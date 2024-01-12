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Суд отказался отменить британские санкции против бывшего сотрудника RT Грэма Филлипса

Высокий суд Лондона отказался отменить санкции, введённые Великобританией против бывшего внештатного сотрудника российского канала RT Грэма Филлипса после полномасштабного вторжения в Украину. Судья посчитал их законными и соразмерными наносимому видеоблогером вреду правам человека. Защита называет санкции нарушением права на свободу слова.

44-летний Филлипс попал в санкционный список страны в июле 2022 года. Его активы были заморожены. В пояснении на сайте правительства говорилось, что видеоблогер поддерживает действия и политику, угрожающие Украине и её суверенитету.

Защита Филлипса на заседании отмечала, что правительство не обвинило его в каком-либо преступлении. Адвокаты назвали решение о санкциях "вопиюще несоразмерной" реакцией на его политические комментарии, — передаёт газета The Independent.

Решение о санкциях в аргументах защиты названо "первым случаем после гражданской войны", когда британская исполнительная власть "заявляет о своем праве лишить человека всего его имущества в ответ на законные политические высказывания".

В ответе правительства говорится, что блогер может обратиться за разрешением на использование активов, но не делает этого. Отмечается, что Филлипс попал под санкции за распространение дезинформации и пропагандистского видеоконтента, прославляющего российское вторжение и сопровождающие его военные преступления.

В решении судьи Адама Джонсона, вынесенном 12 января, говорится, что Филлипс "решил противопоставить себя подавляющему международному консенсусу, присоединиться к вторжению России в Украину, отправиться на линию фронта и помочь Москве вести пропагандистскую войну". Судья считает, что видеоблогер не продемонстрировал журналистской этики и ответственности, и напрямую поддерживает Россию.

"Есть веские причины занять твёрдую позицию против такого поведения", — говорится в поставлении суда. Филлипс в фейсбуке назвал вердикт "разочаровывающим". Решение может быть обжаловано.

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