли его имени, но журналистам The Bell удалось быстро найти, о ком идет речь, и опубликовать переписку. После этого доступ к аккаунту был закрыт, а его владелец сказал, что все опубликованное – “фейк”.

Официальная российская реакция была примерно такая же: где мол доказательства? Доказательства будут представлены в суде, который начнется в Нидерландах в марте следующего года.

У расследовательской группы Bellingcat, выясняющей обстоятельства трагедии по открытым источникам, список подозреваемых значительно шире. О судьбе одного из информаторов следствия, украинского разведчика Ивана Безъязыкова, читайте тут.

Внутрироссийское

Сегодня три дагестанские газеты вышли с первой полосой в поддержку редактора газеты “Черновик” Абдулмумина Гаджиева, арестованного по обвинению в финансировании терроризма. На Кавказе такие обвинения часто используются для расправы с неугодными, это все равно что подбросить наркотики в России. Но будет ли эта акция солидарности иметь такие же последствия, как в деле Ивана Голунова, сказать трудно. Вот здесь материал (построенный на рассказах анонимных источников), объясняющий, как российская власть классифицирует протесты и решает, идти на уступки или нет (спойлер: все решает Путин).

Еще к делу Голунова: в совместном расследовании "Новой газеты", "Трансперенси Интернешнл" и издания Baza у начальника московского управления ФСБ Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева обнаружена элитная недвижимость в Подмосковье. Соседним участком владеет родственница одного из руководителей ГБУ "Ритуал". Дорофеева и Медоева называли в числе возможных заказчиков посадки Голунова, писавшего о похоронном бизнесе.

Карельский краевед, историк сталинских репрессий Юрий Дмитриев останется под стражей еще на три месяца. Второй по счету процесс над ним проходит в закрытом режиме. На первом процессе суд оправдал историка.

Директор и соосновательница НКО "Экозащита!" Александра Королева попросила политическое убежище в Германии из-за преследования по закону об "иностранных агентах". В отношении Королевой возбуждено пять уголовных дел, потому что она принципиально не платит штрафы за неисполнение закона об “иностранных агентах”.

Герой постоянной рубрики “ни дня без задержания бизнесмена” – наиправославнейший бизнесмен Василий Бойко-Великий (“Рузское молоко”). По неподтвержденным данным, его обвиняют в хищении средств из банка “Кредит-экспресс”.

Братские народы

Глава администрации президента Беларуси попросила прощения у Pussy Riot за запрет на въезд в страну. Извиниться, говорят, приказал сам Лукашенко. Но он не всегда такой великодушный – вот поразительная история пенсионерки Нины Брагинской, которая задолжала белорусскому государству $16 тысяч штрафов за участие в акциях протеста.

В Украине найден мертвым депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук. Уроженец Читы, Тымчук после аннексии Россией Крыма стал координатором группы “Информационное сопротивление” и подробно освещал военные действия в Донбассе. Следствие не исключает, что это убийство.

Санкции множатся

Сегодня в Брюсселе открывается саммит Евросоюза, на котором, как ожидается, продлят санкции в отношении России.

США ввели санкции против небанковской кредитной организации “Русское финансовое общество” за помощь КНДР.

В ООН предложили ввести санкции против саудовского принца Мохаммеда бин Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Шесть ссылок

Искусство. Отрывок из книги американского музейщика Майкла Раша “Новые медиа в искусстве” – о сетевых художествах. Или рассказ Виктора Вилисова о сыгранном в Перми перформансе “Мазэраша” – эпическом шестичасовом полотне о “России, какой мы ее не видим”. Команда из почти сотни человек работала без гонораров, продюсер и куратор вкладывали свои деньги. Спектакль записали на видео и скоро покажут в столицах.

История и социология. Рассказ об истории советской детской иллюстрированной книги как о порождении еврейской культуры. Или отрывок из книги социолога Люка Болтански “Тайны и заговоры. По следам расследований”, посвященный самому знаменитому французскому детективу – комиссару Мегрэ.

Планы и панорамы. Есть, оказывается, такая профессия – образовательный навигатор. Вот тут представительница этой профессии рассказывает, как правильно учиться всю жизнь. Или отличная подборка фотографий из венгерского архива Fortepan: ключевые исторические моменты и снимки повседневной жизни с 1944 по 1990 год (много гениального – например, заключенные, которые шьют футбольные мячи).

Искренне Ваши,

Семь Сорок