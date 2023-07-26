"Скрепляет страну, продает шоколад". Что происходит в "Почте России"

Сотрудники "Почты России" отказываются работать из-за низкой оплаты труда. Кризис крупнейшего российского работодателя может отразиться на всей государственной системе. Спорные управленческие решения относительно недавних реформ "Почты России" при ближайшем рассмотрении очень напоминают коррупционные схемы.

Крупнейший работодатель с нищенскими зарплатами

В начале июля в газете "Коммерсант" опубликована статья о проблемах "Почты России". По данным издания, почтальоны увольняются, потому что стали меньше зарабатывать. Зарплаты в почтовой корпорации не снижали: там всегда был недобор сотрудников, и раньше деньги, полагающиеся на оплату вакантных должностей, распределялись между теми, кто работал. Сейчас виртуальные вакансии ликвидируют, а почтальонов больше не стало. Поэтому почтальоны работают как раньше, а получают ещё меньше.

Кризис почтовой корпорации обсуждают в регионах. Защищать трудовые права почтальонов обещает КПРФ Тамбовской городской Думы. Почтальоны из Воронежской области опубликовали обращение к Владимиру Путину: они жалуются на отсутствие элементарных удобств на рабочих местах и зарплаты меньше семи тысяч рублей.

К гендиректору "Почты России" Михаилу Волкову обратились единороссы Саратовской областной думы: они просят разобраться с проблемами почты в регионе – неукомплектованностью штатов, низкой зарплатой, сокращением ставок.

Работу "Почты России" критикует депутат Госдумы, единоросс Андрей Гурулиев. По его данным, в Забайкальском крае в сельской местности даже начальник почтового отделения получает 11 тысяч рублей. Увольняются почтальоны, некому разносить пенсии тем, кто получает их наличными, а не на банковские карты.

– Некоторые улучшения в работе "Почты России" происходят: я, как "иноагент", регулярно должен отправлять свои отчеты. Каждый раз это стояние в очереди, поиски конвертов… В последний раз я отправил отчет всего лишь за какие-то полчаса, это абсолютный рекорд. По всей видимости, меры по улучшению качества работы осуществлялись за счет усиления эксплуатации сотрудников, – рассказывает политолог Борис Кагарлицкий (Радио Свобода поговорило с ним до официального предъявления обвинения по статье о призывах к терроризму).

При проблемах с организацией работы с корреспонденцией "Почта России" берет на себя другие функции.

– Почтовыми отправлениями в любом отделении занимаются всего несколько окошек. Остальные окошки – чем угодно ещё: банковскими услугами, продажей шоколадок, альбомов и гороскопов. Это приобретает характер важного социального кризиса, потому что "Почта России" – одна из немногих организаций, которые пока ещё скрепляют всю страну в целом. Построенные по одним и тем же принципам почтовые отделения представляют единую инфраструктуру. Таких единых структур, затрагивающих население, а не трубопроводов, ведущих куда-то в Китай, в России не так и много. "Почта России" – это работодатель, который создает рабочие места, пусть и с нищенской зарплатой, но в самых глухих уголках страны. Могут выйти из строя целые бюрократические и юридические схемы. Все судебные отправления идут "Почтой России". Я знаю об этом очень хорошо, потому что как "иноагент" теперь часто сужусь. Если я не получаю какой-то документ, могу ссылаться на его незнание: как правило, документы отправляются с уведомлением о вручении. Критикуя "Почту России", единороссы пытаются реагировать на кризис. Минобороны критиковать нельзя, Мишустина – нежелательно, а "Почту России" – пока можно, – подчеркивает Кагарлицкий.

"На голом энтузиазме"

"Почта России" – один из крупнейших работодателей в стране, там трудоустроено более 300 тысяч человек. По данным "Коммерсанта", 2022 год почтовая корпорация завершила с убытком в 27 миллиардов рублей. Радио Свобода опросило подписчиков паблика "Подслушано Почта России". В разных отделениях связи разные проблемы, но всюду их много.

Даже самые патриотично настроенные теряют терпение и опускают руки

"У нас "сверху" прислали фамилии, кому нужно уволиться по собственному, с пометкой "без принуждения и претензий". Девкам от 30 до 40 лет, с детьми-школьниками. Одна, правда, пенсионер попала. Но наша начальница сказала, что стоим до последнего, игнорируем провокации. Моей фамилии в этом списке не было, я просто ушла, потому что противно. На голом уже энтузиазме почта держится", – рассказывает Олеся.

"В нашем отделении ставки не уменьшили, а увеличили, что, конечно, неожиданно и хорошо. Четыре сотрудника у нас ушли на пенсию. Три человека уволились в связи с растущими требованиями, меняющимся графиком и зарплатами, которые всему этому не соответствуют. Из семи уволившихся, возможно, двое вернутся. Условия работы за два последних года изменились в худшую сторону настолько, что даже самые патриотично настроенные теряют терпение и опускают руки. Делается упор на продажи товаров, страховок, карт. Планы сильно завышены без учета наличия рядом магазинов. Почта работает с "Авито" и "Озоном", и эта дополнительная работа не оплачивается", – говорит Анастасия

Работники отделения сами покупают ненужные страховки и продукты, а наверх идёт рапорт о возросших продажах

"Когда "Почта России" стала акционерным обществом, начались безобразия. Условия на почте всегда были нелегкие и зарплаты низкие, но женщины держались из-за удобного графика и близости места работы в городах, в поселках – по причине отсутствия другой работы. Чтобы уменьшить зарплаты работникам, они придумали уменьшать их ставку до 0,8, или до 0,5, даже до 0,2. Естественно, уменьшение фактической зарплаты вызвало массовые увольнения. В результате стоят участки с неразнесенной почтой: кто сам придет, ему отдают. У меня соседи таким образом не получили извещение в суд; суд состоялся заочно, и у них стали вычитать деньги из зарплаты. Наверняка наверх подаются красивые отчёты об успехах. К примеру, работники отделения сами покупают ненужные страховки и продукты, а наверх идёт рапорт о возросших продажах", – предполагает Любовь.

Работники рассказали, что на фоне скандала вокруг условий труда почтовая корпорация запустила горячую линию для сотрудников. На момент публикации материала пресс-служба "Почты России" не ответила на вопросы Радио Свобода.

"Идеальные условия для произвола"

Бывший глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович в 2016–2017 годах был руководителем отдела внутреннего аудита всей "Почты России". Он рассказал Радио Свобода, что нынешний кризис – результат накопившихся проблем корпорации, усиленный появлением большого количества частных компаний, занимающихся доставкой в России, а также проблемами с международной корреспонденцией.

– Почтовая связь входит в систему юридически значимого документооборота. Это накладывает обязательства иметь свои отделения в тундре, тайге и других труднодоступных районах. Причем иметь с ними регулярное и стабильное сообщение, даже чтобы доставить одно письмо за 78 рублей. Так что имущество является еще и балластом. Его надо обслуживать, эксплуатировать, содержать. Когда я работал, у почты было порядка 31 тысячи отделений почтовой связи (еще 10 тысяч были в аренде), десятки логистических центров и транспортный комплекс: автомобили, фуры, вагоны и составы, вертолеты и самолёты. Также социальные обязательства: около 300 тысяч штатных единиц, которые нужно было кормить, поэтому фонд оплаты труда доходил до 75–80% расходов. Сокращать персонал означало выгнать на улицу и оставить без содержания многих людей. В итоге потенциал для повышения зарплаты фактически отсутствовал, – рассказывает он.

Возможностей для воровства меньше, когда акции принадлежат не государству

В 2019 году "Почта России" была преобразована из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. По данным "Контур. Фокуса", 100% акций "Почты России" при этом остаются у Росимущества. Якубович говорит, что акционирование было проведено, дабы избавиться от обязательства согласовывать практически любые траты, что многократно усложняло работу почты. Но Кагарлицкий отмечает, что это, наоборот, создает условия для коррупции.

– Акционерное общество, в котором 100% акций у государства, – это идеальные условия для произвола и обогащения менеджмента. Возможностей для воровства меньше, когда акции принадлежат не государству, а частным акционерам, которые могут выдвинуть претензии, – объясняет Кагарлицкий.

И Кагарлицкий, и Якубович сходятся в том, что почтовая связь должна получать государственную поддержку, а остальные торговые функции, которые набрала себе "Почта России", стоило бы вывести в другие юридические лица.

С января 2023 года гендиректором "Почты России" является Михаил Волков. Ранее Волков работал с Умаром Кремлевым, бизнесменом, имеющим активы в подмосковном Серпухове. Также Кремлев – хозяин "Национальной лотереи" и функционер крупных российских и международных боксерских федераций.

В медиа появлялись публикации о возможном криминальном прошлом Умара Кремлева. Осужденный экс-глава Серпуховского района Александр Шестун ("Мемориал" считает его политзаключенным) обвинял Кремлева в рейдерских захватах. На момент публикации текста Умар Кремлев не ответил на вопрос Радио Свобода о том, имеет ли он какой-либо бизнес, связанный с "Почтой России".