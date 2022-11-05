Суд оставил журналисту Сибирь.Реалии статус иноагента

Суд в Москве отказал в обжаловании статуса иностранного агента журналисту Андрею Афанасьеву, сотрудничающему с проектом Радио Свобода Сибирь.Реалии и изданием "Сота".

По информации "Соты", суд объявил позицию Минюста "секретной" и не стал её оглашать. Корреспонденту, который освещал процесс, запретили снимать и записывать сведения в смартфон.

Тем не менее удалось выяснить, что Минюст признал Афанасьева иноагентом из-за финансирования от Радио Свободы и управления порталом "Антирейтинг". "Сота" утверждает, что Афанасьев им не занимался.

Журналист будет обжаловать решение суда.

Российские власти объявили Афанасьева СМИ-иностранным агентом 9 сентября 2022 года. В конце сентября он уехал из России из-за выросших "личных рисков". В июне 2021 года его избили неизвестные. Нападение на себя Афанасьев связал с профессиональной деятельностью и обвинил полицию в бездействии.