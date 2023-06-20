Вернуться в Россию и сесть. Почему Холодный не остался на Западе?

Сегодня в программе "Лицом к событию":

1. Разбираем бумажки, которыми Путин тряс перед носом африканских лидеров. Это якобы подписанное мирное соглашение РФ с Украиной, которое последняя "отказалась выполнять".

2. Почему мы совсем не знаем соседа Алексея Навального по скамье подcудимых на процессе об "экстремизме" ? По одному делу с ним проходит технический директор канала "Навальный Live" Даниэль Холодный. Ему в свое время удалось выехать. Но он вернулся. Как это произошло?

В гостях: Роман Цимбалюк, Олег Саакян, Виктор Верцнер, Олег Степанов. Ведущая Елена Рыковцева