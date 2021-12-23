СК начал проверку из-за поста Артемия Лебедева о мощах святых

Следственный комитет начал проверку из-за поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их информации, высказывания Лебедева проверяют на предмет оскорбления религиозных чувств верующих.

Позже сам Лебедев опубликовал вызов на допрос в своём телеграм-канале. В документе говорится, что "согласно имеющимся данным, на странице пользователя в интернет-мессенджере Телеграм с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах".

Блогер назвал документ "богохульным" и обратился к СК: "Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? " Он отметил так же, что глава СК [Александр Бастрыкин] вероятнее всего, сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы вступить в КПСС.

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17 декабря Лебедев опубликовал пост, в котором выразил свое мнение о практике поклонения мощам святых. "Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?" — написал Лебедев.

В РПЦ призвали проверить слова Лебедева, назвав их "преступными и нравственно неприемлемыми". Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выразил надежду, что высказывания Лебедева "вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами".

Ранее Лебедев снялся в рекламном ролике в поддержку поправок к Конституции. Тогда предлагалось голосовать за внесение в неё понятий бога, семьи и победы в Великой Отечественной войне.