США призвали талибов к соблюдению прав женщин в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что улучшение отношений между США и правящим в Афганистане движением Талибан возможно только при условии, что режим в Кабуле будет уважать права афганских женщин.

Блинкен выступил 15 августа перед журналистами в Вашингтоне по случаю второй годовщины захвата талибами власти в Кабуле. По словам госсекретаря, США продолжают следить за выполнением талибами взятых ими обязательств, особенно в отношении женщин и девочек.

"Мы ясно дали понять руководителям движения Талибан, и так же поступили десятки стран мира, что нормализация отношений между руководством Афганистана и правительствами других стран станет возможной, когда действительно будут соблюдаться права женщин и девочек", заявил Блинкен.

Ни одно из государств не признало правительство Талибана, а США не пошли на прямое экономическое сотрудничество с Кабулом из-за резкого ухудшения положения женщин после прихода к власти движения Талибан.

Женщинам запрещено работать в местных и международных неправительственных организациях, девочкам запрещено ходить в школу после окончания учебы в шестом классе.

Движение Талибан вернуло себе власть над Афганистаном в августе 2021 года после завершения военной миссии США в этой стране. Президент Джо Байден вывел войска согласно условиям соглашения, достигнутого в феврале 2020 года между талибами и администрацией тогдашнего президента США Дональда Трампа.