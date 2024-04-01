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Лицом к событию

"Жизнь в России - трагикомедия"

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Как новости "Панорамы" стали реальностью 

Иностранным агентам запретят петь в караоке. НАТО пригласит в свой состав республику Татарстан, а песню Моргенштерна "Я съел деда" внесли в список экстремистских материалов - эти и другие несуществующие новости - в специальном выпуске программы "Лицом к событию" о выдуманных историях, которые периодически становятся российской реальностью. К песне Моргенштерна, например, были претензии у петербургской прокуратуры.

Как получилось, что Россия повторяет сатирические выдумки, помогут разобраться политолог Наталья Шавшукова и журналисты Сергей Ковальченко, Илья Шепелин, Антон Пикуле. Ведущие - Иван Воронин и Артём Радыгин.

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