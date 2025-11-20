Смертельный трюк. Как "Мосфильм" закупает дроны и РЭБ для войны

Радио Свобода выяснило, что дроны, системы радиоэлектронной борьбы и оборудование для подключения к спутниковому интернету компании Starlink попадают к российским военным в том числе через крупнейшую российскую киностудию, возглавляемую доверенным лицом Владимира Путина и режиссером Кареном Шахназаровым, а также через российские музеи. Делать это им позволяет специальное постановление правительства России, принятое еще в 2022 году для обеспечения нужд мобилизованных. В июле этого года Шахназаров попал в санкционные списки ЕС.

Все для фронта

Ровно год назад, 13 ноября 2024-го года Президент России Владимир Путин встречается в Кремле с гендиректором киноконцерна "Мосфильм" Кареном Шахназаровым – своим доверенным лицом, горячим сторонником "СВО" и завсегдатаем политических ток-шоу на российском телевидении.

"Мы оказали благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в том числе для нужд СВО – шесть миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны – забрали эти машины", – докладывал Путину режиссер.

Новость о том, что киностудия отдала военным использовавшиеся в качестве реквизита для съемок танки, действительно облетела российские медиа, да и сообщения о том, что "Мосфильм" собирает гуманитарную помощь для военных – средства гигиены, продукты, медикаменты и медицинские принадлежности – несложно найти на его официальном сайте. Чего там нет – так это информации о том, что с 2023 года "Мосфильм" фактически стал "прокладкой" для закупки российскими военными под видом той же "гуманитарной помощи" китайских дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Государственные закупки, связанные с военной отраслью, фактически были засекречены в России еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Осенью 2022 года, после успешного украинского контрнаступления, российским властям пришлось объявить всеобщую мобилизацию. Она сопровождалась множеством проблем: "мобикам" не хватало не только банальных портянок, но и оружия. Тогда правительство РФ специальным указом разрешило регионам "в качестве специальной меры в сфере экономики" закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов и казенных учреждений товары двойного назначения: беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, закупки должны были осуществляться "на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны Российской Федерации органами военного управления".

Проблемы с экипировкой мобилизованных российской армии с тех пор удалось кое-как решить, да и активная фаза мобилизации закончилась довольно быстро. Тем не менее, уже после ее окончания, как выяснило Радио Свобода, механизм закупок через региональные госучреждения продолжал работать – невольно раскрывая информацию, которую военные, возможно, предпочли бы не разглашать.

Как следует из базы данных "Контур.Фокус", начиная с июня 2024 года по октябрь 2025-го ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" закупил у различных поставщиков дронов DJI Mavic T3 и различных систем РЭБ на сумму почти 6 миллионов рублей. Можно было бы предположить, что беспилотники студия покупает для съемок – но с этим не стыкуется спецификация дронов. Речь идет не о базовой, а о самой дорогой версии T3 – с тепловизором. Такие дроны стоят от 5 до 7 тысяч долларов за штуку и активно применяются российскими и украинскими военными на фронте, породив спрос на "плащи-невидимки", которые (иногда) позволяют солдатам в ночное время быть менее заметными для БПЛА противника.

Сова сбивает дрон DJI Mavic T3 российских военных, ноябрь 2025 года

На встрече с Путиным, напомним, Карен Шахназаров хвастался, что "Мосфильм" в 2024 году оказал "благотворительную помощь для нужд СВО" именно на сумму 6 миллионов рублей. Впрочем, как следует из данных госзакупок, на дроны и РЭБ из них в том году было потрачено лишь около 4 миллионов, потом такие закупки временно прекратились, и возобновились лишь осенью 2025 года, когда "Мосфильм" купил два "Мавика" за 1 805 000 рублей.

Помимо беспилотникрв, киностудия закупала детекторы дронов "Булат" и "Asel", подавители БПЛА "Ромашка", а также станции РЭБ "Капюшон" – иногда одновременно с дронами, в рамках одной и той же закупки.

На официальном сайте госзакупок этих записей нет, как нет большинства из них и на сайтах-агрегаторах – "Закупки 360", "Ростендер" и им подобных. На вопросы Радио Свобода о цели регулярных закупок дронов и систем РЭБ "Мосфильм" не ответил. Вместе с этим нам удалось узнать, что у деятелей кино есть последователи в музейной сфере: в Ленинградской области сразу несколько государственных музеев регулярно закупают оборудование для "нужд СВО", в том числе, формально запрещенные к использованию на территории РФ терминалы спутникового интернета Starlink.

Музейное дело

Радио Свобода обнаружило три музея в Ленинградской области, которые в 2024-2025 годах так же, как и "Мосфильм", закупали военное снаряжение, причем открыто указывали в документах конкурса, что оно предназначено для "нужд СВО". Это те же дроны, средства РЭБ, а также комплекты для подключения к спутниковому интернету Starlink.

Больше всего на помощь российской армии потратил Выборгский Объединенный музей-заповедник, в состав которого входит Выборгский замок и еще несколько исторических объектов в Выборге, этнографический музей в поселке Ильичево, а также крепость Корела в Приозерске. На военные закупки Выборгского музея в марте 2025 года обратило внимание петербургское городское издание "Бумага", с тех пор музей приобретал технику "на нужды СВО" еще пять раз – последний конкурс на приобретение таких же, как и в закупках "Мосфильма", дронов DJI Mavic 3T с тепловизором был объявлен в конце октября 2025 года.

Помимо дронов этой модели, выборгские музейщики с октября 2024 года закупали для армии системы Starlink V3.0, станции РЭБ, радиостанции TYT MD-390, индикаторы дронов и даже мотоциклы. Всего на военные нужды музеем было потрачено примерно столько же, сколько "Мосфильмом": более 5 миллионов рублей, при этом общий объем конкурсов, в которых Выборгский музей выступал заказчиком, составил за тот же период более 160 миллионов рублей.

Хотя Выборгский музей, как и другие российские культурные организации, предоставляет льготы "участникам СВО", прямая техническая помощь армии не афишировалась ни на сайте и в соцсетях музея, ни в СМИ.

Поставщики этого оборудования музеям в большинстве случаев засекречены, победитель известен только в случае одной закупки дронов – это ничем не примечательный ИП из Белгородской области. Кто именно поставил военным на деньги музея комплекты Starlink неизвестно, но, несмотря на формальный запрет на продажу этой системы спутниковой связи, купить ее в России можно без проблем. Десятки российских посредников предлагают Starlink и для армейских нужд (в прифронтовой зоне оборудование работает), и для гражданского использования, например, для катеров и яхт. В 2024 году Радио Свобода подробно описало один из каналов таких поставок через Объединенные Арабские Эмираты. Аккаунты пользователей, как правило, регистрируются на подставных лиц в странах ЕС. Попытки ограничить использование "Старлинков" российской армией черех компанию Илона Маска не увенчались особым успехом – практически любые ограничения в этом направлении неизбежно затрагивают и украинскую армию, также активно использующую "Старлинки".

Помогали фронту из собственного бюджета и еще две культурные организации в Ленинградской области, одна из которых также находится в Выборге – это парк Монрепо. В сентябре 2025 года парк заключил контракт на "поставку товаров на нужды СВО" на сумму 510 тысяч рублей (состав поставки неизвестен), а полгода назад конкурс на аналогичную поставку был объявлен на сумму в 1,5 миллиона – но закупка была признана несостоявшейся.

Наконец, в сентябре 2025 года "поставку технических средств в целях оказания гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО" оплатило на сумму в 875 тысяч рублей "Музейное агентство" – организация, управляющая тремя десятками небольших музеев в Ленинградской области (Ладожская крепость, крепость в Ивангороде, домик няни Пушкина и другие). Как и в случае с Выборгским музеем, публично эти поставки нигде не упоминались.

Радио Свобода изучило закупки других крупных российских музеев, являющихся казенными учреждениями, в том числе, музея Сталинградской битвы, Кижей, музейных комплексов в Костроме, Ростове и Ярославле, Петергофа, Царского села и некоторых других. В них конкурсов на поставки оборудования "на нужды СВО", дронов, систем РЭБ или "Старлинков" мы не обнаружили. Стоит отметить, что участники подобных схем зачастую не упускают извлечь из закупок для армии выгоду для себя: в конце августа в Ставрополе суд отправил в колонию шесть человек, признанных виновными в махинациях с закупкой “гуманитарной помощи” для военных через казенные учреждения региона.

Что до "Мосфильма" и его главы Карена Шахназарова, то в июле 2025 года он был внесен в санкционный список ЕС, связанный с "действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Самому "Мосфильму" западных санкций пока удалось избежать.