Бросить все и угнать самолет в Афганистан

Доброе утро!

В Киеве съезд партии “Батькивщина” выдвинул Юлию Тимошенко в президенты Украины. Видеообращение в ее поддержку записал сам Паоло Коэльо. Все, что только можно знать о Тимошенко, изложено тут, а новости вот:

Пьяный человек без оружия попытался угнать в Афганистан самолет Сургут–Москва. Самолет сел в Ханты-Мансийске, угонщика задержали.

В Пскове пропал член “Открытой России” Дмитрий Семеновский.

Лесли и Рыбку отпустили под обязательство о явке, Навальный просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против Дерипаски – за организацию проституции.

Танкеры, сгоревшие в понедельник в Керченском проливе, занимались поставкой топлива в Сирию в обход санкций.

Первым делом самолеты…

Пять стран – Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Украина – договорились профинансировать преследование виновных в катастрофе МН17 над Донбассом.

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22, погибли три члена экипажа.

Пьяный человек (без оружия, как потом выяснилось) попытался захватить самолет, следовавший из Сургута в Москву. Он требовал лететь в Афганистан. Самолет сел в Ханты-Мансийске, где пьяного гражданина задержали. Теперь он признает, что в Афганистан ему было не надо.

…ну а девушки потом

Алекса Лесли и Настю Рыбку отпустили на свободу под обязательство о явке. Их продолжают обвинять в вовлечении в занятие проституцией. Пишут, что в дело вмешался сам Лукашенко. Дискуссии о том, можно ли считать Рыбку политзаключенной, теперь уже как бы ни к чему, но они все равно ведутся. Сегодня Рыбка расскажет на пресс-конференции, что она сама об этом думает.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, чье расследование о связях Дерипаски с госчиновниками прославило Рыбку, просит Следственный комитет России возбудить уголовное дело против Дерипаски: за организацию проституции и дачу взятки.

Виллы телеведущих

Навальный нашел у телеведущего Владимира Соловьева вторую виллу на озере Комо за миллион с лишним евро и автомобиль Maybach. “Средства позволяют”, – прокомментировал Соловьев результаты расследования.

Суд частично удовлетворил иск архитектора Владимира Мазурина к телеведущему и генеральному директору агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и обязал Киселева выплатить Мазурину 2,6 млн рублей долга за реконструкцию его виллы в Коктебеле. Вилла получила большую известность после того, как тираж номера крымской газеты “Город24” с рассказом Мазурина о ней был полностью конфискован.

Другие суды

Трое участников "Артподготовки" (это такое запрещенное в России виртуальное “экстремистское” движение) получили от 7 до 8 лет колонии по обвинению в подготовке теракта. Сами они считают себя жертвами провокации и говорят, что все улики им были подброшены.

В Пскове пропал член "Открытой России" Дмитрий Семеновский. Что происходит с координатором псковской “Открытой России” Лией Милушкиной и ее мужем, подробно рассказано здесь – их арестовали за сбыт наркотиков, но в ходе обыска зачем-то разгромили всю квартиру.

Суд в Москве оставил в СИЗО американца Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже. Адвокат утверждает, что при задержании у Уилана нашли флешку с секретной информацией, но сам Уилан думал, что там фоточки.

В Азербайджане закрыли второе дело против находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова – после активного возмущения правозащитников и вмешательства президента Алиева.

Синим цветком горит газ

По данным украинских властей, которые подтверждает и агентство Reuters, два танкера, сгоревшие в понедельник в Керченском проливе, были причастны к поставкам топлива в Сирию в обход международных санкций. Собственно, взрыв произошел, потому что газ с одного перекачивали на другой, чтобы этому другому не заходить в российский порт, официально для него закрытый. Газ, скорее всего, был добыт на шельфе Крыма. Из 32 человек, находившихся на борту, удалось спасти лишь 12.

Долги за газ по всей России списывать точно не будут – их и в Чечне, скорее всего, не спишут: законность решения грозненского суда теперь оспаривают сразу и Генпрокуратура, и “Газпром”.

Международное

Путин с Абэ в ходе переговоров договорились продолжать переговоры и крепить сотрудничество, Шикотан и Хабомаи остаются пока в России. Сегодня Путин будет вести переговоры с президентом Турции Эрдоганом, обсуждать будут Сирию.

Главы Франции и Германии подписали договор об укреплении сотрудничества. Меркель назвала этот договор шагом на пути к созданию единой европейской армии.

Американскому “шатдауну” исполнился месяц. Здесь все, что о нем нужно знать.

Семь ссылок

История. Прошло 90 лет с момента высылки из СССР Льва Троцкого. Почему это событие оказалось столь значимым, читайте тут. О судьбах священников, служивших в городах и селах на территории нынешнего Красноярского края и убитых большевиками в 1919 году, рассказано здесь.

Книжки – старые и новые. Рассказ о книгах, которые читал испанский диктатор Франко, и о книге, которую он сам написал. Или путеводитель по шортлисту литературной премии “НОС”, победитель которой определится 4 февраля.

Художества. Беседа с кураторами выставки “Поэзия & перформанс. Восточноевропейская перспектива” Сабиной Хэнсген и Томашем Гланцем; отрывок из книжки философа и куратора Открытого архива украинского медиа-арта Янины Пруденко “Кибернетика в гуманитарных науках и искусстве в СССР. Анализ больших баз данных и компьютерное творчество”; и рассказ об Олеге Григорьеве – но не как о поэте, а как о художнике.

Искренне Ваши,

Семь Сорок