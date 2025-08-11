Суд взыскал компенсацию с кубанского издания за статью про экоактивистов

Краснодарский краевой суд постановил выплатить компенсацию лидеру протеста против свалки в станице Полтавской Наталье Гаряевой. Она требовала признать порочащими сведениями материал о ней в местной газете, финансируемой в том числе администрациями кубанских городов и Законодательным собранием края.

Речь идет о публикации под заголовком "Губернатор снова на свалке" в "Новой газете Кубани", принадлежащей учредителю Центра кубанской журналистики Галине Ташматовой. В нем сама Гаряева, а также выступавшие против свалки активисты назывались "крикунами" и "склонными к фанатизму и догматизму социальными сектантами”. В вину активистам ставилось то, что они втянули губернатора в "очередной бессмысленный спор" и "наговорили такого, что без труда тянет на ряд самых тяжких статей УК РФ”.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд отклонил иск Гаряевой о защиты чести и деловой репутации – она подала апелляцию. Краснодарский краевой суд отменил решение и частично удовлетворил требования истца: с "Новой газеты Кубани" взыскали 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 45 тысяч на покрытие судебных расходов, передаёт Кавказ.Реалии.