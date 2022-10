Поп-синтетика: расцвет. Артемий Троицкий обещает приятные танцы

Хедлайнеры двести сорок шестого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, работающие в популярном жанре электро-поп. Рок-критик Артемий Троицкий снова возвращается к этому стилю, потому что есть к чему вернуться. "Звёзды" восьмидесятых не гаснут - ещё как зажигают, по-прежнему!

В одном из недавних выпусков "Музыки на Свободе" мы познакомились с ранними образцами электронной поп/рок-музыки, ставшей частью "новой волны" и получившей от критиков и меломанов ярлычок "синти-поп" или "электро-поп". Я использовал материал из дотошно составленной объёмистой антологии Musik Music Musique, вобравшей в себя несколько десятков записей 1978-1980 годов. И вот лейбл Cherry Red издал продолжение, тоже аж на трёх дисках - Musik Music Musique 2.0. И это уже не заря, а расцвет жанра, 1981-1983 годы. Естественно, я не мог не порадоваться сиквелу! Синти-поп быстро обрёл бешеную популярность. Музыкантам он нравился по причине доступности и дешевизны инструментов, простоте обращения с ними и эффектов звучания. Журналисты и критики полюбили "электро" за инновативность и, как правило, вызывающую визуальную составляющую. А широкой публике, помимо гламурного антуража, конечно же, импонировало то, что под компьютерные ритмы и секвенции было удобно и приятно танцевать. За пару лет лихорадка синти-попа заразила весь мир, будь то СССР (знаменитые "Банановые острова" Юрия Чернавского и Виктора Матецкого) до Японии (Yellow Magic Orchestra).



Впрочем, главный японский синти-хит записали не японцы, а девушка из Шотландии, хоть и в соответствующем гриме. Её настоящее имя Мэри Сандерман, псевдоним Анека. Сингл Japanese Boy вышел в Британии в июне 1981 года и стал на островах хитом №1 - возможно, самым неожиданным за всю историю тамошних хит-парадов, учитывая полную неизвестность артистки, экзотическую тематику да и явно ориентальный характер музыки. В континентальной Европе песня тоже прошла "на ура!", а вот в Японии, как это ни странно, успеха не имела. Аника записала один альбом, выпустила несколько синглов, но, увы, так и осталась "исполнительницей одной песни". В дальнейшем она переключилась на родной шотландский фольклор.

Aneka с композицией "Японский мальчик"

В Англии и вообще в Европе электро-поп имел ошеломляющий коммерческий успех; был момент в 1982-83 годах, когда синти-группы полностью доминировали в чартах: Duran Duran, Depeche Mode, Soft Cell, Ultravox, Japan, OMD, Heaven 17, Yello, Visage, Blanmange, Tears For Fears - и список можно продолжить! Возникла целая музыкально-визуальная субкультура так называемых "новых романтиков", очень сильно повлиявшая, в том числе, на ленинградскую рок-сцену и группу "Кино" в частности. В США так почему-то не случилось: электронный рок остался маргинальным стилем и благодаря этому сохранил экспериментальный и экстремальный характер. Одна из типичных групп - Voice Farm из Сан-Франциско. Чарли Браун и Микки Райли записали свой первый альбом в 1982 году; с тех пор ещё четыре и, как ни удивительно, выступают, несмотря на минимальный успех, до сих пор! Sleep - их первый сингл.

Voice Farm с композицией Sleep

Антология Musik Music Musique 2.0 вобпала в себя композиции почти всех электронно-попсовых знаменитостей, однако наибольший интерес представляют треки малоизвестных и полузабытых проектов. Например, англо-французский дуэт Schleimer K. Доминик Брет и Майкл Вольфен записали два альбома в 1981 и 1983 годах, песня Nevermore - с первого из них. Я всегда думал, что они немцы - не только из-за названия, но и потому, что музыка гораздо более жёсткая и менее мелодичная, чем у образцовых английских команд. Дуэт расширился до квартета и распался в середине 1980-х. Cегодня Schleimer K звучат актуальнее, чем большая часть классики синти-поп. Практически, minimal wave.

Schleimer K с песенкой "Никогда больше"

Одной из главных шотландских синти-поп группой были жители Эдинбурга Drinking Electricity, трио во главе с вокалисткой Анн-Мари Хейвей. Они на компиляции тоже имеются, но моё внимание привлёк побочный проект бас-гитариста DE Пола Эджли под названием The Limit. Это была чисто студийная история, вылившаяся в релиз двух синглов. Трек OK Go - со второй стороны первого из них, увидевшего свет в августе 1981 года. Странная психоделическо-футуристическая композиция без малейших шансов на рыночный успех, но, опять же, вполне уместно звучащая в XXI веке!

The Limit и композиция OK Go

Завершу экскурсию по кунсткамере электронного поп-рока 1980-х песней "Скажи, что это не так» в исполнении дуэта Erogenous Zones. Выпустила Чувственная пара Сью Портер и Тревор Сюэлл выпустила всего один сингл, в мае 1981 года, преступно мало для коллектива с таким многообещающим названием!

"Эрогенные зоны": "Скажи мне, что это не так"

Что стало в дальнейшем с солисткой - история умалчивает, а вот Сюэлл, выйдя из "Эрогенных зон", временно присоединился к весёлым пост-панкам The Revillos, а позже прославился в качестве прекрасного блюзового гитариста. Что ж, блюз, конечно, музыка вечная, но электро-поп, как ни удивительно, тоже демонстрирует чудеса живучести!

Плей-лист 246-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Liars (USA/Australia). Slow And Turn Inwards, LP The Apple Drop

2. Catherine Anne Davies & Bernard Butler (UK). Sabotage (Looks So Easy), LP In Memory Of My Feelings

3. Joao Selva (Brazil/France). Meu mundo, LP Navegar

4. Phuong Tam (South Vietnam/USA). Co nho dem nao, LP Magical Nights: Saisgon Twist, Surf & Soul 1964-1966

5. Phuong Tam (South Vietnam/USA). Ngay phep cua linh, LP Magical Nights: Saisgon Twist, Surf & Soul 1964-1966

6. C.W.Stoneking (Australia). The Zombie, LP Gon' Boogaloo

7. Aneka (UK). Japanese Boy, LP Musik Music Musique 2.0: The Rise Of Synth Pop

8. Voice Farm (USA). Sleep, LP Musik Music Musique 2.0: The Rise Of Synth Pop

9. Schleimer K (UK/France), Nevermore. LP Musik Music Musique 2.0: The Rise Of Synth Pop

10. The Limit (UK). OK Go, LP Musik Music Musique 2.0: The Rise Of Synth Pop

11. Erogenous Zones (UK). Say It’s Not So, LP Musik Music Musique 2.0: The Rise Of Synth Pop

12. Miriam Kaiser (Slovakia). Ten, kto može dat, LP Horuca slza

13. Usssy (Россия). V ptitsah chto, LP Po krugu

