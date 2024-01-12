Высокий суд Лондона отказался отменить санкции, введённые Великобританией против бывшего внештатного сотрудника российского канала RT Грэма Филлипса после полномасштабного вторжения в Украину. Судья посчитал их законными и соразмерными наносимому видеоблогером вреду правам человека. Защита называет санкции нарушением права на свободу слова.

44-летний Филлипс попал в санкционный список страны в июле 2022 года. Его активы были заморожены. В пояснении на сайте правительства говорилось, что видеоблогер поддерживает действия и политику, угрожающие Украине и её суверенитету.

Защита Филлипса на заседании отмечала, что правительство не обвинило его в каком-либо преступлении. Адвокаты назвали решение о санкциях "вопиюще несоразмерной" реакцией на его политические комментарии, — передаёт газета The Independent.

Решение о санкциях в аргументах защиты названо "первым случаем после гражданской войны", когда британская исполнительная власть "заявляет о своем праве лишить человека всего его имущества в ответ на законные политические высказывания".

В ответе правительства говорится, что блогер может обратиться за разрешением на использование активов, но не делает этого. Отмечается, что Филлипс попал под санкции за распространение дезинформации и пропагандистского видеоконтента, прославляющего российское вторжение и сопровождающие его военные преступления.

В решении судьи Адама Джонсона, вынесенном 12 января, говорится, что Филлипс "решил противопоставить себя подавляющему международному консенсусу, присоединиться к вторжению России в Украину, отправиться на линию фронта и помочь Москве вести пропагандистскую войну". Судья считает, что видеоблогер не продемонстрировал журналистской этики и ответственности, и напрямую поддерживает Россию.

"Есть веские причины занять твёрдую позицию против такого поведения", — говорится в поставлении суда. Филлипс в фейсбуке назвал вердикт "разочаровывающим". Решение может быть обжаловано.