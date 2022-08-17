В Нижнем Новгороде суд отправил на два месяца в СИЗО Алексея Оношкина - активиста, блогера и священника Храма Летающего макаронного монстра. Против него возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. Поводом послужила публикация в блоге Оношкина, где он написал, что российские войска разбомбили драматический театр в Мариуполе. Россия отрицает свою причастность к бомбежкам драмтеатра.

16 августа в квартире Оношкина прошел обыск, а самого его увезли в изолятор временного содержания.

На своей странице во "ВКонтакте" Алексей Оношкин неоднократно высказывался против действий вооруженных сил РФ на территории Украины, а 2 марта его задержали на антивоенной акции. В апреле Оношкина принудительно доставили на психиатрическое освидетельствование - неизвестный сообщил полиции о якобы склонности Оношкина к суициду, когда тот опубликовалш с своем блоге видеоролик, где говорил, что российские власти доведут его до самоубийства.