Внештатному сотруднику Белорусской службы Радио Свобода Андрею Кузнечику в Могилёве предъявлено обвинение по уголовной статье о создании экстремистской организации. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
По сообщению "Весны", дело журналиста будет рассматривать Могилёвский областной суд. Процесс начнётся в июне и пройдёт в закрытом режиме.
Андрея Кузнечика задержали 25 ноября 2021 года во время велопрогулки в Минске. В квартире журналиста провели обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и наличные деньги. На следующий день суд обвинил Кузнечика в мелком хулиганстве и приговорил его к десяти суткам ареста. После окончания этого срока журналисту ещё дважды давали по десять суток по той же статье. Кузнечик себя виновным в хулиганстве не признал.
В середине декабря журналист должен был выйти на свободу, однако его снова задержали в СИЗО. Родственникам Кузнечика сообщили, что против него возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье. В мае 2022 года стало известно, что Кузнечика перевели из минского СИЗО в могилёвскую тюрьму.
Пока Кузнечик находился в СИЗО, белорусский суд признал экстремистскими каналы Белорусской службы Радио Свобода в Telegram и YouTube. 23 декабря стало известно, что саму редакцию также признали экстремистской.
- В июле 2021 года в Минске силовики разгромили офис белорусской службы Радио Свобода. Несколько журналистов были задержаны, позже их отпустили под подписку о невыезде.
- В декабре президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) призвал освободить Кузнечика. "Андрею должно быть позволено незамедлительно вернуться к его семье. Журналистика не преступление", – говорилось в обращении корпорации.
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