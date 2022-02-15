Суд утвердил оборотный штраф в два миллиарда рублей для Meta

Корпорация Meta — владелец соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp – должна выплатить почти два миллиарда рублей за неудаление запрещённого в России контента. Об этом сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Оборотный штраф был назначен Meta в конце прошлого года. Судья рассчитал сумму штрафа по данным о размере годовой выручки Meta в России. Компания подала апелляцию, но Таганский суд Москвы на сегодняшнем заседании её отклонил. До вынесения этого решения общая сумма штрафов Meta составляла порядка 106 миллионов рублей.

С 2019 года Роскомнадзор направил компании Facebook более сотни уведомлений о ненадлежащем контенте. Администрация компании удалила соответствующие названные материалы только после вызова её представителя для составления протокола. По российскому закону компания должна была удалить записи в течение суток после уведомления Роскомнадзора.

Согласно российскому законодательству, к запрещённому контенту, в частности, относятся записи, содержащие детскую порнографию, пропаганду суицида и наркотиков, рассказывающие об экстремистских и террористических организациях.

Из 469 материалов, за неудаление которых соцсети в России получили штрафы, более 250 относились к акциям в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Его структуры в прошлом году признали экстремистскими и запретили их деятельность на территории страны.

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