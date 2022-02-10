Суд признал законным продление ареста журналисту Ивану Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции на заседании в Москве признал законным продление до апреля ареста бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову. 31-летний советник главы Роскосмоса обвиняется в государственной измене.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушатели были допущены только до оглашения резолютивной части решения. Ожидается, что в ближайшее время уголовное дело будет передано от следствия ФСБ в прокуратуру, чтобы быть переданным в суд — сообщила группа поддержки Сафронова в телеграме.

По версии следствия, Сафронов, много лет писавший о военно-промышленном корпусе, сотрудничал с чешской внешней разведкой. Он это отрицает. Его защита настаивает, что преследование журналиста может быть связано с его профессиональной деятельностью.

По предъявленной статье ему грозит до 25 лет тюрьмы. 11 февраля истечёт назначенный судом по запросу следствия срок ознакомления защиты с материалами дела. Адвокаты сообщают, что им не дают достаточно времени, чтобы ознакомиться с делом. Следователь предоставляет им материалы на два часа в день и запрещает делать записи.

"Защитникам пришлось буквально наизусть заучивать 10 тысяч страниц текста", — отмечает группа поддержки Сафронова. Против адвоката журналиста Ивана Павлова было заведено уголовное дело, он был вынужден уехать из страны.