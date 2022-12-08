Суд продлил арест Владимиру Кара-Мурзе до 12 февраля

Басманный суд 8 декабря продлил до 12 февраля арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. Заседание прошло в закрытом режимке по ходатайству обвинения. Об этом сообщила "Сота".
Политик был арестован в апреле 2022 года. Его обвинили в распространении фейков о российской армии. Уже когда он был под арестом, против него были возбуждены дела сотрудничестве с нежелательной в стране организацией и государственной измене. По совокупности обвинений ему грозит больше 20 лет лишения свободы.
8 декабря в суд пришли дипломаты из США, Великобритании, Латвии, Швейцарии и Швеции, передаёт "Сота". Их пустили только на оглашение решения.
Защита оппозиционера выступала против закрытия заседания. Его адвокат отметил, что в материалах дела нет ни одного секретного документа. Сам Кара-Мурза сказал, что видит в решении судьи нарушение своих фундаментальных прав.
"Я категорически возражаю против нарушения моего права на открытое судопроизводство. Как хорошо известно суду, это фундаментальное право, гарантированное 123-й статьёй российской Конституции и 14-й статьёй международного Пакта о гражданских и политических правах. Ни одно из оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом для отступления от этого принципа, в деле не присутствует, — сказал Кара-Мурза. — Я хорошо понимаю нежелание со стороны следствия позориться в открытом суде с этим откровенно противоправном и политически-мотивированным делом. Но это не делает закрытие сегодняшнего заседания хоть сколько-нибудь законным".
Политик отметил, что считает, что его держат под стражей за его политические взгляды. "Публичную критику власти официально объявляют государственной изменой. Я хорошо знаю каким будет решение суда по поводу закрытия заседания, каким оно будет по поводу продления задержания под стражей, каким будет итоговый приговор, — сказал он. — Но я также знаю как историк, что система, основанная на лжи и насилии, обязательно рухнет. И думаю, что произойдёт это значительно раньше, чем может показаться людям, которые держат меня в этой клетке".
- Поручительства в защиту Кара-Мурзы подписали, в числе прочих, вдова писателя Наталья Солженицына, диссидент Натан Щаранский, писатель Борис Акунин, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, политики Григорий Явлинский, Борис Вишневский, Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг.
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