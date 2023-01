Такой манящий ретро-соул. Артемий Троицкий любит фирменный саунд

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Двести шестидесятый выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён новым исполнителям, работающим в "древних" стилях соула и фанка. Рок-критик Артемий Троицкий объясняет, как старое вино наполняет новые меха (или наоборот) и что из этого получается. Орган Hammond ещё никого не подводил!



"Ретромания" (кстати, название известной книги моего английского коллеги Саймона Рейнольдса, опубликованной ещё в 2010 году) уже давно и повсеместно рулит в мировой поп-музыке. Примеров и доказательств тому не счесть: от репертуаров караоке-баров до перепродаваемых за сотни миллионов бэк-каталогов знаменитых артистов ХХ века. Приведу лишь один: популярнейший глобальный меломанский сайт Rate Your Music ("Оцените свою музыку"), который ведёт ежесекундно обновляемый рейтинг лучших альбомов и песен всех времён и народов. Здесь в первой сотне лучших я насчитал всего около 20 лонг-плеев и синглов из нынешнего века. Причём некоторые из них (Канье Уэст?!?!) более чем сомнительные. А впереди – классика от Beatles и Джона Колтрейна до Nirvana и ранних Radiohead.

Это не столько плясовая, сколько настроенческая музыка в среднем темпе

Почему так – понятно. Я, в отличие от большинства своих возрастных сверстников, новых исполнителей люблю и слушаю, но вынужден признать, что их стандартное брюзжание на тему "раньше музыка была лучше" во многом справедливо. В технологическом отношении в плане саунда и аранжировок нынешняя звукозапись, конечно, не оставляет прошлому веку шансов. Но есть в любимой музыке вещи поважнее: красивые мелодии, задушевная лирика, страстное исполнение… то, что по-настоящему "цепляет". И вот тут никакое современное звуковое трюкачество и продюсерские ухищрения не выручают, запрос на "старое доброе" только растёт. Причём речь идёт не только о нетленных архивах 1950–1970-х годов, но и о творчестве суперпопулярных и продчёркнуто "традиционалистских" молодых артистов вроде "битлообразного" Эда Ширана или кантри-бардессы Тейлор Свифт.

Тэйлор Свифт с песенкой "Антигерой"

Есть и целые модные ретроориентированные музыкальные тренды и поддерживающие их рекорд-лейблы. Одно из самых ярких и лично мне симпатичных направлений – возрождение вокального и инструментального соула и фанка в духе конца 1950-х и 1960-х годов, периода "до диско". И здесь выделяется безупречно стильный лейбл Colemine Records. Запущен он был деловым меломаном по имени Терри Коул (отсюда, как я понимаю, и название фирмы) в пригороде Цинциннати, штат Огайо, в 2007 году. Первым клиентом лейбла стал местный инструментальный фанк-квартет The Jive Turkeys, в котором Коул сам играл на бас-гитаре. Первые 10 лет своего существования Colemine работал преимущественно на локальном рынке, выпуская исключительно виниловые синглы местных артистов. Первый альбом и первый всеамериканский успех случился в 2016 году, и это был дебют очень популярных сейчас Durand Jones & The Indications из штата Индиана. Новая мода на ретро-соул и репертуар лейбла полностью совпали, и началась история успеха.



Несколько альбомов Colemine уже звучали в "Музыке на Свободе" упомянутый уже Дюранд Джонс, сольник его партнёра по Indications Аарона Фрейзера, Delvon Lamarr Organ Trio. У последних как раз вышел третий студийный лонг-плей Cold As Weiss, и с него мы начнём экскурсию по новинкам лейбла. Трио из Сиэтла в составе: Делвон Ламар (орган "Хэммонд"), Джимми Джеймс (гитара) и Дэниэл Уайсс (барабаны) играют, по словам лидера, "соул-музыку с элементами джаза". Музыканты не особенно увлекаются импровизацией; их пьесы темпераментны, лаконичны, годятся для танцев и вообще очень похожи на смачный инструментальный фанк 1960-х в духе Booker T & The Mg’s или The Meters.

Delvon Lamarr Organ Trio с композицией "Продолжай продолжать"

Monophonics из Сан-Франциско – из ранних, с 2011 года, контрактников Colemine. Ансамбль во главе с вокалистом и клавишником Келли Финеганом играет с 2007 года в стиле, который я описал бы как "психоделический соул". Это не столько плясовая, сколько настроенческая музыка в среднем темпе, подчёркнутая роскошными аранжировками и парящим высоким голосом солиста. Альбом Sage Motel (2022), названный в честь легендарного хиппово-богемного притона в северной Калифорнии, – пятый по счёту у группы. Кроме того, Monophonics считаются исключительно сильной концертной командой.

Monophonics с титульной композицией альбома Sage Motel

Есть у Colemine и свой "модернистский" сублейбл, Karma Chief, и там главное действующее лицо – нью-йоркский композитор/продюсер Сет Аппельбаум и его Ghost Funk Orchestra. Редко когда название проекта столь точно характеризует его содержание: это действительно "Оркестр призрачного фанка". "Призрачность" достигается с помощью фирменного саунда, в котором оркестровый фанк замешивается с атмосферной электроникой и чуть ли не киномузыкой… И что-то в этом есть от депрессивного трип-хопа. На третьем альбоме GFO "Новый тип любви" (2022) задействовано полдюжины солистов обоих полов; конкретно приджазованную песенку Scatter поёт Роми Хэноч.



Если Colemine – самая успешная из ретро-соуловых фирм грамзаписи, то первым в ряду, несомненно, был лейбл Daptones, база певицы Шерон Джонс и её группы Dap-Kings. Среди артистов лейбла была группа Sugarman Three из Майами с "Хэммонд"-органистом Адамом Скоуном. Теперь у Скоуна более крупный состав с духовой секцией – октет Scone Cash Prayers. Тоже инструментальный фанк, весьма интенсивный, но с уклоном в сторону биг-бэндового свинга. Пьесу "Машина блаженства" я выбрал со второго альбома оркестрика под названием Blast Furnace!

