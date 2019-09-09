Жахнули всех

Доброе утро!

“«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех”, – сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Ну, почти:

По итогам единого дня голосования, назначенные Кремлем врио побеждают во всех регионах, в том числе в Петербурге.

“Единая Россия” проиграла выборы в законодательное собрание Хабаровского края. Теперь большинство там у ЛДПР.

На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов могут победить кандидаты от КПРФ, “Справедливой России” и “Яблока”.

Россия и Украина обменялись 35 заключенными. Олег Сенцов освобожден и вернулся в Украину.

Эмоциональная Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю". Ну, почти. Вот рассказ о том, как голосовали незарегистрированные кандидаты (один из них, Илья Яшин, только в субботу вышел из спецприемника после пяти подряд арестов) и другие пострадавшие от государства в результате протестов. В день голосования в Москве задержали 14 человек, часть из которых были в футболках в поддержку фигурантов “московского дела”.

По предварительным данным, в 19 из 45 избирательных округов Москвы побеждают кандидаты от КПРФ, “Справедливой России” и “Яблока”. На прошлых выборах таких округов было семь, что может говорить об успехе предложенного Навальным «умного голосования». Во всяком случае это верно для 45-го округа, где поддержанная мэрией Валерия Касамара проигрывает Магомету Яндиеву, выдвинутому “Справедливой Россией”.

Официальные данные публиковались очень медленно, а в округе, где баллотировался главный московский единоросс Андрей Метельский, данные протоколов некоторое время вообще не хотели загружать в электронную систему.

Система интернет-голосования, тестировавшаяся в трех округах Москвы, несмотря на сбой, показала явку выше 90%. Это, конечно, рекорд. Интересное расследование о разнообразной интернет-активности, связанной с московской мэрией, читайте тут, а расследование о финансировании карнавалов с ростовыми куклами у каждого избирательного участка еще предстоит. Хотя получилось красиво.

Подозреваемого в нападении на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой полиция задержала. Похоже, это было никак не связано с выборами.

Выборы глав регионов

Во всех 16 регионах России, где такие выборы проводились, лидируют назначенные Кремлем врио. В том числе и в Петербурге, где врио Беглов не пользуется большой любовью жителей. Тем не менее, он уверенно набирает больше 50% и обходится без второго тура. В городе был зафиксирован странный скачок явки и обнаружились 100 тысяч надомников; больше всего сообщений о нарушениях тоже поступило из Петербурга (как в ходе голосования, так и при подсчете голосов – главы комиссий массово сбегали с итоговыми протоколами, не выдав наблюдателям копию). Вот замечательное видео массово голосующих курсантов на одном из участков.

Накануне выборов в штабе Навального в Петербурге прошел обыск. Следственный комитет отчитался о поддельных бюллетенях, якобы обнаруженных в туалете. Задержали 15 человек, на некоторых составили административные протоколы по статье “самоуправство”.

Другие регионы и списки нарушений

Единственным регионом, где “Единая Россия” проиграла совсем, стали выборы в законодательное собрание Хабаровского края. Явка там была высокой, 56% получила ЛДПР, кандидат от которой Сергей Фургал неожиданно выиграл губернаторские выборы осенью прошлого года и стал популярным в регионе политиком.

Глава Ингушетии избирается не прямым голосованием граждан, а народным собранием Ингушетии, депутаты утвердили на посту главы республики Махмуда-Али Калиматова – бывшего гепрокурора республики, свояка экс-президента Зязикова.

Как проходили выборы в Севастополе, интересно рассказано тут.

Подробнее о нарушениях в разных регионах – нападениях на наблюдателей (причем с конями), вбросах, подвозах и заранее заготовленных бюллетенях с точечкой в нужном месте – читайте здесь.

35 на 35. Сенцов на свободе

В субботу состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией. В аэропорту Борисполь 24 украинских моряков, а также Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова встречал президент Украины Владимир Зеленский.

В московском аэропорту Внуково главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского встретил его начальник Дмитрий Киселев. Остальных освобожденных (список которых Кремль до сих пор официально не опубликовал) встречали люди в штатском, их посадили в автобусы отдельно от Вышинского.

Позже Путин и Зеленский поговорили по телефону: “Условлено о дальнейших контактах”, – говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

Нидерланды, в свою очередь, обратились к России с просьбой выдать подозреваемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, который попал в Россию в рамках обмена заключенными. Следственная группа хотела бы допросить его повторно.

Французские интеллектуалы выступили с открытым письмом в Le Monde, в котором напомнили, что в России остаются сотни других политзаключенных, в том числе приговоренный к четырем годам колонии Константин Котов – в свое время он стоял в одиночных пикетах с требованием освободить Олега Сенцова.

Сегодня с визитом в Москву прибывает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. В интервью перед отъездом он подчеркнул, что о снятии санкций с России речи не идет.

Шесть ссылок

История. 8 сентября – день начала блокады Ленинграда. Прошло сорок лет с момента выхода “Блокадной книги” Алеся Адамовича и Даниила, но есть вещи, которые мы до сих пор не знаем о блокаде – об этом рассказывает писательница Наталия Соколовская, куратор выставки “Люди хотят знать”, открывшейся в Музее политической истории России в Петербурге. Здесь рассказывается о судьбе Людмилы Мысякиной, которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Сибирь вместе с детским домом, после войны закончила училище им. Ваганова и уже сама уехала жить в Сибирь.

8 сентября – день начала блокады Ленинграда. Прошло сорок лет с момента выхода “Блокадной книги” Алеся Адамовича и Даниила, но есть вещи, которые мы до сих пор не знаем о блокаде – об этом рассказывает писательница Наталия Соколовская, куратор выставки “Люди хотят знать”, открывшейся в Музее политической истории России в Петербурге. Здесь рассказывается о судьбе Людмилы Мысякиной, которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Сибирь вместе с детским домом, после войны закончила училище им. Ваганова и уже сама уехала жить в Сибирь. Классики. Новая статья на “Полке” посвящена тургеневским “Запискам охотника” (удивительные вещи напоминает Кирилл Зубков: книга эта крамольная, князя Владимира Львова – цензора, разрешившего ее публикацию, – отправили в отставку). Или вот отрывок из биографии Юрия Олеши, которую пишет Ирина Озерная.

Новая статья на “Полке” посвящена тургеневским “Запискам охотника” (удивительные вещи напоминает Кирилл Зубков: книга эта крамольная, князя Владимира Львова – цензора, разрешившего ее публикацию, – отправили в отставку). Или вот отрывок из биографии Юрия Олеши, которую пишет Ирина Озерная. Современники (ну, почти). Хорошая статья Яна Пробштейна о поэзии Генриха Сапгира или два ранее не публиковавшихся письма Сергея Довлатова Иосифу Бродскому с предисловием и комментариями Андрея Арьева.

Искренне Ваши,

Семь Сорок