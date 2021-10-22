Суд отклонил жалобу художницы Апахончич на признание "иноагентом"

Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу художницы Дарьи Апахончич и признал законным решение Минюста о включении её в реестр "СМИ-иноагентов". Об этом в пятницу сообщает сайт Север.Реалии со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как отмечается, суд получил ответы от Росфинмониторинга и петербургского управления МВД, в которых были указаны данные о получении Апахончич денежных средств из-за границы. Откуда именно поступили деньги, в пресс-службе не уточнили. Ответчики по делу - представители министерств юстиции и иностранных дел России - участвовали в заседании по видеосвязи.

Адвокат Александр Передрук рассказал Север.Реалии, что ознакомился с материалами суда, и в них есть указания на конкретные счета и суммы. Передрук добавил, что в документах указаны многие источники финансирования, в том числе - Российский Красный крест.

Адвокат рассказал, что суду также предоставили данные о конкретных публикациях, которые якобы стали поводом для признания Апахончич "иноагентом". "При этом, на наш взгляд, не было достаточных доказательств того, что именно ей принадлежат аккаунты в социальных сетях. Мы не отрицали авторство, но настаивали, что это должно быть доказано ответчиком", - отметил адвокат. Защита Апахончич намерена обжаловать решение городского суда.

Как отмечает "Росбалт" (внесённый в список СМИ-иноагентов), художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич оказалась в числе первых физических лиц, признанных Минюстом в качестве СМИ-иноагента. Решение было принято 28 декабря 2020 года. В первой пятерке вместе с ней оказались правозащитник Лев Пономарёв, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Радио Свобода Людмила Савицкая и сотрудничающий с проектом Север.Реалии Сергей Маркелов.

Апахончич считает решение Минюста дискриминацией и вмешательством в право на свободу выражения мнения, а включение её в список "иноагентов" - политически мотивированным. Активистка отмечает, что никогда не получала деньги или имущество от иностранных источников для создания или распространения материалов в качестве СМИ-"иноагента".