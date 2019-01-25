Вагнеровцы в Каракасе, ведьмы во Флориде

Добрый день!

Реальные доходы россиян, по данным Росстата, падают пять лет подряд, рост кредитования населения в прошлом году достиг, по данным ЦБ, рекордных показателей, доверие к Путину, по данным ВЦИОМ, сократилось до 13-летнего минимума, а тексты поп-песен с каждым годом становятся все грустнее и злее (научный факт). В остальном так:

В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии – предположительно, по делу о взрыве в жилом доме, хотя в МВД это отрицают. По словам жены задержанного, его пытали.

Евросоюз признает Хуана Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы, если низложенный парламентом президент Мадуро не объявит новые выборы.

В США спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения советнику кампании Трампа Роджеру Стоунеру. Стоунер может быть связан с публикацией Wikileaks украденной переписки Демократической партии.

Президент Трамп приостановил шатдаун на три недели, но угрожает возобновить его, если деньги на строительство пограничной стены не будут выделены.

Умер один из создателей “черной волны” югославского кино Душан Макавеев.

Теракта не было, но причастных ловят

В Магнитогорске полиция задержала 29-летнего гражданина Кыргызстана Хуснидина Зайнабидинова и, по словам его жены, подвергла его пыткам. Она говорит, что полицейские сочли ее мужа причастным к взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря прошлого года. Зайнабидинову показывали фотографии бородатых мужчин и требовали дать на них показания. Когда он сказал, что не знает их, его стали бить.

Теперь Зайнабидинова экстрадируют в Кыргызстан, потому что он находится в розыске за участие в беспорядках в Оше в 2010 году. В МВД говорят, что в связи с этим его и задержали.

Российский Следственный комитет называет причиной обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске взрыв бытового газа. В то же время ответственность за взрыв взяло на себя “ИГ”.

Песков и другие официальные лица

Соавтор законов о суверенном рунете сенатор Людмила Бокова предлагает ввести обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Это якобы нужно для борьбы с кражами мобильных телефонов, но оборудование умных домов и современных машин зачем-то тоже надо будет регистрировать.

Пресс-секретарь Путина сказал, что ничего не знает об инициативе Навального по созданию профсоюза госслужащих для борьбы за исполнение “майских указов” Путина, но она ему заведомо нравится. К юным сторонникам Навального относятся не столь снисходительно: вот история 14-летней петербурженки, которая прославилась задержанием на митинге против пенсионной реформы 9 сентября и на которую теперь страшно давят в школе.

Суд и приговор

В суде по делу “Седьмой студии” дала показания главная свидетельница обвинения – главбух Нина Масляева, ранее заключившая сделку со следствием. Она обвинила руководство "Седьмой студии" – режиссера Кирилла Серебренникова, генпродюсера Алексея Малобродского и гендиректора Юрия Итина в том, что проект "Платформа" задумывался для хищения госсредств, а в совершении преступления принимала активное участие тогдашняя глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум. Репортаж тут.

В Крыму суд приговорил к 10,5 годам колонии добровольца крымскотатарского батальона, участвовавшего в продовольственной блокаде полуострова в 2015 году.

Ведьмы, шатдаун, стена

Во Флориде агенты ФБР в рамках “российского расследования” спецпрокурора Мюллера задержали Роджера Стоуна, одного из ключевых советников Дональда Трампа в период его предвыборной кампании. Ему предъявлены семь обвинений: воспрепятствование правосудию, принуждение к даче ложных показаний, ложь следствию. Суд отпустил Стоуна под залог в $250 тысяч и ограничил ему перемещения. Стоун может быть связан с публикацией Wikileaks переписки Демократической партии, украденной хакером (предположительно связанным с ГРУ). Известно, что Стоун общался с Джулианом Ассанжем и обсуждал с ним эти письма. Трамп в твиттере назвал задержание Стоуна “величайшей охотой на ведьм”.

Приостановка работы правительства, продолжающаяся в США уже больше месяца, начала сказываться на авиаперевозках: в пятницу приостанавливал работу нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, аэропорт Ньюарк, тоже обслуживающий Нью-Йорк, и аэропорт Филадельфии работают с перебоями. Это связано с недостатком авиадиспетчеров, которые стали чаще уходить на больничный – зарплату им все равно не платят.

Проблемы в аэропортах, по слухам, сыграли решающую роль в том, что Трамп согласился прекратить шатдаун, до 15 февраля переведя его в режим continuing resolution (это ситуация, когда бюджет на текущий год не принят, работа над ним продолжается, а средства расходуются в соответствии с бюджетом предыдущего года). В обращении из Белого дома Трамп объявил об этом, а потом больше десяти минут рассказывал об ужасах, которые несет с собой нелегальная иммиграция, и абсолютной необходимости построить “стальную умную стену” на южной границе США.

На страже Мадуро

Германия и другие страны Евросоюза готовы вслед за США признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы, если в стране в ближайшее время не будут объявлены новые выборы. Тем временем Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что в Каракас для защиты низложенного парламентом президента Николаса Мадуро уже прибыли наемники российских частных военных компаний в количестве 400 человек. Мадуро, тем не менее, объявил, что готов к встрече с Гуайдо на любых условиях, но Гуайдо отказался идти на “фальшивый диалог”. Мадуро анонсировал проведение военных учений в стране.

Утрата

На 87-м году жизни умер один из создателей югославской “черной волны” в кинематографе Душан Макавеев. Вот тут давнее интервью с ним.

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