Дни-то теперь рабочие

Доброе утро!

Президент России ловко прошел между Сциллой и Харибдой: “режим нерабочих дней” в стране отменен на фоне рекордного роста новых случаев инфицирования. Как? Ну как-то так:

В России выявлено больше 11 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки. Путин отменил “режим нерабочих дней”, возложив конкретные решения на региональные власти.

В Москве и Петербурге действующие ограничительные меры сохранятся до конца мая, в Подмосковье – как минимум до 18 мая.

В “Списке памяти” российских медиков уже 160 имен. В Беларуси каждый десятый умерший от коронавируса – врач.

Цена на нефть слегка упала в ожидании второй волны пандемии: новые случаи Covid-19 зарегистрированы в китайском городе Ухань.

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Сцилла

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 11 656. Всего в стране свыше 221 тысячи заболевших, по этому показателю Россия обогнала Италию, выйдя на четвертое место в мире (когда объявят статистику на утро вторника, Россия займет третье место). Общее число умерших составляло на утро понедельника 2009, за день в Москве скончались еще 55 человек.

Низкие показатели смертности давно вызывают сомнения у экспертов: по подсчетам британской Financial Times, реальное количество умерших в Москве пациентов с коронавирусом может быть выше официальных данных на 70%. Вот здесь рассказано о других аномалиях российской коронавирусной статистики.

По официальным данным Минобороны, в российской армии больны 1689 военнослужащих и 1224 учащихся военных вузов. По данным издания “Проект”, по меньшей мере 376 военнослужащих подхватили коронавирус на репетициях парада Победы, которые проходили на подмосковном полигоне Алабино с конца марта до 16 апреля.

Вспышка Covid-19 отмечена в доме престарелых в Смоленской области – там выявлено 120 инфицированных.

В неофициальном “Списке памяти” российских врачей, умерших в ходе эпидемии коронавируса, уже 160 фамилий. Вот поучительный разговор с врачом-инфекционистом из Новокузнецка: там работают вахтовым методом по две недели, потом две недели сидят в карантине. В Беларуси каждый десятый, скончавшийся от Covid-19, – медицинский работник.

Коронавирусом, оказывается, переболел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. От чего умер сенатор от Рязанской области, бывший глава этого региона Олег Ковалев, не сообщается.

Харибда

В пятом коронавирусном обращении к народу Путин отменил общероссийский “режим нерабочих дней”. Поскольку конкретного смысла он и так не имел (все ограничения вводились на региональном уровне), его отмена тоже ничего не значит. В Москве все действующие ограничения останутся в силе до конца мая (хотя источники Русской службы Би-би-си говорят, что во второй половине месяца откроют некоторые парки, разрешат пробежки и прогулки с собаками дальше, чем в ста метрах от дома – впрочем, последнее ограничение и сейчас соблюдают разве что хозяева йоркширских терьеров).

В Подмосковье, по словам губернатора, даже промышленные предприятия начнут работать не раньше 18 мая. В Петербурге действующие ограничения сохранятся до 31 мая включительно. Ленобласть поделили на несколько зон, и в зеленой ограничения ослаблены. Везде маски, перчатки, дистанцирование. По данным вице-премьера Голиковой, к первому этапу снятия ограничений в соответствии с выработанным ранее трехступенчатым планом готовы только 11 российских регионов.

К отмене “режима нерабочих дней” Путин приложил в своем обращении новые надбавки, льготы и выплаты (разовые выплаты семьям с детьми – по 10 тысяч рублей, новые разовые выплаты медработникам, новые кредиты для поддержки занятости – по МРОТу на сотрудника). Поскольку анонсированные им ранее прибавки врачам получили далеко не все, Путин гневно приказал выплатить эти деньги до 15 мая (впрочем, от них во рту сладко не становится) и поручил правительству к 1 июня разработать план восстановления экономики.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков комментирует все это словами “деньги есть, но они будут нужны Путину для удержания власти в будущем, поэтому вы держитесь”. Предприниматель Дмитрий Потапенко, который не верит в особую опасность коронавируса для человека, со злостью констатирует, что “малый бизнес мы грохнули”.

При этом российские туристы продолжают сидеть, например, в Аргентине (почитайте – это очень печальные истории), тысячи людей томятся под охраной ОМОНа и Росгвардии в обсерваторах.

В Петербурге полиция задержала по наводке сверху московскую акционистку и заставила врачей отправить ее в больницу для пациентов с коронавирусом (почему-то только на сутки). Сенной рынок в Петербурге закрыт после благотворительной акции по раздаче еды – на нее собралось человек двести народу. Благотворителя оштрафовали на тысячу рублей, против владельца рынка возбудили дело о нарушении ограничительных мер.

Пьяный воздух свободы

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 4 млн 200 тысяч, число жертв медленно, но неуклонно подползает к 300 тысячам. Наибольшее число инфицированных – по-прежнему в США, число жертв эпидемии в этой стране перевалило за 80 тысяч, но вице-президент, о самоизоляции которого сообщалось ранее, по данным Белого Дома, здоров.

В Великобритании с 13 мая возобновляется работа на стройках и промышленных предприятиях, в остальном ограничения сохраняются, а штрафы за их нарушения даже возрастают. Ну и маски, маски.

Континентальная Европа возвращается к сладкой жизни: вот хороший общий обзор по большинству стран. Канцлер Германии произнесла рекордно короткую речь (27 секунд) о преодолении первой фазы эпидемии. В Киеве первый день после ослабления ограничений прошел вроде бы гладко, всем на радость; в Казахстане власти и жители друг друга не поняли, и на въезде в Алматы образовались дикие пробки.

В Испании и Греции эпидемиологическая ситуация нормализуется, но есть опасения, что экономика этих стран внезапной остановки не переживет, и им придется объявлять дефолт, которого ценой неимоверных усилий удалось избежать десять лет назад. Вот греческая история, вот испанская.

В китайском городе Ухань, откуда коронавирус начал распространяться по миру, отмечены новые случаи заражения. И так называемые “мокрые рынки”, где продают мясо диких животных, китайские власти закрывать, похоже, не торопятся. После этих известий нефть слегка подешевела на фоне ожидания второй волны пандемии (хотя Саудовская Аравия намерена еще сократить добычу).

Непонятной остается ситуация в Северной Корее: похоже, коронавирус поразил и эту закрытую страну – во всяком случае, целые поселки на китайской стороне общей границы закрывают на карантин.

Все остальное

По данным Amnesty International, сирийская армия и российская авиация нанесли по меньшей мере 18 артиллерийских и воздушных ударов по школам и больницам в провинции Идлиб. Правозащитники назвали это военными преступлениями.

Американская Хельсинкская комиссия обвинила Азербайджан в использовании коронавируса для ограничения прав граждан (там арестовывают активистов и журналистов).

По данным The New York Times, Юлия Тимошенко получила $5,5 млн компенсации от американской юридическая фирмы Skadden, которая в 2012 году проводила независимую оценку процесса над Тимошенко по заказу Минюста Украины и не усмотрела в деле против нее политических мотивов.

Несколько оппозиционных партий Беларуси отказались от участия в президентских выборах, назначенных на 9 августа.

Для пропустивших историю о российском дипломате, который якобы привез рицин в Прагу, чтобы отравить городских чиновников, вот ее полное изложение со всеми возможными комментариями.

Шесть ссылок с бонусом

Почему-то вдруг Кафка. Разговор о “Процессе” с переводчиком романа Михаилом Рудницким. Или фрагмент о Кафке из монографии философа Марии Рахманиновой “Власть и тело”.

Разговор о “Процессе” с переводчиком романа Михаилом Рудницким. Или фрагмент о Кафке из монографии философа Марии Рахманиновой “Власть и тело”. Музыка. Большое интервью с оперным режиссером Дмитрием Черняковым – по случаю его 50-летия. Или глава о Джоне Кейдже и Дэвиде Тюдоре из книги американского композитора Элвина Люсье “Музыка 109” (выходит в издательстве Яромира Хладика).

Большое интервью с оперным режиссером Дмитрием Черняковым – по случаю его 50-летия. Или глава о Джоне Кейдже и Дэвиде Тюдоре из книги американского композитора Элвина Люсье “Музыка 109” (выходит в издательстве Яромира Хладика). Антропология. Фрагмент о самолетах как вестниках апокалипсиса из монографии Владислава Аксенова “Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)” (изд-во НЛО). Или разговор с антропологом Дмитрием Дорониным об алтайских шаманах и принцессе Укок.

Фрагмент о самолетах как вестниках апокалипсиса из монографии Владислава Аксенова “Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)” (изд-во НЛО). Или разговор с антропологом Дмитрием Дорониным об алтайских шаманах и принцессе Укок. Бонус. Тоже, в сущности, антропология: фильм Сергея Лозницы “Государственные похороны”, построенный на советской архивной съемке похорон Сталина (полностью).

Искренне Ваши,

Семь Сорок