США не будут вводить запрет на выдачу виз россиянам

Представитель Государственного департамента США в понедельник сообщил, что Соединенные Штаты не намерены вводить запрет на выдачу американских виз гражданам России. Он заявил, что необходимо различать между российскими властями и их действиями в Украине, и простыми россиянами. В Государственном департаменте также подчеркнули, что отказ всем россиянам в получении виз отрезал бы пути к безопасности для российских диссидентов и всех, кто подвергается преследованиям на родине.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что визовые ограничения коснутся или уже коснулись российских чиновников и тех, кто причастен к их решениям. С начала военного вторжения России в Украину 24 февраля в санкционные списки США внесено более 5 тыс. граждан России, и эти списки будут пополняться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России. Латвия и Эстония приостановили выдачу россиянам шенгенских туристических виз, Финляндия объявила, что ограничит их количество. За запрет выдачи виз россиянам на уровне всей шенгенской зоны выступили Латвия, Литва, Эстония и Чехия. Некоторые другие страны ЕС, например Португалия, высказались против такой меры. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вопрос о шенгенских визах для российских граждан на уровне Евросоюза будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в конце августа в Праге.

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