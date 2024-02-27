Сжёгшего Коран волгоградца приговорили к 3,5 годам

Суд в Грозном приговорил к 3,5 годам колонии жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвинённого в сожжении Корана. Об этом сообщил из зала суда корреспондент "Соты".

Журавель был признан виновным по статье о хулиганстве. Ему также назначили 300 часов обязательных работ по уголовной статье об оскорблении чувств верующих, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

На заседаниях суда Журавель попросил прощения перед мусульманами и заявил, что признает себя виновным в сожжении священной для верующих книги, но утверждал, что мотивов грубого нарушения порядка у него не было.

19 мая 2023 года в телеграм-канале "Утро Дагестан" появилось видео с горящим Кораном на фоне мечети, вызвавшее возмущение мусульман. На следующий день в Волгограде был задержан студент местного педагогического университета Никита Журавель. В сети было опубликовано видео, на котором он заявляет, что сжёг Коран по заданию из Украины. За это ему якобы пообещали 10 тысяч рублей.

В отношении студента возбудили уголовное дело, которое глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в Чечню, поскольку, по его словам, "многие жители региона считают себя потерпевшими".

Находясь в СИЗО Грозного, Журавель был избит 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео избиения.

Запись вызвала общественный резонанс, но правоохранительные органы никак не отреагировали на ситуацию, даже не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного. Позднее стало известно, что полицейские города Грозный отказали в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления". Надзирающий прокурор признал такое решение "законным и обоснованным". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не задавать ему вопросов, которые касаются инцидента.

Руководство Чечни неоднократно и публично одобряло действия Адама Кадырова. Рамзан Кадыров заявлял, что "было бы хорошо", если бы его сын убил Журавеля. Позднее глава региона присвоил сыну высшую награду Чечни – звание Героя республики. После этого Кадыров-младший получил множество наград от руководителей российских регионов.