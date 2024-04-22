Темой Дня Земли – 2024 выбрана борьба с пластиковым загрязнением

В 2024 году темой Дня Земли, который ежегодно отмечается 22 апреля, выбран пластик. Экологи напоминают об опасности пластикового загрязнения, а политики пытаются договориться об ограничении его производства.

Сегодня, 22 апреля, в Оттаве начинается очередная встреча политиков, учёных и представителей экологических НКО из разных стран. Они обсудят разработку первого в истории глобального договора по борьбе с растущим пластиковым загрязнением планеты. Договор должен затронуть весь жизненный цикл пластика: от производства до утилизации. Документ планируют подготовить к концу 2024 года.

Но согласия пока нет. На предыдущей встрече страны – производители пластмасс, в том числе Саудовская Аравия, Иран и Китай, выступили против сокращения производства пластика. В частности, они заблокировали работу над формулировками, призывающими к ограничению производства пластмасс и раскрытию информации о химических веществах. "Коалиция высокой амбиции" из шестидесяти стран, напротив, призывает покончить с пластиковым загрязнением к 2040 году.

Ко Дню Земли экологи описали ситуацию в цифрах. За последние десятилетия люди произвели около восьми миллиардов тонн пластика – и 90,5% из них не подверглись переработке. Каждую минуту в мире продаётся миллион пластиковых бутылок – в природе они разлагаются 450 лет. При этом производство пластмасс стремительно растёт. Помимо этого, при изготовлении пластика выделяются парниковые газы, которые влияют на изменение климата.

Каждую неделю средний человек на Земле "съедает" банковскую карточку из микропластика, который поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Микропластик способен проникать в кровь, плаценту и грудное молоко. Долгосрочные последствия этого изучены не до конца, но в процессе появляется всё больше доказательств, что потребление пластика несёт серьёзные риски для здоровья.

Животные к тому же проглатывают пластик с пищей, что приводит к их болезням и смертям. В 2023 году учёные впервые диагностировали у птиц пластикоз – фиброз желудка, вызванный исключительно проглатыванием пластика.

Экологи и активисты в День Земли требуют сократить производство пластика на 60% к 2040 году, призывают к заключению Договора о борьбе с пластиковым загрязнением и отказу от одноразового пластика. Ограничения на использование одноразовых пластиковых изделий ввели уже около 80 стран.