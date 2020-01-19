Съемки в нежелательной спальне

Доброе утро!

Если вы вдруг переживали за судьбу бывшего российского премьера Медведева, то напрасно: в большом интервью Первому каналу он сказал, что останется во главе “Единой России”, а работой правительства под собственным началом “в целом доволен”. Всем бы так, но нет:

В Москве прошли пикеты в защиту Конституции от предложенных Путиным поправок, противники поправок примкнули к маршу памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

ФСБ почти полгода с разрешения суда снимало на видео спальную активистки “Открытой России” Анастасии Шевченко. Она об этом не знала.

В Киеве простились с погибшими в авиакатастрофе в Иране.

На саммите по урегулированию ситуации в Ливии договорились об оружейном эмбарго.

Защитники Конституции

В субботу у здания Администрации президента в Москве прошли одиночные пикеты в защиту российской Конституции от предложенных Путиным поправок. Выйти на пикеты призвал журналист и муниципальный депутат Илья Азар. На акцию пришли активисты прокремлевского движения SERB, начали рвать плакаты, полиция их задержала.

Другой московский муниципальный депутат, Юлия Галямина, призвала противников поправок присоединиться к ежегодному маршу памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были убиты в 2009 году националистом Никитой Тихоновым. В итоге на марш собрались более 1400 человек. Десятерых участников полиция задержала. Сегодня начнутся суды над ними.

Чем грозят предложенные Путиным поправки, вот тут объясняет политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что Путин планирует опустить “мягкий железный занавес”.

Громкие слова, тихие делишки

На выходных президент России много говорил – в частности, пообещал “заткнуть поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром”. Речь шла о Второй мировой войне, имелись в виду, скорее всего, польские “деятели”. Вот здесь обострившиеся исторические “дебаты” между Москвой и Варшавой комментируют историки.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал "мочить" приехавших в регион журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Потом его пресс-служба объяснила, что под “мочить” имелось в виду “раскрывать подноготную”. Чего только не узнаешь о русском языке.

Сотрудники Центра "Э" в Ростове-на-Дону в течение 120 дней снимали на видео спальню активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Скрытая видеокамера была тайно установлена в ее квартире в сентябре 2018 года по решению суда. В январе 2019 года Шевченко арестовали по обвинению в участии в деятельности “нежелательной организации”. Сама Анастасия Шевченко узнала о камере в спальне, когда начала знакомиться с уголовным делом и обнаружила там свои фотографии в нижнем белье.

Константин Котов, осужденный на четыре года по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, получил в колонии первое взыскание. Выговор вынесен за то, что Котов надел перчатки, которые ему дал другой заключенный (самому Котову перчаток пока не выдали). Взыскания могут стать поводом для отказа в УДО.

ФСБ запретила въезд в Россию до 2054 года журналисту Крым.Реалии Тарасу Ибрагимову.

Импичмент и лишение титулов

В США обе стороны разбирательства по вопросу об импичменте президента Трампа представили юридические аргументы в защиту своей позиции. В документе демократов 111 страниц, у республиканцев – шесть. Республиканцы считают импичмент “вмешательством в выборы 2020 года”. Защищать Трампа в Сенате будут в том числе и спецпрокуроры по делу об импичменте Билла Клинтона.

В Великобритании Букингемский дворец выпустил официальное заявление о том, что принц Гарри и его жена Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы, перестанут получать государственные средства и не будут официально представлять королеву. Гарри и Меган пообещали вернуть 2,4 миллиона фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Вокруг света

В Берлине прошла международная конференция с участием лидеров 11 государств по мирному урегулированию конфликта в Ливии. Удалось договориться о прекращении поставок оружия в эту страну. На полях конференции британский премьер Борис Джонсон встретился с Путиным и объяснил ему, что нормализации межгосударственных двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит деструктивные действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам.

По данным турецкой прессы, в Сирии американские войска остановили российских военных, которые планировали добраться до спорного нефтяного месторождения Румейлан (недалеко от него расположена американская военная база).

В Ливане, где больше месяца не прекращаются антиправительственные демонстрации, от действий полиции за последние дни пострадали сотни протестующих.

В Киев доставили из Тегерана тела членов погибшего экипажа Международных авиалиний Украины и еще двух пассажиров "Боинга", который был сбит ранним утром 8 января. В траурной церемонии приняли участие президент и премьер Украины.

Шесть ссылок

История. Чудесная история спасения галицийских евреев в годы Второй мировой войны. Или разговор с сопредседателем Московской Хельсинкской группы Вячеславом Бахминым – к сорокалетию его ареста, за которым последовала отправка в сибирские лагеря.

Чудесная история спасения галицийских евреев в годы Второй мировой войны. Или разговор с сопредседателем Московской Хельсинкской группы Вячеславом Бахминым – к сорокалетию его ареста, за которым последовала отправка в сибирские лагеря. Кино. Два интервью с режиссером Сергеем Дворцевым – одно о том, за что Минкульт РФ выписал ему семимиллионный штраф в связи с очень успешным фильмом “Айка”, второе – о художественной стороне вопроса. Или смешная история о том, как “8 ½” Федерико Феллини чуть не проиграл советскому фильму “Знакомьтесь, Балуев” на Московском международном кинофестивале в 1963 году – к столетию режиссера.

Два интервью с режиссером Сергеем Дворцевым – одно о том, за что Минкульт РФ выписал ему семимиллионный штраф в связи с очень успешным фильмом “Айка”, второе – о художественной стороне вопроса. Или смешная история о том, как “8 ½” Федерико Феллини чуть не проиграл советскому фильму “Знакомьтесь, Балуев” на Московском международном кинофестивале в 1963 году – к столетию режиссера. Художественные музеи. Манифест американского искусствоведа Дэвида Джослита о токсичной филантропии – оно написано в связи с многочисленными протестами последнего времени против богачей, которые финансируют крупнейшие музеи и галереи из средств, заработанных неэтичными методами. Или рассказ об эвакуации музея Прадо в годы Гражданской войны в Испании.

Искренне Ваши,

Семь Сорок