Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении в реестр СМИ-иноагентов журналиста Романа Баданина, сообщает "Интерфакс".

Баданин просил признать необоснованным включение его в реестр, однако суд не нашел для этого основания.

15 июля издатель "Проекта", американская неправительственная организация Project Media, Inc, была признана в России нежелательной. Генпрокуратура сочла, что эта компания представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Тогда же в реестр СМИ-иноагентов были включены главный редактор "Проекта" и ряд журналистов издания. После этого компания – издатель "Проекта" – была ликвидирована. Вскоре стало известно, что Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США и не планируют возвращаться на родину.