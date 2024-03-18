СК заявил, что сотрудников СИЗО наказали из-за избиения Журавеля

В Грозном привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников СИЗО №1, где летом прошлого года сын Рамзана Кадырова Адам избил арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом сказано в ответе следственного управления по Чечне, который опубликовал телеграм-канал Baza. Ранее полиция отказала в возбуждении уголовного дела на Адама Кадырова из-за его возраста.
Как именно наказали сотрудников грозненского СИЗО и кому был адресован ответ на обращение о проведении проверки, неизвестно. Официального подтверждения назначения дисциплинарной ответственности также нет. Редакция Кавказ.Реалии проанализировал снимок документа с помощью программы для обнаружения манипуляций – никаких сторонних вмешательств она не нашла.
Заявление об избиении задержанного за сожжение Корана еще 18 августа зарегистрировали в отделе полиции №1 в Грозном, говорится в ответе СКР по Чечне. Публично о нем стало известно за два дня до этого, 16 августа – тогда сам Журавель рассказал уполномоченному по правам человека в Чечне Мантуру Солтаеву, что был избит сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.
Прокуратура Чечни в ответе отчиталась о взятии на контроль процессуальной проверки. При этом ни в одном из документов не был упомянут сын главы республики, хотя его причастность к избиению ранее признал сам Рамзан Кадыров.
В конце яевраля суд в Грозном приговорил к 3,5 годам колонии жителя Волгограда Никиту Журавеля, по делу о сожжении Корана. Он был признан виновным по статье о хулиганстве. Ему также назначили 300 часов обязательных работ по уголовной статье об оскорблении чувств верующих.
На заседаниях суда Журавель попросил прощения перед мусульманами и заявил, что признает себя виновным в сожжении священной для верующих книги, но утверждал, что мотивов грубого нарушения порядка у него не было.
- Находясь в СИЗО Грозного, Журавель был избит 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео избиения.
- Запись вызвала общественный резонанс, но правоохранительные органы никак не отреагировали на ситуацию, даже не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного. Позднее стало известно, что полицейские города Грозный отказали в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".
- Руководство Чечни неоднократно и публично одобряло действия Адама Кадырова. Рамзан Кадыров заявлял, что "было бы хорошо", если бы его сын убил Журавеля. Позднее глава региона присвоил сыну высшую награду Чечни – звание Героя республики. После этого Кадыров-младший получил множество наград от руководителей российских регионов.
- "Мемориал" признал Журавеля политзаключенным. Правозащитники сомневаются, что Журавель причастен к сожжению главной книги мусульман, а также назвали "вопиющими нарушениями" его перевод в Чечню и допуск третьих лиц к нему в СИЗО.
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