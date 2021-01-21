Улетел, но обещал вернуться

Доброе утро!

Экс-президент США Дональд Трамп и его жена улетели из Белого дома на зеленом вертолете за три часа до инаугурации Джо Байдена. Перед отлетом Трамп опять долго говорил о своих достижениях (Мелания в это время лучезарно улыбалась) и обещал вернуться. Но внимание всего мира уже обращено на другое:

Джо Байден вступил в должность президента США и в первый же день занялся подписанием исполнительных указов, отменяющих ряд инициатив Трампа.

Фильм ФБК о дворце Путина побил рекорд на YouTube. Разные российские ведомства работают над предотвращением субботней акции за освобождение Навального.

Кадыров доложил Путину, что с бандподпольем в республике покончено.

Литва готова принять Чемпионат мира по хоккею вместе с Латвией.

Смена власти в США

В Вашингтоне состоялась инаугурация Джо Байдена. Свою первую речь президент США посвятил единению всех американцев: обещал победить ненависть и твердо противостоять всяким проявлениям расового превосходства и внутреннему терроризму. В первый же день своего президентства он приступил к подписанию 15 исполнительных указов, отменяющих инициативы своего предшественника (типа строительства стены на границе с Мексикой, запрета на въезд в США из мусульманских стран и пр.).

Политическое наследие Дональда Трампа описано здесь, будущее Республиканской партии американист Саша Филиппенко видит в отмежевании от него большинства крупных партийных фигур. Вопрос об отстранении Трампа от должности задним числом пока не решен в Сенате – вполне возможно, что Трампу еще запретят занимать в дальнейшем государственные должности. Пока Сенат занят утверждением в должностях новых членов администрации Байдена: директором национальной разведки стала Аврил Хейнс, ранее работавшая заместителем директора ЦРУ и советником Обамы по нацбезопасности.

Последним президентским актом Трампа было помилование 73 человек, в том числе своего бывшего советника Стива Бэннона и любовника Марии Бутовой Пола Эриксона. Первым, что сделал Китай после истечения срока полномочий Трампа, стали санкции против 29 членов его администрации.

“Лохотрон” бьет рекорды

Фильм ФБК о дворце Путина в Геленджике бьет рекорды по просмотрам (на момент написания этих слов их было свыше 37 млн). Вот интересный разговор с экологом Дмитрием Шевченко, который был на объекте в феврале 2011 года вместе с коллегами из “Экологической вахты по Северному Кавказу”. Тогда активистам удалось кое-что снять, и серьезные репрессии после этого визита последовали только в отношении Сурена Газаряна, который вынужден был уехать из России. Шевченко высоко оценивает фильм как удачную попытку свести все известное воедино и представить имеющиеся сведения в самом доходчивом виде.

Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову фильм, напротив, не понравился: это “вброс”, “лохотрон”, “инсинуация” – никакого дворца у Путина нет, потому что все, что у Путина есть (автомобиль “Запорожец” с прицепом, кажется), занесено в его декларацию. Песков предостерег граждан от перевода денег “этим жуликам” (он имел в виду ФБК, а не тех, кого ФБК обычно называет жуликами).

Политолог Аббас Галлямов сравнил выпуск фильма с добровольным заходом в клетку к разъяренному тигру – здесь он поясняет свои слова. Итальянский зодчий Ланфранко Чирилло, несравненному творению которого посвящен фильм, своих впечатлений не высказал, но вот тут собрано все, что о нем известно. Он считает себя продолжателем дела Аристотеля, сами понимаете, Фиораванти и Бартоломео Франческо Растрелли.

Навстречу субботе

После того, как Алексея Навального поместили в Матросскую тишину, изолятор перестал принимать письма для заключенных (письмо Юлии Навальной мужу тоже не передали). Свидания и передачи запрещены во всех московских СИЗО.

Разные знаменитые люди записывают обращения с призывом поддержать Навального и выйти на субботние акции с требованием его освобождения.

С другой стороны ведется лихорадочная работа по предотвращению этих акций: фабрика троллей создает тысячи ботов, которые подписываются на инстаграмы штабов Навального и отдельных активистов – с тем, чтобы потом вывести из строя их аккаунты посредством массовых жалоб. В омский штаб Навального приходила полиция – составляют административные протоколы за анонсы акций в соцсетях. Роскомнадзор, ссылаясь на генпрокуратуру, требует от TikTok и ВК оградить несовершеннолетних от информации о митингах.

Европарламент будет требовать от властей ЕС немедленной остановки строительства “Северного потока–2”, хотя, как поясняет аналитик Михаил Крутихин, этот проект уже и так мертв.

Петербургское: “Я съел деда”, расчленив его

Суд в Колпино запретил распространять в России аниме "Инуяшики", "Тетрадь смерти", "Эльфийская песня" и "Токийский гуль" (запрещать трек Моргенштерна "Я съел деда" будут 17 февраля). Для любителей высокой литературы – репортаж из суда. Эксперт, например, так обосновывает необходимость запрета “Гуля”: “Даже доцент расчленил, где тормоза максимально сильны. А ребенок – это не доцент”.

Прокуратура Санкт-Петербурга признала "противоречащим законодательству о противодействии экстремизму" бюст ученому-востоковеду Ахмет-Заки Валиди, установленный на территории СПбГУ (экстремист Валиди потому, что ему не нравилась национальная политика большевиков, а после его эмиграции НКВД завел на него несколько уголовных дел).

Полиция пришла на заседание муниципального совета “Смольнинское” и задержала 13 депутатов. Потому что их там было слишком много для такого маленького помещения, а на дворе ковид. (“Смольнинский” – один из советов, где у оппозиции большинство).

Прочее российское

Следственный Комитет завел дело после массового отравления школьников в Подмосковье. Еду поставляла компания, связанная с “поваром Путина” Пригожиным. В Буйнакске до конца недели ограничили работу детсадов и школ из-за сотен отравившихся – там в водопроводной воде нашли ДНК возбудителя дизентерии.

В Хабаровске освещающего протесты журналиста за три дня оштрафовали на 235 тысяч рублей. Еще мрачнее – история о возрождении карательной психиатрии в Калининградской области.

И об успехах: партия “Справедливая Россия” влилась в ряды движения “За правду”, которое возглавляет писатель Прилепин, а Кадыров отчитался Путину о том, что – после ликвидации "банды Аслана Бютукаева" из шести человек – с бандподпольем в Чечне покончено. Отчитывался он по телефону – судя по всему, Путин из бункера вообще не выходит, потому что фотография крещенского окунания в прорубь в синих трусах, которую так бурно обсуждали во вторник, оказалась старой (обнаружена такая же двухлетней давности). То есть, получается, синие трусы были не посланием, а предзнаменованием.

Штраф за лампасы

Суд оштрафовал жительницу Гродно на $227 за спортивные брюки с бело-красно-белыми лампасами (причем она не сама их пришила к этим брюкам). Расценили как пикет. Рассказ о преследовании книгоиздателей, книжных художников и переводчицы Ольги Калацкой читайте здесь. Очень грустный рассказ. Вступилась сама Маргарет Этвуд, да кто же ее послушает?

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, который обнародовал запись беседы в КГБ Беларуси с планом убийства Павла Шеремета, пообщался с украинским следствием. Вот что он сам об этом рассказывает.

Литва заявила о готовности провести часть Чемпионата мира по хоккею, которая должна была пройти в Беларуси.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 21 152 (это падение, но Петербург второй день подряд опережает Москву). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 633 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру среды 67 220 человек (+597 за сутки). В России, по заявлениям властей идет массовая вакцинация, но массовая она на самом деле только в Москве и Подмосковье – вот рассказы жителей других регионов страны.

Для вакцины “Спутник V” изменили температурный режим хранения: выяснилось, что ее можно хранить в обычном холодильнике (просто тогда она будет быстрее портиться) – если изменения в режиме одобрят, это может упростить прививочную кампанию в регионах, где суперхолодильников мало.

Омбудсмен Москалькова предложила выдавать привитым и переболевшим россиянам сертификаты для выезда за рубеж (только она “зарубеж” не спросила, готов ли он открыть границы). Матвиенко уже заявила, что никакие сертификаты не нужны.

“Зарубеж” же продолжает тихо сидеть по домам, но это не мешает вирулентным штаммам успешно распространяться по миру. Президент США Джо Байден вводит обязательное ношение масок на территории всех федеральных объектов, а также при пересечении границы между штатами.

Шесть ссылок

История. Даня Плешак рассказывает о разных взглядах на политическое устройство Византии. Или статья канадского историка Айдана Форта “Британский Архипелаг ГУЛАГ. Лагеря либеральной империи, 1871–1903” из сборника “Феномен ГУЛАГа: интерпретации, сравнения, исторический контекст” (изд-во Academic Studies Press / БиблиоРоссика).

Даня Плешак рассказывает о разных взглядах на политическое устройство Византии. Или статья канадского историка Айдана Форта “Британский Архипелаг ГУЛАГ. Лагеря либеральной империи, 1871–1903” из сборника “Феномен ГУЛАГа: интерпретации, сравнения, исторический контекст” (изд-во Academic Studies Press / БиблиоРоссика). Совписы. Рассказ о литературоведе Владимире Грибе (1908–1940), сыгравшем важную роль в формировании советского литературного канона и сумевшем легализовать западных классиков внутри марксистской модели. Или очередное доказательство того, что “Тихий Дон” действительно написал Шолохов – на этот раз с помощью “дельты Бёрроуза”.

Рассказ о литературоведе Владимире Грибе (1908–1940), сыгравшем важную роль в формировании советского литературного канона и сумевшем легализовать западных классиков внутри марксистской модели. Или очередное доказательство того, что “Тихий Дон” действительно написал Шолохов – на этот раз с помощью “дельты Бёрроуза”. Сексуальность. Разговор с фольклористом Еленой Миненок об эротическом пласте русских частушек, загадок и пр. Или глава о практиках “обожания” из коллективной монографии Натальи Пушкаревой, Анны Беловой и Натальи Мицюк “Сметая запреты” (изд-во НЛО) об истории женской сексуальности в России.

Разговор с фольклористом Еленой Миненок об эротическом пласте русских частушек, загадок и пр. Или глава о практиках “обожания” из коллективной монографии Натальи Пушкаревой, Анны Беловой и Натальи Мицюк “Сметая запреты” (изд-во НЛО) об истории женской сексуальности в России. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок