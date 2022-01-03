Доброе утро!

Пока мы праздновали Новый год, Следственный комитет России оценивал степень “антикультурности” творчества Тилля Линдеманна в целом и его предстоящего концерта в Новосибирске в частности. О выводах следователей мы скоро узнаем; пока произошло следующее:

В российский реестр физических лиц, выполняющих функцию СМИ – иностранных агентов, внесли еще восемь человек.

В томской гостинице Xander, где в августе 2020 года останавливался Навальный, за два дня до его отравления полностью сменили охрану.

В белорусском городе Речица умер местный житель, задержанный в новогоднюю ночь. Родные говорят, его избили до смерти в милиции.

Байден поговорил по телефону с Зеленским: обещал, что в случае агрессии России в отношении Украины США отреагируют решительно.

“Иностранные агенты” и прочие неугодные

Вечером 30 декабря российский Минюст пополнил список “физических лиц, выполняющих функцию СМИ – иностранного агента”: ярлык получили участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, сатирик Виктор Шендерович, основатель ярославского киноклуба “Нефть” Андрей Алексеев, а также журналисты Таисия Бекбулатова (главред “Холода”), Иван Беляев (Радио Свобода) и Елена Владыкина (Север.Реалии). Толоконникова написала в фейсбуке, что не станет вставлять в свои посты многословный дисклеймер о том, что она “физлицо, выполняющее…”, вот реакции Гельмана и Шендеровича.

Опубликовано решение Луховицкого райсуда, в соответствии с которым в России заблокирован сайт правозащитного проекта “ОВД-Инфо”. Оказалось, что сайт “с нарушением законодательства РФ” писал о преследовании членов "Хизб ут‑Тахрир", Свидетелей Иеговы и сторонников Навального: нарушение состоит в том, что информирование о преследовании “может сформировать представление о допустимости осуществления экстремистской деятельности, а также положительное и сочувственное отношение к запрещенным группировкам".

Путин меж тем подписал закон о внесудебной блокировке контента, "оправдывающего экстремизм и терроризм", то есть в будущем никаких решений Луховицкого райсуда даже и не понадобится.

Граждане, неожиданно для себя попавшие в “запрещенные группировки”, продолжают уезжать из России: вот неполный список тех, кто уехал в минувшем году, вот разговор с депутатом томской гордумы, соратником Навального Андреем Фатеевым (он пока даже не называет страну, в которую бежал), вот рассказ бывшего координатора “Голоса” в Пскове Владимира Жилинского – тоже об отъезде.

В Томске учительница провела одиночный пикет в поддержку "Мемориала". Приостановит ли Россия ликвидацию “Мемориала” из-за решения ЕСПЧ, никто сказать не может, но вот здесь юрист Олег Анищик объясняет, как обычно ведет себя Москва в таких ситуациях.

Прочее российское

Суд в Новокузнецке арестовал на 15 суток местного активиста Игоря Горланова за пикет у городского отдела ФСБ. Он стоял с плакатом “Россия против пыток”.

Соратница Навального Мария Певчих рассказала в подкасте The Insider, что в томской гостинице Xander, где в августе 2020 года останавливался Навальный, за два дня до его отравления полностью сменили охрану. "Для сотрудников это выглядело как наем нового ЧОПа. А мы теперь понимаем, что это был далеко не новый ЧОП, а это ФСБ. И они не то чтобы выкрали записи с камер – там изначально система была выстроена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала отеля", – сказала Певчих. Об этом команде Навального сообщил некий источник.

Из Следственного комитета уволен генерал-майор Рустам Габдулин. Он вел расследования "болотного" и "московского" дел, а также дело об “отмывании денег” Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Источники “Коммерсанта” утверждают, что Габдулин решил сменить род деятельности и пойти в адвокатуру. Ну если Рамзан Кадыров и его родители теперь официально “заслуженные правозащитники” Чечни, то почему бы Рустаму Габдулину не стать адвокатом.

Вот интересное интервью адвоката Ильи Новикова о состоянии российской судебной системы и планах реформ, которые нужно будет осуществить, когда это станет возможно.

В Беларуси

Перед самым Новым годом в городе Речица Гомельской области милиция задержала 27-летнего Дмитрия Усхопова – якобы за то, что он был пьяным. Через два часа он умер в больнице. Родственники уверены, что его забили до смерти в милиции (о чем свидетельствуют телесные повреждения). В СК утверждают, что ему “стало плохо” по дороге в больницу.

Днем ранее милиция задержала активистку Нину Багинскую – в день ее 75-летия. Она вышла на улицу в Минске с плакатом “Свободу политзаключенным”, милиция вызвала скорую и отправила ее в психдиспансер, откуда ее благополучно отпустили, потому что давно ее там знают.

Белорусское подразделение “Интерфакса” (“Интерфакс-Запад”) прекратило свою деятельность, потому что вступивший в силу обновленный закон о СМИ не допускает к работе в стране медиа, учредителем которых является иностранное юрлицо.

Суд в Гомеле признал “экстремистским” телеграм-канал правозащитного центра "Весна".

ЕСПЧ запретил России выдавать Беларуси участника протестов Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции и грубом нарушении порядка. Ему грозит до семи лет колонии. Не факт, что Россия выполнит это требование ЕСПЧ.

Вокруг света

Вечером 30 декабря Путин и Байден проговорили по телефону 50 минут. Обсуждались российские требования о “гарантиях безопасности” со стороны НАТО. Здесь оживившиеся переговоры между Россией и Западом и осмысленность российских требований комментирует бывший консультант президентских администраций Путина и Медведева Глеб Павловский (он, как и Путин, ощущает насущность вопроса о безопасности, но по форме с российской постановкой вопроса не согласен). Вечером 2 января Байден говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским: опять заверил украинского коллегу, что если Россия допустит дальнейшую агрессию по отношению к Украине, США и их союзники отреагируют решительно. Широкое обсуждение “гарантий безопасности” привело к тому, что президент и премьер Финляндии нашли нужным подчеркнуть в своих новогодних обращениях к согражданам, что Финляндия сама будет решать, вступать ей в НАТО или нет.

Власти частично признанного Косова объявили персоной нон-грата российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации. Такое решение было принято из-за "вредоносной деятельности" россиянина. В посольстве России в Сербии сказали, что "косово-албанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК".

Вступил в силу договор о крупнейшей в мире зоне свободной торговли между 15 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение охватывает территорию, на которую приходится около трети населения планеты и почти треть мирового ВВП.

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб рапортует о неуклонном снижении заболеваемости COVID-19 (по данным на утро воскресенья, суточный прирост упал до 18 233, суточная смертность – до 811 человек). Тем не менее, по данным Reuters, российские власти ожидают новую волну в связи с распространением штамма омикрон и прогнозируют, что суточный прирост к концу января – февралю достигнет 50 тысяч новых случаев.

Росстат подсчитал данные о смертности за ноябрь прошлого года, и они оказались рекордными – за месяц умерли более 87,5 тысяч человек с COVID-19.

В США отмечается “почти вертикальный” рост заболеваемости, и по словам Энтони Фаучи, отвечающего за борьбу с пандемией, пик еще не пройдет. Власти Израиля признают, что прививочная кампания не спасла страну от новой вспышки, но считают, что омикрон может привести к формированию коллективного иммунитета в стране.

В Амстердаме прошла крупная демонстрация против локдауна, введенного 19 декабря. Полиции пришлось разгонять протестующих. В Петербурге начали требовать QR-коды для посещения магазинов, ресторанов и кафе – пока никто не протестует.

Шесть ссылок

Литература. Итоги года: краткое описание тенденций, которые стали заметны в русской литературе в прошлом году. Или воспоминания о Геннадии Комарове – петербургском издателе и поэте, который умер в конце прошлого года.

Итоги года: краткое описание тенденций, которые стали заметны в русской литературе в прошлом году. Или воспоминания о Геннадии Комарове – петербургском издателе и поэте, который умер в конце прошлого года. Русская жизнь. Антрополог Александра Архипова отвечает на 12 вопросов о Деде Морозе. Сотрудники музеев-заповедников и ландшафтные дизайнеры рассказывают, чем русский сад отличается от европейских и что с этим садово-парковым стилем происходит сейчас.

Антрополог Александра Архипова отвечает на 12 вопросов о Деде Морозе. Сотрудники музеев-заповедников и ландшафтные дизайнеры рассказывают, чем русский сад отличается от европейских и что с этим садово-парковым стилем происходит сейчас. Музыка. Краткая история оперных певцов-кастратов эпохи барокко. Или беседа с композитором и пианистом Антоном Батаговым о пересечениях между музыкой и визуальным искусством.

Искренне Ваши,

Семь Сорок