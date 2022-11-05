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Суд оставил журналисту Сибирь.Реалии статус иноагента

Андрей Афанасьев

Суд в Москве отказал в обжаловании статуса иностранного агента журналисту Андрею Афанасьеву, сотрудничающему с проектом Радио Свобода Сибирь.Реалии и изданием "Сота".

По информации "Соты", суд объявил позицию Минюста "секретной" и не стал её оглашать. Корреспонденту, который освещал процесс, запретили снимать и записывать сведения в смартфон.

Тем не менее удалось выяснить, что Минюст признал Афанасьева иноагентом из-за финансирования от Радио Свободы и управления порталом "Антирейтинг". "Сота" утверждает, что Афанасьев им не занимался.

Журналист будет обжаловать решение суда.

Российские власти объявили Афанасьева СМИ-иностранным агентом 9 сентября 2022 года. В конце сентября он уехал из России из-за выросших "личных рисков". В июне 2021 года его избили неизвестные. Нападение на себя Афанасьев связал с профессиональной деятельностью и обвинил полицию в бездействии.

  • По состоянию на 5 ноября 2022 года, во все пять списков иностранных агентов, которые формирует Минюст, включены более 300 граждан, СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений. Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
  • С 1 декабря 2022 года иноагентом смогут объявить любого, кто находится под "иностранным влиянием".

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