Внештатному сотруднику Белорусской службы Радио Свобода Андрею Кузнечику в Могилёве предъявлено обвинение по уголовной статье о создании экстремистской организации. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

По сообщению "Весны", дело журналиста будет рассматривать Могилёвский областной суд. Процесс начнётся в июне и пройдёт в закрытом режиме.

Андрея Кузнечика задержали 25 ноября 2021 года во время велопрогулки в Минске. В квартире журналиста провели обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и наличные деньги. На следующий день суд обвинил Кузнечика в мелком хулиганстве и приговорил его к десяти суткам ареста. После окончания этого срока журналисту ещё дважды давали по десять суток по той же статье. Кузнечик себя виновным в хулиганстве не признал.

В середине декабря журналист должен был выйти на свободу, однако его снова задержали в СИЗО. Родственникам Кузнечика сообщили, что против него возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье. В мае 2022 года стало известно, что Кузнечика перевели из минского СИЗО в могилёвскую тюрьму.

Пока Кузнечик находился в СИЗО, белорусский суд признал экстремистскими каналы Белорусской службы Радио Свобода в Telegram и YouTube. 23 декабря стало известно, что саму редакцию также признали экстремистской.