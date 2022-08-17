В Нижнем Новгороде суд отправил на два месяца в СИЗО Алексея Оношкина - активиста, блогера и священника Храма Летающего макаронного монстра. Против него возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. Поводом послужила публикация в блоге Оношкина, где он написал, что российские войска разбомбили драматический театр в Мариуполе. Россия отрицает свою причастность к бомбежкам драмтеатра.
16 августа в квартире Оношкина прошел обыск, а самого его увезли в изолятор временного содержания.
На своей странице во "ВКонтакте" Алексей Оношкин неоднократно высказывался против действий вооруженных сил РФ на территории Украины, а 2 марта его задержали на антивоенной акции. В апреле Оношкина принудительно доставили на психиатрическое освидетельствование - неизвестный сообщил полиции о якобы склонности Оношкина к суициду, когда тот опубликовалш с своем блоге видеоролик, где говорил, что российские власти доведут его до самоубийства.
- По сообщению "ОВД-Инфо", Оношкина ранее уже задерживали на акции в память об Ирине Славиной в октябре 2020 года, за публичное чтение вслух Джорджа Оруэлла в июле 2018 года, на акции в защиту местной школы в 2013 году. Он также сталкивался с давлением властей в 2012 году во время протестов оппозиции в связи с результатами парламентских и президентских выборов.
- Уголовная статья о фейках ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации") появилась в уголовном кодексе России в марте 2022 года. Таким образом власти отреагировали на антивоенные выступления и высказывания, а также распространение информации о войне, не исходящей из официальных российских источников. Максимальное наказание по статье - 15 лет лишения свободы.
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