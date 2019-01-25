Вагнеровцы в Каракасе, ведьмы во Флориде

Добрый день!
Реальные доходы россиян, по данным Росстата, падают пять лет подряд, рост кредитования населения в прошлом году достиг, по данным ЦБ, рекордных показателей, доверие к Путину, по данным ВЦИОМ, сократилось до 13-летнего минимума, а тексты поп-песен с каждым годом становятся все грустнее и злее (научный факт). В остальном так:
- В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии – предположительно, по делу о взрыве в жилом доме, хотя в МВД это отрицают. По словам жены задержанного, его пытали.
- Евросоюз признает Хуана Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы, если низложенный парламентом президент Мадуро не объявит новые выборы.
- В США спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения советнику кампании Трампа Роджеру Стоунеру. Стоунер может быть связан с публикацией Wikileaks украденной переписки Демократической партии.
- Президент Трамп приостановил шатдаун на три недели, но угрожает возобновить его, если деньги на строительство пограничной стены не будут выделены.
- Умер один из создателей “черной волны” югославского кино Душан Макавеев.
Теракта не было, но причастных ловят
В Магнитогорске полиция задержала 29-летнего гражданина Кыргызстана Хуснидина Зайнабидинова и, по словам его жены, подвергла его пыткам. Она говорит, что полицейские сочли ее мужа причастным к взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря прошлого года. Зайнабидинову показывали фотографии бородатых мужчин и требовали дать на них показания. Когда он сказал, что не знает их, его стали бить.
Теперь Зайнабидинова экстрадируют в Кыргызстан, потому что он находится в розыске за участие в беспорядках в Оше в 2010 году. В МВД говорят, что в связи с этим его и задержали.
Российский Следственный комитет называет причиной обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске взрыв бытового газа. В то же время ответственность за взрыв взяло на себя “ИГ”.
Песков и другие официальные лица
Соавтор законов о суверенном рунете сенатор Людмила Бокова предлагает ввести обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Это якобы нужно для борьбы с кражами мобильных телефонов, но оборудование умных домов и современных машин зачем-то тоже надо будет регистрировать.
Пресс-секретарь Путина сказал, что ничего не знает об инициативе Навального по созданию профсоюза госслужащих для борьбы за исполнение “майских указов” Путина, но она ему заведомо нравится. К юным сторонникам Навального относятся не столь снисходительно: вот история 14-летней петербурженки, которая прославилась задержанием на митинге против пенсионной реформы 9 сентября и на которую теперь страшно давят в школе.
Суд и приговор
В суде по делу “Седьмой студии” дала показания главная свидетельница обвинения – главбух Нина Масляева, ранее заключившая сделку со следствием. Она обвинила руководство "Седьмой студии" – режиссера Кирилла Серебренникова, генпродюсера Алексея Малобродского и гендиректора Юрия Итина в том, что проект "Платформа" задумывался для хищения госсредств, а в совершении преступления принимала активное участие тогдашняя глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум. Репортаж тут.
В Крыму суд приговорил к 10,5 годам колонии добровольца крымскотатарского батальона, участвовавшего в продовольственной блокаде полуострова в 2015 году.
Ведьмы, шатдаун, стена
Во Флориде агенты ФБР в рамках “российского расследования” спецпрокурора Мюллера задержали Роджера Стоуна, одного из ключевых советников Дональда Трампа в период его предвыборной кампании. Ему предъявлены семь обвинений: воспрепятствование правосудию, принуждение к даче ложных показаний, ложь следствию. Суд отпустил Стоуна под залог в $250 тысяч и ограничил ему перемещения. Стоун может быть связан с публикацией Wikileaks переписки Демократической партии, украденной хакером (предположительно связанным с ГРУ). Известно, что Стоун общался с Джулианом Ассанжем и обсуждал с ним эти письма. Трамп в твиттере назвал задержание Стоуна “величайшей охотой на ведьм”.
Приостановка работы правительства, продолжающаяся в США уже больше месяца, начала сказываться на авиаперевозках: в пятницу приостанавливал работу нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, аэропорт Ньюарк, тоже обслуживающий Нью-Йорк, и аэропорт Филадельфии работают с перебоями. Это связано с недостатком авиадиспетчеров, которые стали чаще уходить на больничный – зарплату им все равно не платят.
Проблемы в аэропортах, по слухам, сыграли решающую роль в том, что Трамп согласился прекратить шатдаун, до 15 февраля переведя его в режим continuing resolution (это ситуация, когда бюджет на текущий год не принят, работа над ним продолжается, а средства расходуются в соответствии с бюджетом предыдущего года). В обращении из Белого дома Трамп объявил об этом, а потом больше десяти минут рассказывал об ужасах, которые несет с собой нелегальная иммиграция, и абсолютной необходимости построить “стальную умную стену” на южной границе США.
На страже Мадуро
Германия и другие страны Евросоюза готовы вслед за США признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы, если в стране в ближайшее время не будут объявлены новые выборы. Тем временем Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что в Каракас для защиты низложенного парламентом президента Николаса Мадуро уже прибыли наемники российских частных военных компаний в количестве 400 человек. Мадуро, тем не менее, объявил, что готов к встрече с Гуайдо на любых условиях, но Гуайдо отказался идти на “фальшивый диалог”. Мадуро анонсировал проведение военных учений в стране.
Утрата
На 87-м году жизни умер один из создателей югославской “черной волны” в кинематографе Душан Макавеев. Вот тут давнее интервью с ним.
Ссылки для чтения
- Главное культурное событие: в Париже начали показывать кино-мульти-шмульти-мега-гипер-проект “Дау” – точнее, официально не начали, потому что что-то там не склеивается, но друзьям и друзьям друзей показывают. Вот текст Юрия Сапрыкина про “Дау”, вот переписка Татьяны Толстой с Александром Тимофеевским по поводу увиденного (видимо, тоже в дружеском порядке), вот рассказ о проекте культурного обозревателя “Би-би-си” Александра Кана.
- Литература. Новый текст на “Полке” – о романе Юрия Олеши “Зависть” рассказывает Олег Лекманов. Лекция японоведа Лиалы Хронопуло о современной японской литературе – авторы, жанры, сюжеты, герои (часть первая, часть вторая). Еще один разговор с филологом Еленой Михайлик о прозе Варлама Шаламова.
- Неочевидное. Отрывок из книжки Стивена Хокинга “Краткие ответы на большие вопросы” о том, как он с Юрием Мильнером собирался лететь к Альфе Кентавра. История о том, как уменьшались в размерах носители информации (дух захватывает). Или вот путеводитель по Москве XVIII века.
- Злободневное. Любопытный текст с квалифицированными догадками о том, что такого Настя Рыбка узнала о Дерипаске, что ее с Лесли стали так прессовать (основано в том числе и на тексте ее неопубликованной книги). Какой помнят Рыбку в Бобруйске, где она выросла, рассказано здесь. Или монолог человека, работающего доставщиком еды – их все видели на улице и в транспорте, но мало кто с ними разговаривал.
Искренне ваши,
Семь сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.