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Лицом к событию

Генералы живые и мертвые

Иван Попов и Олег Цоков, коллаж

Российские генералы: одни гибнут, другие бунтуют, третьи сидят. Есть еще четвертые, которые воюют, но их скорее всего ждет участь первых, если они не станут бунтовать. Или третьих, если станут. Российские граждане: одни молчат, другие сидят. Госизмена становится самой популярной сттьей УК. В эфире журналист Роман Цимбалюк и аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоврсия программы

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