Страх и гнев подданных. Александр Гогун – о тишине после теракта

Хотя пока что нет социологических опросов о том, как россияне оценивают теракт, можно сказать, что, помимо естественной скорби, видны две реакции: страх оппозиционной прослойки и пассивный гнев на украинских "пособников террористов" реакционно настроенной и не очень активной массы. Я помню, как двадцать лет назад, сразу после теракта в Беслане, в ходе которого погибло более трёхсот человек, российская власть, чтобы избежать протестных демонстраций, сама стала организовывать массовые митинги печали и гнева, куда настойчиво приглашали сотрудников государственных учреждений, а также курсантов военных и милицейских училищ. Я посетил такое мероприятие на Дворцовой площади в Петербурге, поскольку освещал его как корреспондент тогда ещё вполне приличного "Эха Москвы". Со сцены звучали призывы к введению смертной казни, толпа отвечала послушным рёвом, но соответствующих законодательных изменений до настоящего времени не ввели.

Сейчас площади городов России пусты.

Сотни тысяч несогласных с политикой властей с началом крупномасштабного вторжения в Украину и мобилизации покинули страну. Оставшиеся запуганы кровопролитной войной и зверствами в Буче и Мариуполе. Те, кто предполагает, что бойню и пожар в "Крокусе" устроили российские власти, не готовы выходить на акции протеста, чтобы случаем не повторить судьбу любителей группы "Пикник". По тем же причинам не высовывают носа те, кто уверен, что это был позорный провал российских спецслужб. Ведь если служаки не смогли защитить поклонников подхалимского рок-ансамбля, то и толпу "предателей" тем более не уберегут.

Те, кто громко, а чаще тихо искренне поддерживают войну, даже если не верят словам Путина о том, что спецслужбы Украины организовали теракт, всё равно раздражены на обороняющуюся соседку, поскольку считают её объективным союзником "Исламского государства". Это видно по комментариям в социальных сетях. Логика примерно такая: именно упорно сопротивляющаяся Украина оттягивает на себя силы российской госбезопасности и военной разведки, которые могли бы быть направлены на борьбу с исламистами. Что-то затянули наши вооружённые силы решение украинского вопроса.

Мало кто обращает внимание на то, что "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за это преступление, хорошо знакомо российскому государству, поскольку с момента своего возникновения сражалось с близким Кремлю режимом в Дамаске, а потом и с российскими войсками в Сирии. Более того, не исключено, что российские спецслужбы осведомлены о группировке "Вилаят Хорасан" лучше, чем спецслужбы любой другой страны, благодаря союзническим отношениям не только с Асадом, но и с режимами в Иране, Таджикистане, а также "Талибаном”. Очевидно, что между Москвой и этими автократиями происходит обмен оперативной информацией об общем враге.

Кремль не первый раз обвиняет Киев в пособничестве исламскому экстремизму и подготовке кровавых преступлений. Например, 11 октября 2023 года глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб заявил: "Располагаем достоверными данными, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против нас воюют игиловцы и им подобные. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов".

после этого теракта вряд ли выйдут на демонстрации те, кто не хочет очередной волны мобилизации

Как видно по ряду реакций из "глубинной России", подобные слова находят живой отклик у диванных экспертов, которые критически проанализировали и обобщили содержание русской странички "Википедии" о "Вилаят Хорасан": "Ясно, что ЦРУ дёргает за ниточки не только Главного управления разведки в Киеве, но и "Исламского государства". Ведь против Америки в последние годы "Вилаят Хорасан" не предпринимает ничего, а сеет смерть на нашей земле и у наших исламских союзников".

Вряд ли трагедия в "Крокусе" "предоставит Путину некоторое оправдание за военные преступления, которые он совершает на Украине, или, что еще хуже, предлог для дальнейших злодеяний", как заявила Алисия Кернс, глава комитета по международным вопросам парламента Великобритании. И не из-за предупреждений, которые в связи с этим английская сторона сделала Кремлю, а из-за того, что путинские войска и спецслужбы и так совершают любые преступления и обычно не нуждаются в предлогах.

А вот то, что после этого теракта – по названным выше причинам – вряд ли выйдут на демонстрации те, кто не хочет очередной волны мобилизации, весьма вероятно. По стране ходят и слухи о том, что будут значительно повышены налоги ради финансирования войны. И если уличного протеста не было, когда сотни тысяч людей посылали на смерть или инвалидизацию, то вряд ли его стоит ожидать из-за того, что придётся затянуть пояса.

Источники в армии, которая оккупировала украинскую землю, сообщают, что мантра политруков в последние месяцы такова: "Успокойтесь, скоро всё это закончится". И если к тому же официально назвать текущую специальную военную операцию войной, а то и контртеррористической операцией, то убедить новобранцев прийти на готовенькое и пожать плоды долгожданной, но уже скорой победы станет значительно легче.

Александр Гогун – военный историк



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