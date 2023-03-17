"Тинькофф Инвестиции" частично возобновил торги ценными бумагами

Сервис "Тинькофф Инвестиции" возобновил в тестовом режиме торговлю ценными бумагами.

Пользователям стали доступны акции компаний из так называемых дружественных юрисдикций на Гонконгской фондовой бирже и ограниченное число бумаг США.

"Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с иностранными ценными бумагами", — говорится в сообщении брокера в телеграме.

"Тинькофф Инвестиции" приостановил торговлю иностранными бумагами и торги евро 26 февраля после того, как Тинькофф Банк попал под санкции Евросоюза в ответ на вооружённое нападение России на Украину.

Ограничения предполагают заморозку активов кредитных организаций на территории ЕС, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT. "Тинькофф" до этого ни в какие санкционные списки не попадал.

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