WP: яхта для подрыва "Северных потоков" отвлекала внимание

Арендованная яхта "Андромеда", которую подозревают в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток", вероятно, была не единственным судном, использованным для атаки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, осведомлённые о расследовании Генпрокуратуры Германии.

Следователи предполагают, что яхта могла быть приманкой, чтобы отвлечь внимание от реальных злоумышленников, пишет газета.

По информации журналистов, расследование показало, что следы взрывчатки военного назначения, найденные в каюте "Андромеды", соответствуют партии взрывчатки, которую использовали для подрыва трубопроводов. Вместе с тем собеседники издания отмечают, что опытные подрывники оставили бы после себя такие очевидные вещественные доказательства. Не исключено, что яхту использовали для того, чтобы отвести подозрение, говорят собеседники The Washington Post.

Кроме того, по мнению специалистов, операция по подрыву газопроводов, по всей вероятности, требовала нескольких погружений профессиональных аквалангистов, оборудования и большого количества взрывчатки. При этом грузоподъёмность яхты не соответствует поставленной задаче.

На фоне продолжающегося расследования взрывов на трубопроводах германские компании Allianz и Munich Re возобновили страхование повреждённого "Северного потока – 1". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, страховка облегчит ремонтные работы, необходимые для возможного восстановления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

Собеседники агентства также отмечают, что некоторые немецкие акционеры также рассматривают сохранение трубопровода на случай улучшения отношений с Москвой.

В конце сентября прошлого года, вблизи датского острова Борнхольм, в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной ветки "Северного потока-2". Германия, Швеция и Дания начали расследования, но до сих пор не установили виновных.

Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии.

В марте сразу несколько западных СМИ написали, что к подрыву может быть причастна некая проукраинская группа, которая находилась на яхте в районе газопроводов. Эти люди, по данным журналистов, не согласовывали свои действия с украинскими властями. СМИ также сообщали о странном движении судов в районе газопроводов незадолго до взрывов.

Киев причастность к диверсии отвергает. Источники The Washington Post также допускают, что в выводе газопроводов из строя могла быть заинтересована Польша, но доказательств этому пока нет.

Москва считает, что в случившемся заинтересованы США и их союзники. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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