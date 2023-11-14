Суд в Москве отправил в колонию брата одной из богатейших женщин России

Симоновский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктора Батурина. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Согласно приговору, бизнесмен пытался незаконным путём завладеть частью состояния своей сестры, одной из богатейших женщин России, вдовы Лужкова Елены Батуриной.

Дело слушалось с августа 2022 года, передаёт Business FM. Батурин пытался получить рыночную стоимость 25 процентов акций основанной им и сестрой компании «Интеко». В 2011 году он подал два иска в Арбитражный суд Москвы, требуя признать недействительной продажу компании владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и дочерней компании Сбербанка. Во втором иске бизнесмен требовал перевести на него права покупателя.

Батурин много лет работал в «Интеко», выросшей из предприятия по производству полипропилена в одну из крупнейших строительных корпораций России. В начале 90-х он владел половиной компании. Его конфликт с сестрой начался в середине 2000-х, когда она впервые попала в рейтинг журнала Forbes как обладатель миллиардного состояния. Он требовал себе выплатить ему около четверть стоимости компании, писал журнал.

Батурина в ответ заявляла, что брат был уволен из-за растрат. В 2013 году он был осуждён за мошенничество, два эпизода касались векселей «Интеко», которые в компании назвали поддельными. Forbes сейчас оценивает состояние Елены Батуриной в 1,3 миллиарда долларов. Она, как сообщалось, живёт в Лондоне, избавившись от большинства российских активов. Санкции против неё ввела Украина. На сайте украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией говорится, что основанием для них стало то, что бизнесвумен — "самая богатая женщина России", чей бизнес получал доход от городских заказов Москвы.