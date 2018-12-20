Батенька, да тут стада троянских коней!

Доброе утро!

Хотя, может, оно и недоброе, потому что “заморские русофобы трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, жадно поглощающие идеологически токсичные, псевдокультурные импортные фастфуды. В псевдокультурном камуфляже к нам внедряются целые стада идеологических троянских коней”. Хотя по новостям такого не скажешь:

Российская Госдума законодательно защитила животных, отменила роуминг и частично декриминализировала “экстремистскую” статью 282 УК. Путин существенно расширил возможности для предоставления политического убежища в России.

Роскомнадзор пожаловался в МВД на сайт “Батенька”; суд заблокировал сайт “умного голосования” Алексея Навального.

США ввели санкции против 18 российских троллей и грушников, включая Боширова и Петрова, но пообещали снять санкции с “Русала” и En+.

В украинской колонии умер россиянин, осужденный за участие в боевых действиях в Донбассе.

И снится нам не рокот космодрома

По данным "Левада-центра", число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за десять лет и составило 66%. Сегодня им должно стать полегче: президент России, без малого 20 лет твердящий о крупнейшей геополитической катастрофе в новейшей истории человечества, даст очередную пресс-конференцию – такую долгожданную, что на российском телевидении за сутки до ее начала запустили обратный отсчет времени.

Кроме того, с небес на Землю сегодня должен вернуться экипаж МКС – с образцами легендарной дыры в обшивке станции.

ГД и РКН, близнецы-братья

Российская Госдума ударно завершила осеннюю сессию, приняв закон об ответственном обращении с животными (запрещающий, в частности, содержать животных в барах и ресторанах – прощайте, котокафе!), отменив роуминг (с 1 июня) и смягчив первую часть 282-й, “экстремистской” статьи уголовного кодекса (теперь уголовно наказывать будут не за первый репост, а только за второй – за первый накажут административно).

Роскомнадзор тоже не дремал: ведомство пожаловалось в МВД на сайт “Батенька, да вы трансформер!” в связи с публикацией статьи о даме, уже десять лет ответственно употребляющей героин. Можно со всей ответственностью предположить, что вскоре объявят о блокировке. Сайт Алексея Навального об “умном голосовании” решением суда заблокирован – на него тоже пожаловался Роскомнадзор.

Все флаги в гости будут к нам

Путин специальным указом отменил нормы, серьезно затруднявшие получение в России статуса политического беженца – в частности, теперь претендовать на этот статус в России смогут выходцы из стран “с устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека”. Вот, навскидку, возможные соискатели:

Гражданин Франции Венсен Краз, бывший сотрудник охранной службы Эммануэля Макрона – по данным французской прессы, он получил почти 300 тысяч евро от российского миллиардера Искандера Махмудова в обмен на защиту его интересов во Франции.

Члены мелких непарламентских партий Литвы, задержанные за шпионаж в пользу России.

Бывшие сотрудники эстонского отделения Danske Bank – их задержали по обвинению в отмывании денег из России, Украины и Азербайджана.

Хорошим кандидатом был бы Владимир Д., задержанный в Германии за поставки в Россию товаров двойного назначения в обход санкций, но он и так гражданин России.

Смертельная дружба

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о подготовке нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив – чтобы “доказать всему миру”, что Украина не утратила своих позиций в Азовском море. За проведение международной операции в Черном и Азовском морях выступили американские сенаторы.

В украинской колонии умер россиянин, осужденный за участие в боевых действиях в Донбассе. Врачи предупреждают, что содержание украинца Павла Гриба в российском СИЗО опасно для его жизни (об этом сообщил отец Гриба – молодого человека, похищенного в Беларуси и обвиняемого в России в терроризме).

Тем временем в Америке

Президент США Дональд Трамп объявил об окончательной победе над “ИГ” в Сирии и немедленном выводе американских войск из этой страны. Курды, бывшие главными союзниками США в этой войне, уже назвали решение Трампа “ударом в спину”.

США дополнили список россиян, против которых действуют санкции, 18 фамилиями. Среди них – сотрудники медиа-структур “повара Путина” Евгения Пригожина и работники ГРУ, в том числе Петров и Боширов (Мишкин и Чепига), которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей в Солсбери. В то же время Минфин США объявил о снятии в течении 30 дней санкций с “Русала” и En+ в ответ на снижении доли Дерипаски в обеих компаниях.

По данным New York Times, Facebook годами делился данными пользователей с крупными компаниями, и еще не факт, что это делалось незаконно. В то же время Google и Facebook согласились выплатить штату Вашингтон $455 тысяч за нарушение закона о прозрачности политической рекламы – здесь хорошо объясняется, почему они пошли на такое соглашение с властями.

Шесть ссылок

Актуальная российская культура. Интервью с участниками IC3PEAK, которых прославили недавние запреты их концертов в разных городах России и Беларуси; разговор с лауреатом премии “Большая книга” Марией Степановой – о неожиданном успехе ее толстого “романса” “Памяти памяти” и текущих делах; рассуждения Василия Степанова о российских фильмах уходящего года (констатируется возвращение к главным стратегиям советского эскапизма – бегству к природе и красивому обустройству собственной комнаты в вонючей коммуналке).

Художества. Рассказ об уникальных русских храмах, которые вот-вот развалятся, но на которые пока еще можно посмотреть. И манифест трансфинитного искусства Владимира Слепяна – легендарного деятеля московской художественной сцены 1950-х.

Хороший конспект лекции философа Джорджо Агамбена о его книге “Царство и слава. К теологической генеалогии экономики и управления”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок