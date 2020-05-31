И снится нам не рокот космодрома

Доброе утро!

Космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту в субботу стартовал с космодрома во Флориде и в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции. Илон Маск, владелец компании SpaceX, запустившей корабль, заявил, что “батут работает”, ответив высказанное шесть лет назад замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В воскресенье весь постсоветский мир радовался достижениям deepfake, глядя на выступление Маска в передаче “Песня–83” с песней “Земля в иллюминаторе”. А новости такие:

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 400 тысяч.

В субботу и воскресенье в Москве продолжались задержания на пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара и адвокатов, задержанных в Кабардино-Балкарии.

Врачебная комиссия в Якутии признала шамана Габышева опасным для самого себя и окружающих.

В США продолжаются уличные протесты в связи с убийством чернокожего полицейскими. Трамп пообещал внести движение “Антифа” в список террористических организаций.

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Коронавирус и Конституция, k. und k.

По официальным данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9268 – больше, чем накануне. Всего в России почти 406 тысяч инфицированных, 172 тысячи из них поправились. Общее число умерших составляло на утро воскресенья 4693, за день в Москве скончались еще 76 человек. Эпидемия уходит из Москвы в провинцию – вот репортаж из Дагестана, одного из наиболее пострадавших регионов.

Кремль устами Пескова выразил “надежду”, что к 24 июню все введенные в связи с эпидемией ограничения будут сняты, и засидевшийся в Ново-Огареве Путин посмотрит парад с трибуны мавзолея вместе с высокими гостями из Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. Будет ли этот парад сопровождаться “всенародным одобрением” поправок к российской Конституции, Песков говорить не отказался. Зато предложенный ЦИК “коронавирусный регламент” голосования оценили эксперты: в нем масса лазеек для создания нужного результата без всякого участия граждан.

Азар, шаман и адвокаты

Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на административный арест журналиста Ильи Азара за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. В субботу у здания МВД на Петровке, 38 продолжались пикеты в поддержку Азара – и, соответственно, задержания.

В воскресенье, в День российской адвокатуры, Петровку пикетировали адвокаты – в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в насилии в отношении полицейских. Московских адвокатов тоже задержали – за нарушение действующего в Москве “режима самоизоляции”. Политолог Екатерина Шульман называет все эти акции “открытием сезона” политических протестов в России.

Чтобы этот новый сезон не превратился в бенефис шамана, врачебная комиссия в Якутске признала Александра Габышева опасным для себя самого и окружающих. Теперь суд будет принимать решение о принудительной госпитализации, хотя по факту она уже состоялась. Походы на Москву для “изгнания Путина”, таким образом, предотвращены.

Тем временем в Америке

Массовые протесты в разных городах Соединенных Штатов, вызванные убийством темнокожего полицией, не прекращаются. В 25 городах в 16 штатах введен комендантский час. За три дня задержаны почти 1700 человек. Полиция пытается задействовать городской транспорт для перевозки задержанных, но водители отказываются садится за руль в знак солидарности с протестующими. Полиция действует жестко: за время протестов от ее действий пострадали около 30 журналистов, в том числе корреспондент РИА “Новости” (в связи с чем российский МИД уже выразил свой протест).

Все это сопровождается перепалкой в твиттере: президент США поучает мэра Миннеаполиса, где произошло убийство, а тот дает ему отпор. Генпрокурор США Уильям Барр говорит, что протест “захвачен радикалами”, президент Трамп обещает внести в список террористических организаций движение “Антифа”, хотя нет никаких достоверных сведений о том, сколько его приверженцев участвуют в акциях. Вот впечатления жительницы пригорода Миннеаполиса о происходящем там.

Президент Трамп отложил как минимум до сентября саммит G–7, который должен пройти в США, и высказал желание пригласить к участию в нем представителей России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Все остальное

В Беларуси несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты – и в знак протеста против задержания одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского. На регистрацию оппозиционных кандидатов никто не рассчитывает, но сбор подписей – едва ли не единственный легальный повод собраться.

Из расследования журналистов из OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International выяснилось, что дети бывшего министра нацбезопасности Азербайджана Эльдара Махмудова, отстраненного от должности в 2015 году, владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне.

В Кыргызстане по обвинению в подделке документов задержан правозащитник Камиль Рузиев, он объявил голодовку.

Мальта в очередной раз перехватила груз ливийских динаров, отпечатанных в России для правительства в Тобруке. Госдепартамент США, признающий единственно легитимным правительство в Триполи, выразил возмущение, российский МИД ответил, что в Ливии двоевластие.

В Нью-Йорке умер художник Христо Явашев, знаменитый своими проектами по “упаковке” природных и архитектурных объектов. Ему было 84 года.

Семь ссылок

Заметки о мироокружности. Рассказ Константина Львова о московском архитекторе Максиме Былинкине (1938–1986) – в рамках карантинной прогулки около дома в районе Речного вокзала. Или два замечательных текста Меира Иткина о Хайфе: первый, второй.

Рассказ Константина Львова о московском архитекторе Максиме Былинкине (1938–1986) – в рамках карантинной прогулки около дома в районе Речного вокзала. Или два замечательных текста Меира Иткина о Хайфе: первый, второй. Заметки о “сложившейся ситуации”. Рассуждения философа Александра Гарина о том, как пандемия оставила политических мыслителей без рабочих инструментов: традиционные понятия оказались совершенно бесполезными для понимания происходящего в обществе. Или наблюдения культуролога Оксаны Мороз касательно ключевой роли военной метафоры в разговорах о пандемии.

Рассуждения философа Александра Гарина о том, как пандемия оставила политических мыслителей без рабочих инструментов: традиционные понятия оказались совершенно бесполезными для понимания происходящего в обществе. Или наблюдения культуролога Оксаны Мороз касательно ключевой роли военной метафоры в разговорах о пандемии. Как правильно есть детей. Подробный гид по разным видам каннибализма в природе. Или разговор с Анной Сандермоен – автором воспоминаний “Секта в доме моей бабушки” о шести детских годах, проведенных в секте Столбуна (о которой снова заговорили в связи с открытым письмом дочери Эдуарда Успенского).

Искренне Ваши,

Семь Сорок