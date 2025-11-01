Telegram вновь заблокировал "ВЧК-ОГПУ", обвинив канал в вымогательстве

Telegram в ночь на 1 ноября вновь заблокировал канал "ВЧК-ОГПУ", обвинив его в вымогательстве и доксинге (это публикация личной информации о человеке без его согласия). Об этом сообщила администрация мессенджера.

Все публикации, которые дублировались в резервном канале, также исчезли. До блокировки на основной канал было подписано более 350 тысяч человек, отмечает The Insider.

В "ВЧК-ОГПУ" обвинили в происходящем создателя мессенджера, назвав его "майором Павлом Дуровым". Предприниматель, как утверждают авторы канала, якобы сотрудничает с российской разведкой. Реакция самого Дурова на это пока не приводится.

Также сообщается, что в пятницу в Петербурге был задержан "один из авторов и друзей" "ВЧК-ОГПУ", но не уточняется, кто именно, пишет "Новая газета Европа".

Ранее этот телеграм-канал, известный публикациями компромата о чиновниках и сотрудниках силовых структур, уже удаляли. Это произошло в апреле нынешнего года. Тогда, по словам его создателей, канал был удален "без каких-либо предупреждений", однако в Telegram отрицали каую-либо причастность. На момент той блокировки охват "ВЧК-ОГПУ" превышал миллион подписчиков.