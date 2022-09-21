Суд отклонил две жалобы Навального к колонии ИК-6

Ковровский городской суд отклонил две жалобы Алексея Навального к исправительной колонии ИК-6 во Владимирской области, сообщает "Медиазона". Первый иск политика был связан с его требованием раскрыть, кто является заказчиком продукции, которую изготовляют заключенные в колонии. Второй - с предостережением о недопустимости нарушения закона о митингах, вынесенным Навальному администрацией исправительного учреждения. Возможным нарушением закона о митингах администрация сочла то, что Навальный объявил о содании им профсоюза заключенных и сотрудников ФСИН.

11 августа Навальный заявил о создании профсоюза "Промзона", который, по его мысли, должен объединить работников исправительной системы и заключённых, работающих на производствах в колониях. Пока единственным членом профсоюза является он сам. Политик сообщал, что после 11 августа его стали вызывать на дисциплинарную комиссию, назначать ему выговоры и помещать в штрафной изолятор.

Алексей Навальный регулярно сообщает о нарушении его прав в колонии. Так, его фактически лишили права на адвокатскую тайну, адвокату запрещено показывать ему документы по его делу, администрация колонии уведомила, что будет сама их читать. С середины августа его четырежды отправляли в ШИЗО – маленькую бетонную одиночную камеру без удобств - практически сразу после того, как он выходил оттуда.

Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после восстановления от последствий попытки покушения. Сначала политик был отправлен в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем осуждён на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. После этого его перевели в колонию строгого режима. Навальный и его сторонники считают все эти дела политическими.

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