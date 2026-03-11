"Смертию смерть поправ". Публикация посмертных фотографий Навального

Российские блогеры спорят об этичности публикации издания The Insider, в которой были опубликованы посмертные фотографии Алексея Навального, сделанные судмедэкспертами после его гибели в тюрьме.

Официальная судмедэкспертиза с результатами вскрытия тела Навального, включая фотографии его тела и органов, была опубликована в телеграм-канале "Черное зеркало", а сразу после этого – в The Insider. Это вызвало гнев представителей "Фонда борьбы с коррупцией" и множества обычных пользователей соцсетей. Материалы экспертизы уже частично публиковались (без фотографий) – чтобы опровергнуть официальную версию властей о смерти политика из-за естественных причин. Совсем недавно выяснилось, что на самом деле Навальный был отравлен ядом Эпибатидин, разработанном в том же секретном институте, где занимались "Новичком".

О том, что публикация полной версии судмедэкспертизы готовится, в ФБК знали заранее – попытавшись предупредить появление шокирующих снимков в сети и выложив фрагменты документа.

В отчете, опубликованном "Черным зеркалом" и The Insider, были страницы с фотографиями тела Навального и его внутренних органов после вскрытия. Основной претензией ФБК и его сторонников к обнародованию этой информации стало игнорирование чувств членов семьи погибшего и публикация снимков, которые могут быть использованы его недругами.

После этого The Insider удалил пост с фотографиями, заменил их в статье на портретное фото Навального и извинился перед теми, кого могла задеть публикация – что не спасло издание от гневной отповеди со стороны вдовы политика, Юлии.

В конечном счете скандал породил новые рассуждения о редакторских стандартах и их сосуществовании с понятием общественного интереса – а кто-то считает, что эта история совсем про другое.

Некоторые посты сокращены.

Christe Kamenskaya

Сегодня The Insider решил опубликовать фотографии тела Алексея Навального на столе судмедэксперта.

Не понимаю, как вообще можно было принять такое решение.

В этом нет ни капли общественной значимости.

Это не разоблачение и не журналистика.

Это холодный, циничный расчёт на шок, боль и травму для людей, которые его любили и верили ему.

Есть вещи, которые нельзя делать даже ради кликов.

Но, видимо, не для всех.

Maxim Satanovsky

Теперь одни таскают по всему интернету акт вскрытия Навального, а другие его фотографии на секционном столе! Господи, ну coжги ты их всех, а!

Elizaveta Nesterova

Будьте прокляты все шакалы, цинично собирающие клики на убитом человеке, наплевавшие на чувства его детей, родителей, жены, брата, друзей. "Удачных" вам эфиров друг с другом.

Когда-нибудь вы сойдете с ума от горя и отвращения, когда поймете, что творили все эти годы.

Когда первые страсти вокруг публикации немного улеглись, стали появляться мнения, выходящие за рамки проклятий.

Андрей Волна

ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ.

В буквальном почти смысле слова.

По порядку:

1. То, что Алексей Навальный был казнен - убит, отравлен, - как угодно, это доказано; даже яд идентифицирован;

2. В этом случае публикация данных судебно-медицинского вскрытия трупа не имеет смысла; смысл есть только в сохранении этих документов вплоть до того момента, когда можно будет предъявить в судебном порядке претензии в фальсификации результатов врачам, проводившим вскрытие;

Смысл есть только в сохранении этих документов

3. Поэтому считаю публикацию the Insider … (определения и подобающие эпитеты можете вписать сами);

4. Одномоментно и публикация сотрудниками ФБК протокола вскрытия трупа Алексея Навального, несмотря на отсутствие в этой публикации фото и на наличие согласия родственников, не кажется мне этичной и необходимой.

Почему? Да потому, что это ничего не добавляет к уже известному. А по поводу разоблачений - см выше.

Да, простите, и именно потому, что это ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ. Хайп, выражаясь современным языком.

Неприемлемо это.

Роман Баданин

По поводу, не поверите, череды актуальных скандалов. Всем нужно посмотреть свежий документальный фильм Cover-Up, он про Сеймура Херша, человека, рассказавшего о Сонгми, об Абу-Грейбе, о "Северном потоке" (он, в свои почти 90 лет, кстати, в своей версии оказался куда ближе к истине, чем уйма системных балаболов, у которых одни кровавые русские в глазах) и вообще по совокупности заслужившего место на вашей воображаемой книжной полке. Фильм наводит на много выводов, плохих и хороших, о мире, о герое, о нас самих. Но есть одна мысль, которая после просмотра важнее прочих – журналист всегда изгой, он и любое (!) государство, любая (!) идеология – это всегда Том и Джерри, две непримиримости. Хороший журналист бывает враг даже и аудитории, если она запрограммирована от него чего-то требовать в угоду своему bias – показать плохих вьетнамцев, плохих русских, плохих арабов, наконец, аудитория может даже тащиться от изображения мертвого тела. Все описанное касается и школы для девочек в Минлибе, и сотрудничества со спецслужбами, хоть ФСБ, хоть СБУ, хоть ЦРУ. Также фильм намекает и на то, что хороший журналист может быть врагом и собственного эго, если оно толкает его к дешевой славе с помощью нехитрых трюков.

Ateo Breaking

Меня можно сколько угодно критиковать или "отменять", но я действительно не вижу ничего страшного в том, что СМИ публикуют фотографии и описание судебно-медицинской экспертизы Алексея Навального. При этом меня удивляет избирательность общественной реакции. Когда СМИ публиковали фотографии из моргов Ирана после трагических событий, это почти не вызывало дискуссий. Тогда подобные материалы воспринимались как часть новостной реальности. Тоже самое с фотографиями из Газы.

У меня медицинское образование, и во время практики я работал в моргах. Я видел сотни тел. Это не попытка кого-то шокировать – это просто профессиональный опыт. И он учит одной простой вещи: человеческое тело после смерти выглядит одинаково независимо от страны, политики или убеждений. У всех одни и те же органы – сердце, кровь, сосуды, кости, внутренние органы. Именно поэтому для меня такие фотографии – прежде всего медицинская и документальная реальность, а не сенсация. Другое дело – как и с какой целью их публикуют. Тут уже можно обсуждать этику, контекст и журналистские стандарты. Но сама по себе демонстрация судебно-медицинских материалов не кажется мне чем-то уникально "запрещённым" или беспрецедентным. Вопрос скорее в честности и последовательности общественной реакции.

НЕВЗОРОВ

В интернете появился весьма щекотливый материал, которому, конечно, не место в открытом доступе.

Впрочем, с учетом того, что убийство Навального в тюрьме, само по себе вышло за пределы "добра и зла", и превратилось в "чистую политику", то и протоколы СМЭ приобретают вес документов исторической значимости, которые могут и должны быть доступны и "явлены".

В протоколе более сотни фотографий.

Убийство Навального в тюрьме само по себе вышло за пределы "добра и зла"

Мы не будем их публиковать. но предупреждаем о том что материалы уже все равно "утекли" в Интернет, и будут неизбежно растиражированы некорректно.

Не следует и забывать о том, что это документы путинской экспертизы, задача которой была скрыть истинную причину смерти заключенного.

Юлия Архипова

триггер-ворнинг: о фотографиях мертвых.

последние четыре с небольшим года мы окружены сплошным потоком фотографий мертвых тел.

мертвые тела погибших в Украине военных и гражданских. потом погибших российских солдат. сегодня фб напоминает о бомбежке роддома Мариуполя – и о женщине с фото, которая умерла через несколько часов, и новорожденный ребенок тоже не выжил. потом была Буча, и красные ногти, и связанные руки. и снова российские военные, и украинские военные, и все эти видео с тем, как дрон "находит свою цель".

Мы окружены сплошным потоком фотографий мертвых тел

потом был теракт 7 октября – и вот уже мертвые тела израильтян, следом – два года мертвых тел в Газе.

в моей ленте мало кто следит за делом Эпштейна, но там тоже есть фотографии мертвого тела, куда уже без них.

по состоянию на март 2026 года мы имеем дискуссии о том, можно ли выкладывать фото судмедэкспертизы Навального, и о том, что нам не хватает фото мертвых иранских детей для того, чтобы полностью разобраться в ракетном ударе по Ирану.

при этом в христианской культуре-то мы в целом привыкшие на себе носить изображение мертвого (или умирающего) Иисуса, мощи у нас вроде тоже не вызывают ужаса. у нас, в конце концов, Ленин в мавзолее до сих пор. а есть тела, которые десятилетиями хранятся в лучших музеях мира. а есть видеосъемки из освобожденных концлагерей, с голыми телами, которые передвигают бульдозером.

в общем, тема важная, ее бы нормально обсудить и проговорить, а не через призму "ах кликбейтеры проклятые как вы сволочи посмели". почему нам стали так нужны эти мертвые тела?

Наталья Геворкян

Или мораль и этика, и тогда не публикуйте официальную экспертизу Навального, или публикуйте, забыв о морали и этике и честно признавшись, что конкуренты вынудили. А читать мораль о морали и тут же идти против нее, ну как-то не очень.

Или мораль, или этика

Кто не понял, Мария Певчих узнала, что материалы российской экспертизы есть не только у ФБК и решила их опубликовать, упрекнув других обладателей в готовности их опубликовать. В итоге документы опубликованы в ее твиттере и в тг Черное зеркало. Последние опубликовали также фотографии тела (на мой взгляд, без разрешения семьи они напрасно это сделали).

Tatiana Gagen-Delcros

Ужасные фотографии мертвого Навального. Вот только что опубликованные, не знаю зачем. Невозможные. Но я вам скажу: он и в своей страшной смерти остался красив. Достоевский, глядя на Христа в музее Базеля, не верил, что такой Христос может воскреснуть . "От таких картин вера может пропасть", говорит он устами князя Мышкина. А вот Алексей жив в нашей памяти. Смертию смерть поправ. Что бы нам ни рассказывали, и ни показывали.